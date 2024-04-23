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Сунак призвал не забывать об Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:57 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941860029.html
Сунак призвал не забывать об Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке
Сунак призвал не забывать об Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.04.2024
Сунак призвал не забывать об Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал не забывать о конфликте на Украине на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:57
2024-04-23T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
ближний восток
риши сунак
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал не забывать о конфликте на Украине на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. "Да, в последние недели и месяцы много внимания справедливо уделялось Ближнему Востоку, однако мы не можем терять из виду (текущую - ред.) ситуацию здесь в Европе, на нашем континенте", - сказал он на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в ходе визита в Польшу. Трансляция велась на Youtube-канале газеты Guardian. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240419/ukraina-1940816198.html
https://ria.ru/20240420/zapad-1941148504.html
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в мире, великобритания, украина, ближний восток, риши сунак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Ближний Восток, Риши Сунак
Сунак призвал не забывать об Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке

Сунак: нельзя упускать из виду ситуацию на Украине из-за Ближнего Востока

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал не забывать о конфликте на Украине на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке.
"Да, в последние недели и месяцы много внимания справедливо уделялось Ближнему Востоку, однако мы не можем терять из виду (текущую - ред.) ситуацию здесь в Европе, на нашем континенте", - сказал он на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в ходе визита в Польшу. Трансляция велась на Youtube-канале газеты Guardian.
Изображение сгенерировано ИИ
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19 апреля, 08:00
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияУкраинаБлижний ВостокРиши Сунак
 
 
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