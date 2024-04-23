https://ria.ru/20240423/ukraina-1941845203.html

Столтенберг назвал помощь Украине инвестициями в безопасность НАТО

Столтенберг назвал помощь Украине инвестициями в безопасность НАТО - РИА Новости, 23.04.2024

Столтенберг назвал помощь Украине инвестициями в безопасность НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что помощь Украине – это не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:56

2024-04-23T17:56

2024-04-23T17:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что помощь Украине – это не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность. "Необходимо помнить, что помощь Украине – это не благотворительность, а инвестиции в нашу собственную общую безопасность…. Поставляемое альянсом оружие помогает Украине поражать военные возможности России. Если Украина проиграет, этот потенциал может угрожать странам альянса. Соседство с Россией имеет для нас свою цену", - сказал Столтенберг, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать многомиллиардные траты стран альянса на помощь Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240422/stsenarii-1941350334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, йенс столтенберг, нато