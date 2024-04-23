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В МВД призвали оборудовать укрытия от беспилотников в детских лагерях

В МВД призвали оборудовать укрытия от беспилотников в детских лагерях - РИА Новости, 23.04.2024

В МВД призвали оборудовать укрытия от беспилотников в детских лагерях

МВД РФ считает необходимым организовать укрытия от беспилотников в детских лагерях, а также проработать маршруты следования к ним, заявила замначальника... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T11:47

2024-04-23T11:47

2024-04-23T15:20

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. МВД РФ считает необходимым организовать укрытия от беспилотников в детских лагерях, а также проработать маршруты следования к ним, заявила замначальника управления главного управления МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации Светлана Ушакова. "С учетом возрастающих рисков травмирования детей беспилотными летательными аппаратами, конечно же, необходимо в местах их массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия и проработать как с организаторами, так и персоналом маршруты безопасного следования к ним", - сказала она, вступая в Совете Федерации.

https://ria.ru/20231215/drony-1915952644.html

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россия, совет федерации рф, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), социальный навигатор, детский отдых