https://ria.ru/20240423/vsu-1941680019.html

В ЛНР рассказали об ухищрениях ВСУ, пытающихся усложнить штурм Часова Яра

В ЛНР рассказали об ухищрениях ВСУ, пытающихся усложнить штурм Часова Яра - РИА Новости, 23.04.2024

В ЛНР рассказали об ухищрениях ВСУ, пытающихся усложнить штурм Часова Яра

ВСУ массово наносят на строения Часова Яра ложные надписи о присутствии там гражданских, чтобы осложнить российским войскам штурм города, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T08:53

2024-04-23T08:53

2024-04-23T08:55

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

часов яр

россия

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. ВСУ массово наносят на строения Часова Яра ложные надписи о присутствии там гражданских, чтобы осложнить российским войскам штурм города, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Донецком направлении украинские боевики идут на аморальные ухищрения. В населенном пункте Часов Яр украинские боевики начали массово наносить на входные двери подъездов и подвальных помещений предупреждения о том, что там находятся мирные граждане. Данная информация в большей степени не соответствует действительности", - сообщил Марочко агентству. По его мнению, таким образом ВСУ пытаются осложнить и затруднить российским военнослужащим освобождение данного населенного пункта, ставя под серьезную угрозу жизни гражданских. Накануне Минобороны РФ в сводке за сутки сообщало, что подразделениями "Южной" группировки войск было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Спорного, Миньковки, Клещеевки, Часова Яра, Андреевки и Острого в ДНР.

https://ria.ru/20240419/ukraina-1941130879.html

https://ria.ru/20240417/vsu-1940593918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, часов яр, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины