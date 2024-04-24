https://ria.ru/20240424/arest-1941899133.html

СМИ: замглавы Минобороны Иванова могут отправить под арест в среду

СМИ: замглавы Минобороны Иванова могут отправить под арест в среду - РИА Новости, 24.04.2024

СМИ: замглавы Минобороны Иванова могут отправить под арест в среду

Следствие планирует в среду обратиться в суд с ходатайством об аресте замминистра обороны России Тимура Иванова, сообщает "Коммерсант". РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T00:16

2024-04-24T00:16

2024-04-24T01:22

происшествия

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тимур иванов

сергей шойгу

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следствие планирует в среду обратиться в суд с ходатайством об аресте замминистра обороны России Тимура Иванова, сообщает "Коммерсант". "По данным "Ъ", задержанного сотрудники ФСБ доставили к следователям центрального аппарата СКР. Ночь Иванов проведет в изоляторе временного содержания (ИВС), а уже в среду следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте", - пишет газета. "Коммерсант" отмечает, что если следствие будет военным, то правоохранители обратятся в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, если гражданским – то в Басманный суд. Во вторник вечером СК РФ сообщил, что Иванов задержан по подозрению в получении взятки. По делу проводятся необходимые следственные действия. Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Согласно квалифицирующим признакам части 6 статьи 290 УК РФ, сумма взятки превышает 1 миллион рублей, что является минимальным порогом при особо крупном размере. Максимальное наказание - лишение свободы на 15 лет. Иванов был назначен заместителем министра обороны РФ в мае 2016 года. В частности, он курировал работу военно-строительного комплекса Минобороны.

https://ria.ru/20240423/ivanov-1941890978.html

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происшествия, россия, москва, тимур иванов, сергей шойгу, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), дело замминистра обороны тимура иванова