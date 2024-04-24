https://ria.ru/20240424/angara-1942075972.html

Количество пусков "Ангары" с Плесецка увеличат, заявил замглавкома ВКС

Количество пусков "Ангары" с Плесецка увеличат, заявил замглавкома ВКС - РИА Новости, 24.04.2024

Количество пусков "Ангары" с Плесецка увеличат, заявил замглавкома ВКС

Второе рабочее место для подготовки ракет "Ангара" появится на космодроме Плесецк, это позволит проводить больше пусков, сообщил командующий космическими... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:22

2024-04-24T16:22

2024-04-24T16:22

безопасность

россия

александр головко

плесецк (космодром)

сергей шойгу

воздушно-космические силы россии

ангара (ракета)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938579035_0:0:2201:1238_1920x0_80_0_0_aff7de6ddc234dd9c95a6a679f226b2b.jpg

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Второе рабочее место для подготовки ракет "Ангара" появится на космодроме Плесецк, это позволит проводить больше пусков, сообщил командующий космическими войсками – заместитель главкома ВКС России Александр Головко. "Учитывая поставленную вашу задачу по увеличению количества запусков с космодрома, на сегодняшний день уже проработан вопрос, утверждён главнокомандующим, это разворачивание второго рабочего места, что позволит нам увеличить количество пусков и подготовку ракет именно в данном варианте", - сказал Головко, рассказывая министру обороны Сергею Шойгу о логистике и подготовке ракет "Ангара". Видеоролик опубликован Минобороны РФ. Он добавил, что "вся логистика выстроена, полностью готов старт". По словам Головко, в данный момент идёт подготовка одной ракеты легкого класса и одной тяжёлого класса. Шойгу, в свою очередь, подчеркнул, что как на лёгких ракетах, так и на тяжёлых "уже дальше пойдут эти пуски с полезной нагрузкой".

https://ria.ru/20240411/putin-1939461259.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, александр головко, плесецк (космодром), сергей шойгу, воздушно-космические силы россии, ангара (ракета)