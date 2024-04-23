https://ria.ru/20240423/vystavka-1941738403.html

Выставка спасенных шедевров таганрогского музея открылась в Петербурге

Выставка спасенных шедевров таганрогского музея открылась в Петербурге - РИА Новости, 23.04.2024

Выставка спасенных шедевров таганрогского музея открылась в Петербурге

Выставка "Спасенные шедевры. Русский музей - Таганрогу" открылась в Санкт-Петербурге, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:28

2024-04-23T12:28

2024-04-23T12:28

ростовская область

санкт-петербург

таганрогский художественный музей

русский музей

таганрог

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр - РИА Новости. Выставка "Спасенные шедевры. Русский музей - Таганрогу" открылась в Санкт-Петербурге, сообщает правительство Ростовской области. "В Мраморном дворце Русского музея (г. Санкт-Петербург) в рамках IX Международной научно-практической конференции "Нерадовские чтения" открылась уникальная выставка "Спасенные шедевры. Русский музей – Таганрогу"", - говорится в сообщении. Экспонируются работы Таганрогского художественного музея, которые были восстановлены после повреждений, полученных в июле 2023 года. В центре Таганрога 28 июля прошлого года взорвалась, предположительно, ракета. Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. Тогда пострадали 22 произведения искусства (три графические работы, скульптура и 18 предметов живописи). Так, значительные повреждения получили работы, среди которых "Терраса" Константина Коровина, "Изумрудный шарф" Виктора Борисова-Мусатова, эскиз декорации к опере "Юдифь" Валентина Серова, "Благословение Ревекки" Анри Шопена. Серьезнейший урон был нанесен "Портрету мальчика" Христофора Геворкяна: мраморная скульптура была расколота на две части. Также были повреждены работы Зинаиды Серебряковой, Николая Рериха, Филиппа Малявина, Леонида Туржанского и других выдающихся мастеров. Русский музей предложил коллегам помощь. Было принято решение провести комплексную реставрацию на базе музея в Санкт-Петербурге. Специалисты устраняли прорывы холстов и дефекты красочного слоя, укрепляли грунт, при необходимости перетягивали поврежденные холсты на новые подрамники, удаляли загрязнения и потертости. Менее чем за год реставраторы не только полностью убрали следы повреждений, но и провели комплексное восстановление шедевров, раскрыв их первоначальный вид и авторский замысел: обновили потускневший лак, устранили вытянутости холстов, произвели регенерацию поверхности живописи, удалили старые записи и склейки. Теперь, когда сложный процесс подошел к концу, Русский музей демонстрирует посетителям результаты масштабной работы. "Мы посчитали своим долгом спасти поврежденные в Таганроге шедевры, которые собирались в течение многих поколений таганрогских музейщиков, музейщиков Ростовской области. Мы уверены, что для всех будет важно увидеть этот поистине эксклюзивный проект. Он единственный в своем роде, и будем надеяться, что нашим реставраторам больше не придется заниматься тем, что можно назвать военно-полевой хирургией в сфере реставрационного искусства", - отметила гендиректор Русского музея Алла Манилова. По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, 22 произведения искусства обрели новую жизнь. "Выражаю искренние слова благодарности от имени губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, от себя лично и всех жителей донского региона Министерству культуры России, Русскому музею, а также партнеру реставрационных проектов музея – ПАО "Газпром" – за оказанное содействие в спасении культурного наследия донского региона", - сказал Гуськов. Выставка "Спасенные шедевры" продлится в Русском музее до 13 мая. После этого произведения вернутся на родину, в Таганрог.

https://ria.ru/20240422/ii-1941612552.html

https://ria.ru/20240409/golosovanie-1938875414.html

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таганрог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, таганрогский художественный музей, русский музей, таганрог