https://ria.ru/20240423/usa-1941716022.html

США скоро поставят Европу на колени, заявила Матвиенко

США скоро поставят Европу на колени, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.04.2024

США скоро поставят Европу на колени, заявила Матвиенко

США после выделения нового пакета помощи Украине будут требовать от Европы выделять как можно больше средств Киеву, считает спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T11:23

2024-04-23T11:23

2024-04-23T11:30

специальная военная операция на украине

украина

сша

европа

валентина матвиенко

совет федерации рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888269020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af6d73d29362ae34698211aedec2a303.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США после выделения нового пакета помощи Украине будут требовать от Европы выделять как можно больше средств Киеву, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Матвиенко в интервью РИА Новости заявила, что в решении о выделении Украине помощи нет ничего неожиданного, а средства пойдут на американские интересы, а не украинские. "Сейчас они Европу вообще поставят на колени, будут требовать, чтобы они как можно больше давали средств на это безумное противостояние с их стороны. Так что мы готовы к развитию любых сценариев, Вы знаете. И у нас заготовлен план действий: и на случай А, и на случай Б. Ничего им не удастся с нами сделать в этом плане. Это исключено. И главное, они это понимают. Они просто затягивают конфликт", - заключила она.

https://ria.ru/20240423/aktivy-1941679236.html

украина

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, сша, европа, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире