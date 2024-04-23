https://ria.ru/20240423/ukraina-1941860029.html

Сунак призвал не забывать об Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке

Сунак призвал не забывать об Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.04.2024

Сунак призвал не забывать об Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал не забывать о конфликте на Украине на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T18:57

2024-04-23T18:57

2024-04-23T18:57

специальная военная операция на украине

в мире

великобритания

украина

ближний восток

риши сунак

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал не забывать о конфликте на Украине на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. "Да, в последние недели и месяцы много внимания справедливо уделялось Ближнему Востоку, однако мы не можем терять из виду (текущую - ред.) ситуацию здесь в Европе, на нашем континенте", - сказал он на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в ходе визита в Польшу. Трансляция велась на Youtube-канале газеты Guardian. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240419/ukraina-1940816198.html

https://ria.ru/20240420/zapad-1941148504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, украина, ближний восток, риши сунак