https://ria.ru/20240423/ukraina-1941895217.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области - РИА Новости, 23.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области

Взрыв прогремел в Кременчуге Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T23:13

2024-04-23T23:13

2024-04-23T23:13

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел в Кременчуге Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога. "В Кременчуге были слышны звуки взрыва. Об этом сообщили местные жители", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрыве пока не поступало. Ранее во вторник украинское издание "Страна" сообщало, что взрыв прогремел и в Днепропетровске на Украине.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html

кременчуг

украина

полтавская область

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кременчуг, украина, полтавская область, в мире