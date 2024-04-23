https://ria.ru/20240423/zemletryaseniya-1941679647.html

У побережья Тайваня зафиксировали почти 250 землетрясений за сутки

У побережья Тайваня зафиксировали почти 250 землетрясений за сутки - РИА Новости, 23.04.2024

У побережья Тайваня зафиксировали почти 250 землетрясений за сутки

Почти 250 подземных толчков произошло за последние сутки у восточного побережья Тайваня, следует из данных Центрального бюро погоды острова (CWB). РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T08:48

2024-04-23T08:48

2024-04-23T08:48

в мире

хуалянь

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ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Почти 250 подземных толчков произошло за последние сутки у восточного побережья Тайваня, следует из данных Центрального бюро погоды острова (CWB). Согласно данным на сайте бюро, начиная с 15.08 понедельника (10.08 мск) и по состоянию на 13.30 вторника (8.30 мск) в районе уезда Хуалянь произошло в общей сложности 247 землетрясений. При этом магнитуда самого мощного из них достигла отметки 6,3. Кроме того, по данным бюро, начиная с 3 апреля количество подземных толчков и афтершоков после мощного землетрясения на острове составило 1095. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь, расположенном в восточной части Тайваня, происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. Третьего апреля у побережья уезда Хуалянь произошло сильное землетрясение, магнитуду которого Китайский сейсмологический центр оценил в 7,3. В результате землетрясения погибли не менее 12 человек.

https://ria.ru/20240422/zemletryasenie-1941539725.html

хуалянь

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в мире, хуалянь, тайвань