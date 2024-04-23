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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области - РИА Новости, 23.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
Взрыв прогремел в Кременчуге Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T23:13
2024-04-23T23:13
2024-04-23T23:13
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел в Кременчуге Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога. "В Кременчуге были слышны звуки взрыва. Об этом сообщили местные жители", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрыве пока не поступало. Ранее во вторник украинское издание "Страна" сообщало, что взрыв прогремел и в Днепропетровске на Украине.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кременчуг, украина, полтавская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кременчуг, Украина, Полтавская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
"Общественное": в Кременчуге Полтавской области прогремел взрыв