https://ria.ru/20240423/ukraina-1941745024.html

Украина второй день привлекает помощь из Европы из-за энергодефицита

Украина второй день привлекает помощь из Европы из-за энергодефицита - РИА Новости, 23.04.2024

Украина второй день привлекает помощь из Европы из-за энергодефицита

Украина из-за дефицита в энергосистеме второй день подряд привлекает аварийную помощь из Европы, сообщили во вторник в национальной энергетической компании... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:43

2024-04-23T12:43

2024-04-23T12:45

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украина из-за дефицита в энергосистеме второй день подряд привлекает аварийную помощь из Европы, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Telegram-канале. "В энергосистеме дефицит. "Укрэнерго" второй день привлекает аварийную помощь из Европы почти круглосуточно", - говорится в сообщении "Укрэнерго". Как отметили в компании, во вторник с 18.00 до 22.00 (совпадает с мск) для бизнеса и промышленности будут применены графики ограничения мощности. "В Криворожской районе ограничения потребления для промышленных потребителей продолжают действовать круглосуточно. Для бытовых потребителей ограничения действуют в течение суток на Харьковщине. На утро обесточено около 209 тысяч бытовых потребителей", - добавили в "Укрэнерго". Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941465821.html

https://ria.ru/20240417/ukrenergo-1940651821.html

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, жкх, украина, европа, запорожье, герман галущенко, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы украины