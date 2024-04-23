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Такого еще не было. На Западе забили тревогу из-за ситуации в Часовом Яре - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:52 23.04.2024 (обновлено: 19:39 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941794479.html
Такого еще не было. На Западе забили тревогу из-за ситуации в Часовом Яре
Такого еще не было. На Западе забили тревогу из-за ситуации в Часовом Яре - РИА Новости, 23.04.2024
Такого еще не было. На Западе забили тревогу из-за ситуации в Часовом Яре
С потерей контроля над Часовым Яром украинская линия обороны в Донбассе рухнет, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:52
2024-04-23T19:39
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сергей шойгу
донецкая народная республика
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. С потерей контроля над Часовым Яром украинская линия обороны в Донбассе рухнет, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Если случится так, что падет Часов Яр, то мы увидим кризис в битве за Донбасс &lt;…&gt; для украинцев, такого еще не было. По сути, мы, вероятно, будем правы, говоря о неизбежном крахе украинской линии обороны в Донбассе и завершении этой битвы победой России", — отметил он.По мнению эксперта, с уничтожением позиций ВСУ на этом направлении, ВС России откроют себе путь для наступления в направлении Днепра."Все становится еще хуже, потому что в последнее время мы слышим меньше новостей о Часовом Яре, при этом складывается впечатление, что там происходят интенсивные бои", — резюмировал Меркурис.Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.Читайте в Дзен: Найден дом украинского агента. Соседи узнали по фото: новые детали скандальной истории"Это билет в один конец". Что творится на самом опасном участке фронта
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в мире, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей шойгу, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу, Донецкая Народная Республика
Такого еще не было. На Западе забили тревогу из-за ситуации в Часовом Яре

Меркурис: с потерей Часова Яра падет вся оборона ВСУ в Донбассе

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Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. С потерей контроля над Часовым Яром украинская линия обороны в Донбассе рухнет, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Если случится так, что падет Часов Яр, то мы увидим кризис в битве за Донбасс <…> для украинцев, такого еще не было. По сути, мы, вероятно, будем правы, говоря о неизбежном крахе украинской линии обороны в Донбассе и завершении этой битвы победой России", — отметил он.
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По мнению эксперта, с уничтожением позиций ВСУ на этом направлении, ВС России откроют себе путь для наступления в направлении Днепра.
"Все становится еще хуже, потому что в последнее время мы слышим меньше новостей о Часовом Яре, при этом складывается впечатление, что там происходят интенсивные бои", — резюмировал Меркурис.
Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСергей ШойгуДонецкая Народная Республика
 
 
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