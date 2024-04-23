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"Ничего не осталось". В США раскрыли, что произошло в зоне спецоперации
"Ничего не осталось". В США раскрыли, что произошло в зоне спецоперации - РИА Новости, 23.04.2024
"Ничего не осталось". В США раскрыли, что произошло в зоне спецоперации
Российские войска могут сбрасывать планирующие бомбы на любые объекты ВСУ из-за истощения украинских систем ПВО, предложил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T20:21
2024-04-23T20:21
2024-04-23T20:21
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
скотт риттер
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские войска могут сбрасывать планирующие бомбы на любые объекты ВСУ из-за истощения украинских систем ПВО, предложил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Danny Haiphong."Россия уничтожила украинские системы противовоздушной обороны до такой степени, что теперь они могут сбрасывать планирующие бомбы на любые цели ВСУ", — отметил он.По словам бывшего военного, Москва наладила массовое производство этого вида вооружений. ВС России наносят удары по украинским позициям, в результате чего от них ничего не осталось и нечем заменить, пояснил Риттер.Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240423/vsu-1941854521.html
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Специальная военная операция на Украине, Москва, Донецкая Народная Республика, Скотт Риттер, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США
"Ничего не осталось". В США раскрыли, что произошло в зоне спецоперации
Риттер: ВС России могут сбрасывать планирующие бомбы по любым целям ВСУ