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Запад нашел слабую точку России - РИА Новости, 23.04.2024
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08:00 23.04.2024 (обновлено: 08:01 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/zapad-1941584809.html
Запад нашел слабую точку России
Запад нашел слабую точку России - РИА Новости, 23.04.2024
Запад нашел слабую точку России
Специальная военная операция идет своим чередом, фронт неспешно, но неуклонно ползет все дальше на запад от многострадального Донецка. Вашингтон к вящей радости РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T08:00
2024-04-23T08:01
аналитика
россия
европа
сша
сахалин-2
газпром
ямал спг
вашингтон (штат)
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Специальная военная операция идет своим чередом, фронт неспешно, но неуклонно ползет все дальше на запад от многострадального Донецка. Вашингтон к вящей радости киевского режима на днях таки проголосовал за выделение нового пакета военной помощи, правда, практически сразу выяснилось, что на Украину с кучей оговорок пойдет не вся сумма, но этот вопрос мы оставим финансистам. Нас же в призме происходящего интересует выступление Тобиаса Билльстрема. Глава внешнеполитического ведомства Швеции, комментируя европейское видение текущих безрадостных процессов на украинском поле боя, заявил, что Евросоюз настроен и дальше по мере сил помогать Киеву и потому рассматривает возможность включения в следующий, 14-й пакет санкций полный запрет на импорт российского сжиженного газа.Это действительно интересно и важно.Начать нужно с того, что коллективный Запад то ли не придумал новых рычагов воздействия на неугодных ему геополитических конкурентов, то ли действительно продолжает пребывать в плену заблуждений, будто в современном мире можно сугубо санкционной веревкой задушить более-менее крупное государство. Этот кунштюк не сработал даже с небольшой, небогатой и тотально ресурсо- и энергодефицитной Северной Кореей, которая вполне продолжает развиваться и прокачивать свою армию. Про Иран и говорить нечего: его успехи на ниве военной промышленности за последние годы воочию увидел весь мир, а некоторые даже смогли прочувствовать. Все предыдущие потуги обрушить экономику России успеха не имели, реальный сектор поглощает все доступные трудовые и минеральные ресурсы, причем ключевым параметром является то, что наш кипящий маслом и пышущий искрами ВПК не задушил все прочие отрасли. Продолжается жилое, инфраструктурное строительство, тянутся дороги, в Саянах пробиваются туннели, в глубине таежных руд продолжается расшивка БАМа и многое другое. Рубль крепок, безработица находится в низшей исторической точке, правда, достаточно высока инфляция и наблюдается рост цен, но здесь всегда нужно помнить, что предыдущие 13 санкционных пакетов, как это задумывалось их создателями, должны были обрушить нашу экономику, растерзать ее в клочья. Чтобы в магазинах — пустые полки, на заправках — бензин по часам и талонам, на этом фоне полный вывод российских войск из Крыма, Донбасса, а то и парад суверенитетов, как это было в начале 90-х.К счастью, ничего из перечисленного не случилось, но наши заклятые партнеры не оставляют надежд и попыток. Введение эмбарго на импорт российского СПГ, конечно же, не нокаутирует отечественную экономику, но — следует признать — все-таки будет иметь определенные неприятные последствия.Разберемся в базовых цифрах, объектах и тенденциях.Мировой рынок сжиженного природного газа является одним из наиболее быстро растущих, что обусловлено постоянным спросом, возможностью ценового и географического маневрирования при осуществлении поставок и, как следствие, высокой маржинальностью. Россия в этом историческом марафоне удерживает четвертое место с долей восемь процентов рынка, уступая Соединенным Штатам, которые за последний год совершили колоссальный рывок, а также Австралии и Катару. Производственные линии последних практически без остатка работают в интересах рынков Азиатско-Тихоокеанского региона. Катар еще успевает немного СПГ поставлять в Европу, но категорически отказывается увеличивать эти объемы, сколько бы Брюссель ни умолял.Сектор сжиженного газа — для нашей страны направление очень молодое, и в этой области сейчас работают всего четыре предприятия. Из крупных — это "Ямал-СПГ", дальневосточная морская платформа "Сахалин-2" и предприятия калибром поменьше, а именно "Криогаз-Высоцк" на Балтике и расположенный в районе Калининграда КСПГ "Портовая".В состоянии строительства находится "Арктик СПГ 2", но после того, как Вашингтон объявил проекту личную вендетту, введение в строй второй и третьей производственных линий откровенно буксует по ряду объективных причин, в первую очередь из-за массового отказа поставщиков и подрядчиков — их в прямом смысле шантажируют правительства ряда европейских стран. Одной из главных сложностей стала критическая нехватка полярных газовозов, которые строились на южнокорейских верфях и которые США прямо запретили продавать России или третьим сторонам.Наличные мощности позволили России производить и экспортировать следующие объемы продукции:По итогам 2023-го Россия является вторым главным поставщиком газа в Европейский союз — наша доля составляет без малого 20 процентов, и тут мы тоже уступаем Штатам, которые за последние годы агрессивно подмяли под себя 48 процентов импорта СПГ.Если запрет на импорт все-таки будет введен, это создаст определенные трудности для балтийских заводов и линии на Ямале. По той простой причине, что они изначально строились под европейский рынок. При этом, памятуя о процессах, которые сопровождали предыдущие запреты на импорт российского трубопроводного газа, западные аналитики прогнозируют перенаправление потоков на восток по Северному морскому пути. Естественно, процесс этот будет не мгновенным, к тому же разворот затрудняет упомянутый дефицит танкеров ледового класса, что приведет к определенным убыткам.О них чуть ниже, а пока добавим, что по итогам двух последних лет потребление газа в Европе упало ровно на объем российского импорта, а именно на 120 миллиардов кубометров. То есть найти иных поставщиков не удалось — и Брюссель пустил под нож собственную промышленность. Российские верующие во всемогущий Запад могут пребывать в мире собственных грез, а вот европейские энергетики на фоне обещаний ввести запрет на импорт пишут прямо: Старый Свет рассчитывает, что российский СПГ уйдет в Азию, тем самым "выдавив" аналогичный объем оттуда обратно на рынок Европы. Естественно, по уже более высокой цене, но сей факт обычно прячется за скобками.Сколько в ближайшие годы Евросоюз переплатит за австралийский или катарский СПГ, нас особо не волнует — поговорим о нашей финансовой кубышке.По оценкам западных агентств, за первые три квартала 2023-го российские производители недополучили в среднем 41 процент прибыли. С учетом, что только "Газпром" в год вносит в бюджет более трех триллионов рублей федеральных и местных налогов, можно приблизительно представить налоговую недоимку."НОВАТЭК" — главный акционер крупнейших СПГ-проектов — опубликовал налоговую статистику по итогам фискального 2023 года. Компания (без учета налога на прибыль) заплатила более 145 миллиардов рублей НДПИ, 7,2 миллиарда налога на имущество и 517 миллионов прочих налогов. При условии, что на заводе "Звезда" полным ходом идет замещающее строительство ледовых газовозов, в текущем году можно как минимум ожидать запуска второй производственной линии на "Арктик СПГ 2", то есть отчисления в бюджет точно не рухнут.В качестве резюме хотелось бы сказать, что в текущем экзистенциальном противостоянии России и коллективного Запада не следует впадать в шапкозакидательство. Наносимые нам изощренные и подлые удары имеют свою цену и для компаний, и для государственного бюджета. К нашему счастью, запас прочности у страны оказался многократно выше, чем предрекал хор западных финансовых и военных советников. Мы все переживем и победим — сегодня это уже не пропаганда, а медицинский факт.
https://ria.ru/20240418/zakupki-1940907146.html
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Сергей Савчук
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Сергей Савчук
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аналитика, россия, европа, сша, сахалин-2, газпром, ямал спг, вашингтон (штат)
Аналитика, Россия, Европа, США, Сахалин-2, Газпром, Ямал СПГ, Вашингтон (штат)

Запад нашел слабую точку России

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
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Специальная военная операция идет своим чередом, фронт неспешно, но неуклонно ползет все дальше на запад от многострадального Донецка. Вашингтон к вящей радости киевского режима на днях таки проголосовал за выделение нового пакета военной помощи, правда, практически сразу выяснилось, что на Украину с кучей оговорок пойдет не вся сумма, но этот вопрос мы оставим финансистам. Нас же в призме происходящего интересует выступление Тобиаса Билльстрема. Глава внешнеполитического ведомства Швеции, комментируя европейское видение текущих безрадостных процессов на украинском поле боя, заявил, что Евросоюз настроен и дальше по мере сил помогать Киеву и потому рассматривает возможность включения в следующий, 14-й пакет санкций полный запрет на импорт российского сжиженного газа.
Это действительно интересно и важно.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Макрон отверг обвинения в противоречивости из-за закупок российского газа
18 апреля, 20:37
Начать нужно с того, что коллективный Запад то ли не придумал новых рычагов воздействия на неугодных ему геополитических конкурентов, то ли действительно продолжает пребывать в плену заблуждений, будто в современном мире можно сугубо санкционной веревкой задушить более-менее крупное государство. Этот кунштюк не сработал даже с небольшой, небогатой и тотально ресурсо- и энергодефицитной Северной Кореей, которая вполне продолжает развиваться и прокачивать свою армию. Про Иран и говорить нечего: его успехи на ниве военной промышленности за последние годы воочию увидел весь мир, а некоторые даже смогли прочувствовать. Все предыдущие потуги обрушить экономику России успеха не имели, реальный сектор поглощает все доступные трудовые и минеральные ресурсы, причем ключевым параметром является то, что наш кипящий маслом и пышущий искрами ВПК не задушил все прочие отрасли. Продолжается жилое, инфраструктурное строительство, тянутся дороги, в Саянах пробиваются туннели, в глубине таежных руд продолжается расшивка БАМа и многое другое. Рубль крепок, безработица находится в низшей исторической точке, правда, достаточно высока инфляция и наблюдается рост цен, но здесь всегда нужно помнить, что предыдущие 13 санкционных пакетов, как это задумывалось их создателями, должны были обрушить нашу экономику, растерзать ее в клочья. Чтобы в магазинах — пустые полки, на заправках — бензин по часам и талонам, на этом фоне полный вывод российских войск из Крыма, Донбасса, а то и парад суверенитетов, как это было в начале 90-х.
К счастью, ничего из перечисленного не случилось, но наши заклятые партнеры не оставляют надежд и попыток. Введение эмбарго на импорт российского СПГ, конечно же, не нокаутирует отечественную экономику, но — следует признать — все-таки будет иметь определенные неприятные последствия.
Разберемся в базовых цифрах, объектах и тенденциях.
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
В ЕС хотят включить в новый пакет санкций запрет на импорт СПГ
Вчера, 09:36
Мировой рынок сжиженного природного газа является одним из наиболее быстро растущих, что обусловлено постоянным спросом, возможностью ценового и географического маневрирования при осуществлении поставок и, как следствие, высокой маржинальностью. Россия в этом историческом марафоне удерживает четвертое место с долей восемь процентов рынка, уступая Соединенным Штатам, которые за последний год совершили колоссальный рывок, а также Австралии и Катару. Производственные линии последних практически без остатка работают в интересах рынков Азиатско-Тихоокеанского региона. Катар еще успевает немного СПГ поставлять в Европу, но категорически отказывается увеличивать эти объемы, сколько бы Брюссель ни умолял.
Сектор сжиженного газа — для нашей страны направление очень молодое, и в этой области сейчас работают всего четыре предприятия. Из крупных — это "Ямал-СПГ", дальневосточная морская платформа "Сахалин-2" и предприятия калибром поменьше, а именно "Криогаз-Высоцк" на Балтике и расположенный в районе Калининграда КСПГ "Портовая".
Президент Франции Эммануэль Макрон разговаривает с французскими солдатами - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
"Заплатили сотни миллионов". Что стоит за словами Макрона о войне с Москвой
18 апреля, 08:00
В состоянии строительства находится "Арктик СПГ 2", но после того, как Вашингтон объявил проекту личную вендетту, введение в строй второй и третьей производственных линий откровенно буксует по ряду объективных причин, в первую очередь из-за массового отказа поставщиков и подрядчиков — их в прямом смысле шантажируют правительства ряда европейских стран. Одной из главных сложностей стала критическая нехватка полярных газовозов, которые строились на южнокорейских верфях и которые США прямо запретили продавать России или третьим сторонам.
Наличные мощности позволили России производить и экспортировать следующие объемы продукции:
  • 2020 год — 30,7 / 29,6 миллиарда кубометров;
  • 2021-й — 30,5 / 29,6 миллиарда кубометров;
  • 2022-й — 33,5 / 32,9 миллиарда с обязательной оговоркой, что плановым показателем был выход на отметку в 49 миллиардов кубометров производства, сработали те самые санкции.
По итогам 2023-го Россия является вторым главным поставщиком газа в Европейский союз — наша доля составляет без малого 20 процентов, и тут мы тоже уступаем Штатам, которые за последние годы агрессивно подмяли под себя 48 процентов импорта СПГ.
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Еврокомиссия оценила энергокризис в Европе в триллион евро
16 апреля, 17:42
Если запрет на импорт все-таки будет введен, это создаст определенные трудности для балтийских заводов и линии на Ямале. По той простой причине, что они изначально строились под европейский рынок. При этом, памятуя о процессах, которые сопровождали предыдущие запреты на импорт российского трубопроводного газа, западные аналитики прогнозируют перенаправление потоков на восток по Северному морскому пути. Естественно, процесс этот будет не мгновенным, к тому же разворот затрудняет упомянутый дефицит танкеров ледового класса, что приведет к определенным убыткам.
О них чуть ниже, а пока добавим, что по итогам двух последних лет потребление газа в Европе упало ровно на объем российского импорта, а именно на 120 миллиардов кубометров. То есть найти иных поставщиков не удалось — и Брюссель пустил под нож собственную промышленность. Российские верующие во всемогущий Запад могут пребывать в мире собственных грез, а вот европейские энергетики на фоне обещаний ввести запрет на импорт пишут прямо: Старый Свет рассчитывает, что российский СПГ уйдет в Азию, тем самым "выдавив" аналогичный объем оттуда обратно на рынок Европы. Естественно, по уже более высокой цене, но сей факт обычно прячется за скобками.
Боеприпасы истребителей-бомбардировщиков ВКС России - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Аналитик объяснил, как удары России по украинским ПХГ лишают Киев заработка
13 апреля, 06:18
Сколько в ближайшие годы Евросоюз переплатит за австралийский или катарский СПГ, нас особо не волнует — поговорим о нашей финансовой кубышке.
По оценкам западных агентств, за первые три квартала 2023-го российские производители недополучили в среднем 41 процент прибыли. С учетом, что только "Газпром" в год вносит в бюджет более трех триллионов рублей федеральных и местных налогов, можно приблизительно представить налоговую недоимку.
"НОВАТЭК" — главный акционер крупнейших СПГ-проектов — опубликовал налоговую статистику по итогам фискального 2023 года. Компания (без учета налога на прибыль) заплатила более 145 миллиардов рублей НДПИ, 7,2 миллиарда налога на имущество и 517 миллионов прочих налогов. При условии, что на заводе "Звезда" полным ходом идет замещающее строительство ледовых газовозов, в текущем году можно как минимум ожидать запуска второй производственной линии на "Арктик СПГ 2", то есть отчисления в бюджет точно не рухнут.
Предприятие Нафтогаза Украины - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Бывшая немецкая "дочка" "Газпрома" хочет использовать хранилища на Украине
10 апреля, 20:12
В качестве резюме хотелось бы сказать, что в текущем экзистенциальном противостоянии России и коллективного Запада не следует впадать в шапкозакидательство. Наносимые нам изощренные и подлые удары имеют свою цену и для компаний, и для государственного бюджета. К нашему счастью, запас прочности у страны оказался многократно выше, чем предрекал хор западных финансовых и военных советников. Мы все переживем и победим — сегодня это уже не пропаганда, а медицинский факт.
 
АналитикаРоссияЕвропаСШАСахалин-2ГазпромЯмал СПГВашингтон (штат)
 
 
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