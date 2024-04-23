https://ria.ru/20240423/ukraina-1941794479.html

Такого еще не было. На Западе забили тревогу из-за ситуации в Часовом Яре

Такого еще не было. На Западе забили тревогу из-за ситуации в Часовом Яре - РИА Новости, 23.04.2024

Такого еще не было. На Западе забили тревогу из-за ситуации в Часовом Яре

С потерей контроля над Часовым Яром украинская линия обороны в Донбассе рухнет, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T15:52

2024-04-23T15:52

2024-04-23T19:39

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

сергей шойгу

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940587335_228:139:3153:1784_1920x0_80_0_0_6634302d5efeada23ed5ef0d854608d3.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. С потерей контроля над Часовым Яром украинская линия обороны в Донбассе рухнет, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Если случится так, что падет Часов Яр, то мы увидим кризис в битве за Донбасс <…> для украинцев, такого еще не было. По сути, мы, вероятно, будем правы, говоря о неизбежном крахе украинской линии обороны в Донбассе и завершении этой битвы победой России", — отметил он.По мнению эксперта, с уничтожением позиций ВСУ на этом направлении, ВС России откроют себе путь для наступления в направлении Днепра."Все становится еще хуже, потому что в последнее время мы слышим меньше новостей о Часовом Яре, при этом складывается впечатление, что там происходят интенсивные бои", — резюмировал Меркурис.Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.Читайте в Дзен: Найден дом украинского агента. Соседи узнали по фото: новые детали скандальной истории"Это билет в один конец". Что творится на самом опасном участке фронта

https://ria.ru/20240423/dzhonson-1941771725.html

https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей шойгу, донецкая народная республика