https://ria.ru/20240423/vsu-1941680019.html
В ЛНР рассказали об ухищрениях ВСУ, пытающихся усложнить штурм Часова Яра
В ЛНР рассказали об ухищрениях ВСУ, пытающихся усложнить штурм Часова Яра - РИА Новости, 23.04.2024
В ЛНР рассказали об ухищрениях ВСУ, пытающихся усложнить штурм Часова Яра
ВСУ массово наносят на строения Часова Яра ложные надписи о присутствии там гражданских, чтобы осложнить российским войскам штурм города, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T08:53
2024-04-23T08:53
2024-04-23T08:55
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. ВСУ массово наносят на строения Часова Яра ложные надписи о присутствии там гражданских, чтобы осложнить российским войскам штурм города, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Донецком направлении украинские боевики идут на аморальные ухищрения. В населенном пункте Часов Яр украинские боевики начали массово наносить на входные двери подъездов и подвальных помещений предупреждения о том, что там находятся мирные граждане. Данная информация в большей степени не соответствует действительности", - сообщил Марочко агентству. По его мнению, таким образом ВСУ пытаются осложнить и затруднить российским военнослужащим освобождение данного населенного пункта, ставя под серьезную угрозу жизни гражданских. Накануне Минобороны РФ в сводке за сутки сообщало, что подразделениями "Южной" группировки войск было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Спорного, Миньковки, Клещеевки, Часова Яра, Андреевки и Острого в ДНР.
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941130879.html
https://ria.ru/20240417/vsu-1940593918.html
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РИА Новости
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В ЛНР рассказали об ухищрениях ВСУ, пытающихся усложнить штурм Часова Яра
Марочко: ВСУ массово наносят на строения Часова Яра ложные надписи о гражданских