https://ria.ru/20240424/aerostat-1941916635.html

Марочко рассказал об использовании аэростатов в ВСУ

Марочко рассказал об использовании аэростатов в ВСУ - РИА Новости, 24.04.2024

Марочко рассказал об использовании аэростатов в ВСУ

ВСУ стали использовать на харьковском участке фронта аэростаты и воздушные змеи для подъема ретрансляторов, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T07:08

2024-04-24T07:08

2024-04-24T07:08

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. ВСУ стали использовать на харьковском участке фронта аэростаты и воздушные змеи для подъема ретрансляторов, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе объективного контроля территории Харьковской области, в местах со сложным рельефом местности, выявлен ряд фактов использования украинскими боевиками аэростатов и воздушных змеев для поднятия антенн ретрансляторов", - сообщил Марочко. По его словам, ретрансляторы используются как войсками связи, так и БПЛА.

https://radiosputnik.ru/20240212/dirizhabli-1926818945.html

луганская народная республика

харьковская область

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луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины