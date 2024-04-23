Столтенберг назвал помощь Украине инвестициями в безопасность НАТО
Столтенберг: помощь Украине — не благотворительность, а инвестиции в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что помощь Украине – это не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность.
"Необходимо помнить, что помощь Украине – это не благотворительность, а инвестиции в нашу собственную общую безопасность…. Поставляемое альянсом оружие помогает Украине поражать военные возможности России. Если Украина проиграет, этот потенциал может угрожать странам альянса. Соседство с Россией имеет для нас свою цену", - сказал Столтенберг, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать многомиллиардные траты стран альянса на помощь Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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