Рейтинг@Mail.ru
Украина второй день привлекает помощь из Европы из-за энергодефицита - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 23.04.2024 (обновлено: 12:45 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941745024.html
Украина второй день привлекает помощь из Европы из-за энергодефицита
Украина второй день привлекает помощь из Европы из-за энергодефицита - РИА Новости, 23.04.2024
Украина второй день привлекает помощь из Европы из-за энергодефицита
Украина из-за дефицита в энергосистеме второй день подряд привлекает аварийную помощь из Европы, сообщили во вторник в национальной энергетической компании... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:43
2024-04-23T12:45
в мире
жкх
украина
европа
запорожье
герман галущенко
укрэнерго
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155993/73/1559937323_364:534:1832:1360_1920x0_80_0_0_f909841a4641842073a28b8758199644.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украина из-за дефицита в энергосистеме второй день подряд привлекает аварийную помощь из Европы, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Telegram-канале. "В энергосистеме дефицит. "Укрэнерго" второй день привлекает аварийную помощь из Европы почти круглосуточно", - говорится в сообщении "Укрэнерго". Как отметили в компании, во вторник с 18.00 до 22.00 (совпадает с мск) для бизнеса и промышленности будут применены графики ограничения мощности. "В Криворожской районе ограничения потребления для промышленных потребителей продолжают действовать круглосуточно. Для бытовых потребителей ограничения действуют в течение суток на Харьковщине. На утро обесточено около 209 тысяч бытовых потребителей", - добавили в "Укрэнерго". Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941465821.html
https://ria.ru/20240417/ukrenergo-1940651821.html
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
украина
европа
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155993/73/1559937323_396:349:1744:1360_1920x0_80_0_0_062cf5cfb11a3b890c50238bb59d2ee8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, украина, европа, запорожье, герман галущенко, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы украины
В мире, ЖКХ, Украина, Европа, Запорожье, Герман Галущенко, Укрэнерго, ДТЭК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украина второй день привлекает помощь из Европы из-за энергодефицита

"Укрэнерго": Украина второй день подряд привлекает аварийную помощь из Европы

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украина из-за дефицита в энергосистеме второй день подряд привлекает аварийную помощь из Европы, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Telegram-канале.
"В энергосистеме дефицит. "Укрэнерго" второй день привлекает аварийную помощь из Европы почти круглосуточно", - говорится в сообщении "Укрэнерго".
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Украина запросила помощь у трех стран из-за ситуации с электроэнергией
22 апреля, 11:36
Как отметили в компании, во вторник с 18.00 до 22.00 (совпадает с мск) для бизнеса и промышленности будут применены графики ограничения мощности.
"В Криворожской районе ограничения потребления для промышленных потребителей продолжают действовать круглосуточно. Для бытовых потребителей ограничения действуют в течение суток на Харьковщине. На утро обесточено около 209 тысяч бытовых потребителей", - добавили в "Укрэнерго".
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит.
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
"Укрэнерго" призвало жителей Украины экономить электроэнергию
17 апреля, 19:42
Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
Изображение сгенерировано ИИ
Российские ВКС уничтожают энергосистему Украины
14 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХУкраинаЕвропаЗапорожьеГерман ГалущенкоУкрэнергоДТЭКВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала