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СМИ: замглавы Минобороны Иванова могут отправить под арест в среду - РИА Новости, 24.04.2024
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00:16 24.04.2024 (обновлено: 01:22 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/arest-1941899133.html
СМИ: замглавы Минобороны Иванова могут отправить под арест в среду
СМИ: замглавы Минобороны Иванова могут отправить под арест в среду - РИА Новости, 24.04.2024
СМИ: замглавы Минобороны Иванова могут отправить под арест в среду
Следствие планирует в среду обратиться в суд с ходатайством об аресте замминистра обороны России Тимура Иванова, сообщает "Коммерсант". РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T00:16
2024-04-24T01:22
происшествия
россия
москва
тимур иванов
сергей шойгу
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следствие планирует в среду обратиться в суд с ходатайством об аресте замминистра обороны России Тимура Иванова, сообщает "Коммерсант". "По данным "Ъ", задержанного сотрудники ФСБ доставили к следователям центрального аппарата СКР. Ночь Иванов проведет в изоляторе временного содержания (ИВС), а уже в среду следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте", - пишет газета. "Коммерсант" отмечает, что если следствие будет военным, то правоохранители обратятся в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, если гражданским – то в Басманный суд. Во вторник вечером СК РФ сообщил, что Иванов задержан по подозрению в получении взятки. По делу проводятся необходимые следственные действия. Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Согласно квалифицирующим признакам части 6 статьи 290 УК РФ, сумма взятки превышает 1 миллион рублей, что является минимальным порогом при особо крупном размере. Максимальное наказание - лишение свободы на 15 лет. Иванов был назначен заместителем министра обороны РФ в мае 2016 года. В частности, он курировал работу военно-строительного комплекса Минобороны.
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происшествия, россия, москва, тимур иванов, сергей шойгу, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Москва, Тимур Иванов, Сергей Шойгу, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Дело замминистра обороны Тимура Иванова
СМИ: замглавы Минобороны Иванова могут отправить под арест в среду

Ъ: следствие обратится в суд с ходатайством об аресте Иванова в среду

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны России Тимур Иванов
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следствие планирует в среду обратиться в суд с ходатайством об аресте замминистра обороны России Тимура Иванова, сообщает "Коммерсант".
"По данным "Ъ", задержанного сотрудники ФСБ доставили к следователям центрального аппарата СКР. Ночь Иванов проведет в изоляторе временного содержания (ИВС), а уже в среду следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте", - пишет газета.
"Коммерсант" отмечает, что если следствие будет военным, то правоохранители обратятся в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, если гражданским – то в Басманный суд.
Во вторник вечером СК РФ сообщил, что Иванов задержан по подозрению в получении взятки. По делу проводятся необходимые следственные действия. Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Согласно квалифицирующим признакам части 6 статьи 290 УК РФ, сумма взятки превышает 1 миллион рублей, что является минимальным порогом при особо крупном размере. Максимальное наказание - лишение свободы на 15 лет.
Иванов был назначен заместителем министра обороны РФ в мае 2016 года. В частности, он курировал работу военно-строительного комплекса Минобороны.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Задержанный замглавы Минобороны присутствовал на заседании коллегии
Вчера, 22:22
 
ПроисшествияРоссияМоскваТимур ИвановСергей ШойгуФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Дело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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