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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:13 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941895217.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области - РИА Новости, 23.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
Взрыв прогремел в Кременчуге Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T23:13
2024-04-23T23:13
специальная военная операция на украине
кременчуг
украина
полтавская область
в мире
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел в Кременчуге Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога. "В Кременчуге были слышны звуки взрыва. Об этом сообщили местные жители", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрыве пока не поступало. Ранее во вторник украинское издание "Страна" сообщало, что взрыв прогремел и в Днепропетровске на Украине.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кременчуг
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кременчуг, украина, полтавская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кременчуг, Украина, Полтавская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области

"Общественное": в Кременчуге Полтавской области прогремел взрыв

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел в Кременчуге Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.
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"В Кременчуге были слышны звуки взрыва. Об этом сообщили местные жители", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Официальной информации о взрыве пока не поступало.
Ранее во вторник украинское издание "Страна" сообщало, что взрыв прогремел и в Днепропетровске на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеКременчугУкраинаПолтавская областьВ мире
 
 
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