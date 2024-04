https://ria.ru/20240404/tankery-1937698028.html

США торпедируют российский танкерный флот

США торпедируют российский танкерный флот - РИА Новости, 04.04.2024

США торпедируют российский танкерный флот

Отечественные медиа постоянно упоминают санкционную стену, которой Запад пытается обнести Россию, при этом мало кто понимает масштаб коллективных антироссийских

2024-04-04T08:00

2024-04-04T08:00

2024-04-04T08:06

Отечественные медиа постоянно упоминают санкционную стену, которой Запад пытается обнести Россию, при этом мало кто понимает масштаб коллективных антироссийских усилий и цену, которую платит наша страна, чтобы оставаться на плаву. Reuters пишет, что на верфях Южной Кореи в прямом смысле застряли шесть крупнотоннажных газовозов для перевозки СПГ, предназначенных для российской компании "Новатэк", но корейцы особой радости от этого не испытывают, так как девать громадные плавучие холодильники некуда. Согласно условиям проекта, это суда ледового класса, способные осуществлять круглогодичную навигацию в условиях Северного морского пути.Наш сегодняшний разговор не будет восторженно-победоносным. Его задача — показать широкому читателю, насколько сильны тиски ограничений и каких усилий стоит российскому топливно-энергетическому комплексу выполнение планов развития, а порой и банальное выживание.В исходной статье Reuters речь идет о южнокорейской судостроительной верфи Hanwha Ocean Co., которая в настоящий момент ищет и не находит покупателей на шесть СПГ-танкеров ледового класса Arc7 (второго поколения). Проблема в пресловутых санкциях, которые ввели и с бульдожьей агрессией продавливают Соединенные Штаты в отношении любых энергетических проектов России. В данном случае санкции кувалдой ударили по всем сразу, кроме самих американцев, снявших долгосрочные сливки на международном рынке поставок СПГ.В 2020 году Hanwha Ocean Co., тогда еще носившая имя Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), совместно с Samsung Heavy Industries (SHI) заключили контракт с российским "Совкомфлотом", который традиционно обеспечивает логистику в рамках полярных проектов. Контракт подразумевал строительство партии СПГ-танкеров объемом не менее 172 тысяч кубометров каждый. Не являлось секретом, что газовозы строятся под новый производственный кластер "Арктик СПГ — 2", чьи мощности закладывались поблизости от газоносных провинций на Гыданском полуострове, что в Карском море между Тазовской и Обской губой. Согласно плану развития, первая линия сжижения должна была быть запущена в 2023 году, вторая — в 2024-м, а третья — не позднее 2026 года. На Западе тут же подсчитали, что для обеспечения нормальной работы одной производственной линии нужно не менее пяти-шести газовозов.Заказ на строительство последних был размещен в Южной Корее неслучайно. Эта страна руками трех судостроительных гигантов, а именно компаний Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE), Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) и Samsung Heavy Industries (SHI), удерживает почти семьдесят процентов мирового профильного рынка. Только за 2022 год тройка заключила контракты объемом более десяти миллиардов долларов на постройку сорока восьми СПГ-танкеров, в число которых входили и заказанные Россией уникальные полярные образцы."Новатэк", следуя государственной программе развития ТЭК, ставил перед собой амбициозную цель — к 2026 году нарастить производство и экспорт сжиженного газа на 20 миллионов тонн, а к 2030-му выйти на принципиальную отметку в 100 миллионов тонн, которые должны были транспортироваться по Северному морскому пути.Нужно сказать, что даже после начала СВО дела шли весьма неплохо. Например, по итогам 2022 года удалось удвоить прибыль в рамках проекта "Ямал СПГ", акционерами которого выступали "Новатэк", французская TotalEnergies, а также китайские компании CNPC и SRF. Чистая прибыль тогда увеличилась с 400 до 840 миллиардов рублей.А вот дальше начались большие проблемы.К середине прошлого года Вашингтон окончательно понял, что Россия не собирается ни разваливаться, ни голодать, ни сворачивать военную операцию на Украине, чему способствует неиссякающий поток денег, поступающий в бюджет от экспорта углеводородов. Помимо этого, американцы сами вынашивали грандиозные планы монополизации мирового рынка торговли сжиженным газом, а потому дальнейшие события были предопределены.В сентябре 2023-го американский Госдепартамент принял первый пакет санкций, куда включили всех частных лиц, так или иначе вовлеченных в проект "Арктик СПГ — 2". Пакет оглушительно пшикнул, так как в ноябре экспорт российского СПГ установил новый рекорд, перевалив отметку 1,7 миллиона тонн, а общий объем ресурсных поставок в Евросоюз обновил трехлетний максимум. Пережить это Вашингтон, конечно же, не мог, и в бой были брошены все наличные силы.В том же ноябре Госдепартамент США совместно со службой регулирования зарубежных активов ввел радикальные ограничения для любых физических и юридических лиц, участвующих в строительстве "Арктик СПГ — 2". Нужно, правда, отметить, что зарубежные подрядчики вовсе не мечтали потерять прибыли во славу новой американской гегемонии и до последней возможности, простите за термин, играли дурака. Но чем дальше, тем уже становилось окно возможностей. Так, например, правительства Германии и Австрии поставили ультиматум компании Linde, поставлявшей оборудование для сжижения газа, после чего она была вынуждена свернуть сотрудничество с "Новатэком". Аналогичная демократия настигла Baker Hughes, продававшую турбины, которую стали буквально душить власти Шотландии. По такому же сценарию из схемы удалили французскую Technip, специализирующуюся на производстве подводного бурового оборудования.Отдельный удар был подготовлен против еще не построенных газовозов.Летом 2023-го все участники противостояния понимали, что санкциям быть, и потому "Новатэк" заранее часть производства СПГ-танкеров перенес на верфи завода "Звезда". Судоверфь обязалась построить 15 газовозов класса Arc7, попутно еще создавая танкеры-челноки для перевозки нефти.Американцы нанесли удар вдогонку. Под жесточайшим давлением из проекта стали выходить ключевые подрядчики. В их числе компании MAN и Wärtsilä, выпускающие силовые установки и двигатели для судов, компания Azipod, разрабатывающая подруливающие двигатели, и французская GTT, поставляющая мембранные перегородки для трюмов газовозов. Список далеко не полный.На начало апреля диспозиция такова.На "Звезде", судя по американским спутниковым снимкам, чье качество на порядки лучше, чем из районов боевых действий в Донбассе, три газовоза почти или полностью готовы. Как минимум одно из судов своим ходом вышло на рейд. Их строительство, по косвенной информации, обошлось минимум на треть дороже, чем изначально было законтрактовано в Южной Корее, но, в отличие от последней, российские судоверфи вкалывают без перерывов и выходных.У Hanwha Ocean Co. на руках осталось шесть бесхозных газовозов. По информации из западных источников, три полностью готовых и три в стадии "в шаге от спуска на воду". Реализовать их корейцы не могут по целому ряду причин. Во-первых, они изначально разрабатывались и строились под ледовые поля Русской Арктики, где больше никто не ходит. Во-вторых, санкции в принципе запрещают их реализацию, так как американцы прекрасно знают, что, например, ОАЭ с первого дня игнорируют ограничения и перепродают России все необходимые ей аппаратные и машинные решения.Для понимания цены вопроса добавим, что по состоянию на 2022 год стоимость строительства одного газовоза (ледового) класса Arc7 на южнокорейской верфи составляла в среднем 290 миллионов долларов. То есть в настоящий момент послушные санкциям корейцы имеют опосредованный убыток почти в два миллиарда долларов. Продать полярные газовозы они не могут, потому что они нужны только России, а продажа в целом запрещена американскими санкциями.Законы публицистики требуют здесь хлесткий и однозначный вывод. Его не будет. Просто в следующий раз, когда вы прочтете о том, как западная коалиция легко проходит режим собственных санкций, вспомните этот текст.

2024

