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"Ничего не осталось". В США раскрыли, что произошло в зоне спецоперации - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941878114.html
"Ничего не осталось". В США раскрыли, что произошло в зоне спецоперации
"Ничего не осталось". В США раскрыли, что произошло в зоне спецоперации - РИА Новости, 23.04.2024
"Ничего не осталось". В США раскрыли, что произошло в зоне спецоперации
Российские войска могут сбрасывать планирующие бомбы на любые объекты ВСУ из-за истощения украинских систем ПВО, предложил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T20:21
2024-04-23T20:21
специальная военная операция на украине
москва
донецкая народная республика
скотт риттер
сергей шойгу
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские войска могут сбрасывать планирующие бомбы на любые объекты ВСУ из-за истощения украинских систем ПВО, предложил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Danny Haiphong."Россия уничтожила украинские системы противовоздушной обороны до такой степени, что теперь они могут сбрасывать планирующие бомбы на любые цели ВСУ", — отметил он.По словам бывшего военного, Москва наладила массовое производство этого вида вооружений. ВС России наносят удары по украинским позициям, в результате чего от них ничего не осталось и нечем заменить, пояснил Риттер.Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240423/vsu-1941854521.html
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москва, донецкая народная республика, скотт риттер, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, Москва, Донецкая Народная Республика, Скотт Риттер, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США
"Ничего не осталось". В США раскрыли, что произошло в зоне спецоперации

Риттер: ВС России могут сбрасывать планирующие бомбы по любым целям ВСУ

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские войска могут сбрасывать планирующие бомбы на любые объекты ВСУ из-за истощения украинских систем ПВО, предложил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Danny Haiphong.
"Россия уничтожила украинские системы противовоздушной обороны до такой степени, что теперь они могут сбрасывать планирующие бомбы на любые цели ВСУ", — отметил он.
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По словам бывшего военного, Москва наладила массовое производство этого вида вооружений. ВС России наносят удары по украинским позициям, в результате чего от них ничего не осталось и нечем заменить, пояснил Риттер.
Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваДонецкая Народная РеспубликаСкотт РиттерСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВооруженные силы США
 
 
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