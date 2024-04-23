https://ria.ru/20240423/ukraina-1941683681.html

Медведчук заявил, что этнические русские не приходили завоевывать Украину

Медведчук заявил, что этнические русские не приходили завоевывать Украину - РИА Новости, 23.04.2024

Медведчук заявил, что этнические русские не приходили завоевывать Украину

Этнические русские не приходили завоевывать Украину, обычно украинцы сами просили их освободить от поляков, шведов, немцев, турок, заявил РИА Новости лидер... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T09:18

2024-04-23T09:18

2024-04-23T09:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

виктор медведчук

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Этнические русские не приходили завоевывать Украину, обычно украинцы сами просили их освободить от поляков, шведов, немцев, турок, заявил РИА Новости лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Что представляли собой граждане Украины в 1991 году? Были ли они все этническими украинцами, а те из них, кто были, говорили ли они на украинском языке? Нацистская пропаганда объявляет это тяжелым наследием "советской оккупации", но это бред. Этнические русские не приходили завоевывать Украину. Обычно украинцы сами просили их освободить от поляков, шведов, немцев, турок", - говорится в статье Медведчука, написанной для РИА Новости. В статье он также напомнил, что "в 1991 году Украину населяли не украинцы, а советские люди, в переводе на современный язык, россияне". "Сегодня россиянин не обязательно этнический русский, поэтому сегодняшнему украинцу стать россиянином легче легкого, как это было всегда в истории", - отметил Медведчук. По его словам, отсюда следует ненависть западных пропагандистов ко всему советскому, русскому, к любой совместной истории двух народов. "То, что современная Украина до сих пор населена россиянами, говорит тот факт, что без пророссийских сил ни один украинский президент не выигрывал. Но как только он становился паном и забывал русские корни, его тут же меняли", - отмечает политик. Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука>>>

https://ria.ru/20240213/etnotsid-1927049277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, виктор медведчук