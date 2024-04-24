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Количество пусков "Ангары" с Плесецка увеличат, заявил замглавкома ВКС - РИА Новости, 24.04.2024
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16:22 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/angara-1942075972.html
Количество пусков "Ангары" с Плесецка увеличат, заявил замглавкома ВКС
Количество пусков "Ангары" с Плесецка увеличат, заявил замглавкома ВКС - РИА Новости, 24.04.2024
Количество пусков "Ангары" с Плесецка увеличат, заявил замглавкома ВКС
Второе рабочее место для подготовки ракет "Ангара" появится на космодроме Плесецк, это позволит проводить больше пусков, сообщил командующий космическими... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:22
2024-04-24T16:22
безопасность
россия
александр головко
плесецк (космодром)
сергей шойгу
воздушно-космические силы россии
ангара (ракета)
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Второе рабочее место для подготовки ракет "Ангара" появится на космодроме Плесецк, это позволит проводить больше пусков, сообщил командующий космическими войсками – заместитель главкома ВКС России Александр Головко. "Учитывая поставленную вашу задачу по увеличению количества запусков с космодрома, на сегодняшний день уже проработан вопрос, утверждён главнокомандующим, это разворачивание второго рабочего места, что позволит нам увеличить количество пусков и подготовку ракет именно в данном варианте", - сказал Головко, рассказывая министру обороны Сергею Шойгу о логистике и подготовке ракет "Ангара". Видеоролик опубликован Минобороны РФ. Он добавил, что "вся логистика выстроена, полностью готов старт". По словам Головко, в данный момент идёт подготовка одной ракеты легкого класса и одной тяжёлого класса. Шойгу, в свою очередь, подчеркнул, что как на лёгких ракетах, так и на тяжёлых "уже дальше пойдут эти пуски с полезной нагрузкой".
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безопасность, россия, александр головко, плесецк (космодром), сергей шойгу, воздушно-космические силы россии, ангара (ракета)
Безопасность, Россия, Александр Головко, Плесецк (космодром), Сергей Шойгу, Воздушно-космические силы России, Ангара (ракета)
Количество пусков "Ангары" с Плесецка увеличат, заявил замглавкома ВКС

Замглавкома ВКС Головко: на Плесецке появится второе рабочее место для "Ангары"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРакета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ракета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Второе рабочее место для подготовки ракет "Ангара" появится на космодроме Плесецк, это позволит проводить больше пусков, сообщил командующий космическими войсками – заместитель главкома ВКС России Александр Головко.
"Учитывая поставленную вашу задачу по увеличению количества запусков с космодрома, на сегодняшний день уже проработан вопрос, утверждён главнокомандующим, это разворачивание второго рабочего места, что позволит нам увеличить количество пусков и подготовку ракет именно в данном варианте", - сказал Головко, рассказывая министру обороны Сергею Шойгу о логистике и подготовке ракет "Ангара". Видеоролик опубликован Минобороны РФ.
Он добавил, что "вся логистика выстроена, полностью готов старт". По словам Головко, в данный момент идёт подготовка одной ракеты легкого класса и одной тяжёлого класса.
Шойгу, в свою очередь, подчеркнул, что как на лёгких ракетах, так и на тяжёлых "уже дальше пойдут эти пуски с полезной нагрузкой".
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БезопасностьРоссияАлександр ГоловкоПлесецк (космодром)Сергей ШойгуВоздушно-космические силы РоссииАнгара (ракета)
 
 
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