Украина второй день привлекает помощь из Европы из-за энергодефицита
"Укрэнерго": Украина второй день подряд привлекает аварийную помощь из Европы
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украина из-за дефицита в энергосистеме второй день подряд привлекает аварийную помощь из Европы, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Telegram-канале.
"В энергосистеме дефицит. "Укрэнерго" второй день привлекает аварийную помощь из Европы почти круглосуточно", - говорится в сообщении "Укрэнерго".
Как отметили в компании, во вторник с 18.00 до 22.00 (совпадает с мск) для бизнеса и промышленности будут применены графики ограничения мощности.
"В Криворожской районе ограничения потребления для промышленных потребителей продолжают действовать круглосуточно. Для бытовых потребителей ограничения действуют в течение суток на Харьковщине. На утро обесточено около 209 тысяч бытовых потребителей", - добавили в "Укрэнерго".
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит.
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Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
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