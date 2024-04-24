Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал об использовании аэростатов в ВСУ - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/aerostat-1941916635.html
Марочко рассказал об использовании аэростатов в ВСУ
Марочко рассказал об использовании аэростатов в ВСУ - РИА Новости, 24.04.2024
Марочко рассказал об использовании аэростатов в ВСУ
ВСУ стали использовать на харьковском участке фронта аэростаты и воздушные змеи для подъема ретрансляторов, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T07:08
2024-04-24T07:08
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e6936dc66239ec3a55d12733d78a9703.jpg
ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. ВСУ стали использовать на харьковском участке фронта аэростаты и воздушные змеи для подъема ретрансляторов, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе объективного контроля территории Харьковской области, в местах со сложным рельефом местности, выявлен ряд фактов использования украинскими боевиками аэростатов и воздушных змеев для поднятия антенн ретрансляторов", - сообщил Марочко. По его словам, ретрансляторы используются как войсками связи, так и БПЛА.
https://radiosputnik.ru/20240212/dirizhabli-1926818945.html
луганская народная республика
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_fe0729e9576b3c870ffaaa4b50be9906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал об использовании аэростатов в ВСУ

Марочко: ВСУ используют аэростаты для подъема ретрансляторов

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. ВСУ стали использовать на харьковском участке фронта аэростаты и воздушные змеи для подъема ретрансляторов, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе объективного контроля территории Харьковской области, в местах со сложным рельефом местности, выявлен ряд фактов использования украинскими боевиками аэростатов и воздушных змеев для поднятия антенн ретрансляторов", - сообщил Марочко.
По его словам, ретрансляторы используются как войсками связи, так и БПЛА.
Дирижабль - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
СМИ: США одобрили закупку Польшей военных дирижаблей
12 февраля, 12:26
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала