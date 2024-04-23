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США скоро поставят Европу на колени, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 23.04.2024 (обновлено: 11:30 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/usa-1941716022.html
США скоро поставят Европу на колени, заявила Матвиенко
США скоро поставят Европу на колени, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.04.2024
США скоро поставят Европу на колени, заявила Матвиенко
США после выделения нового пакета помощи Украине будут требовать от Европы выделять как можно больше средств Киеву, считает спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:23
2024-04-23T11:30
специальная военная операция на украине
украина
сша
европа
валентина матвиенко
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США после выделения нового пакета помощи Украине будут требовать от Европы выделять как можно больше средств Киеву, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Матвиенко в интервью РИА Новости заявила, что в решении о выделении Украине помощи нет ничего неожиданного, а средства пойдут на американские интересы, а не украинские. "Сейчас они Европу вообще поставят на колени, будут требовать, чтобы они как можно больше давали средств на это безумное противостояние с их стороны. Так что мы готовы к развитию любых сценариев, Вы знаете. И у нас заготовлен план действий: и на случай А, и на случай Б. Ничего им не удастся с нами сделать в этом плане. Это исключено. И главное, они это понимают. Они просто затягивают конфликт", - заключила она.
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украина, сша, европа, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Европа, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
США скоро поставят Европу на колени, заявила Матвиенко

Матвиенко: США будут требовать от Европы посылать как можно больше средств Киеву

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США И ЕС
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США И ЕС . Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США после выделения нового пакета помощи Украине будут требовать от Европы выделять как можно больше средств Киеву, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
Матвиенко в интервью РИА Новости заявила, что в решении о выделении Украине помощи нет ничего неожиданного, а средства пойдут на американские интересы, а не украинские.
"Сейчас они Европу вообще поставят на колени, будут требовать, чтобы они как можно больше давали средств на это безумное противостояние с их стороны. Так что мы готовы к развитию любых сценариев, Вы знаете. И у нас заготовлен план действий: и на случай А, и на случай Б. Ничего им не удастся с нами сделать в этом плане. Это исключено. И главное, они это понимают. Они просто затягивают конфликт", - заключила она.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАЕвропаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВ мире
 
 
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