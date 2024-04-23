https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html

Какой миропорядок выстраивает Россия и почему это важно знать украинцам

Какой миропорядок выстраивает Россия и почему это важно знать украинцам - РИА Новости, 23.04.2024

Какой миропорядок выстраивает Россия и почему это важно знать украинцам

Стратегические границы России, как любой великой мировой державы, находятся далеко за пределами ее территории. И в их основе не военная сила и желание... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T09:00

2024-04-23T09:00

2024-04-23T09:00

россия

украина

виктор медведчук

европа

евросоюз

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Стратегические границы России, как любой великой мировой державы, находятся далеко за пределами ее территории. И в их основе не военная сила и желание переделать политическую карту, а принципы равноправия, взаимной выгоды и партнерства. В этом суть нового международного порядка, который постепенно приходит на смену однополярному миру. Об этом на марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание" рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Западные пропагандисты пытаются представить подобные заявления как оправдание некой "захватнической политики" России, особенно для украинцев. Они пытаются трактовать их в том русле, что Россия просто не может жить без захвата соседей, а потому такое государство должно быть уничтожено, расчленено на мелкие страны и вытеснено из "цивилизации". Реально ситуация прямо противоположная.Как раз план Запада и означает уничтожение реальной Русской цивилизации, чтобы устранить со своего пути опасного конкурента. Россия не в первый раз объявлена "варварской страной" с целью организации на нее очередного крестового похода, который принесет ей "культуру и свободу", а на деле новые крестоносцы вновь попытаются ее уничтожить. И Россия поднимается против очередных крестоносцев, чтобы отправить их туда, куда отправляла их предков.Сепаратизм или путь домой?Ведь если судить по современным меркам нацистской идеологии, которую сегодня сделали для Украины государственной, Богдан Хмельницкий — форменный сепаратист и агент Кремля. Но не будь Хмельницкого и его казаков, то и не было бы в будущем Украины как таковой. Ее бы ополячили, окатоличили, а юг так и остался бы под Турцией. Более того, тогда были присоединены четыре области современной Украины, которые не были никакой Украиной, а являлись территорией, находящейся под Польшей.Для Запада это были русские, что на самом деле так и было, а не украинцы, и они хотели перекрестить их в поляков. События ХVII века были масштабной гражданской войной, которая определяла вектор развития. И как видим, западный вектор тогда проиграл. А произошло это потому, что представители "западной цивилизации" видели в этих людях холопов и рабов, а русские — братьев и единоверцев.А теперь вопрос: а чем сегодня ситуация отличается от той, что была? Запад также не считает украинцев достойными защиты, может только поставлять оружие, также поощряет нападки на единственную каноническую православную церковь, также пытается стереть память о былом единстве народов.Украина не сформировалась как отдельное государство, а была в составе Российской империи и обрела государственность только в составе СССР. Короткий период УНР был продиктован германской оккупацией, а не каким-либо национально-освободительным движением. И в 1991 году, во время обретения Украиной независимости в результате распада СССР никакого национально-освободительного движения и в помине не было.Легкость присоединения украинских земель к России объясняется просто: уклад простого народа был неотличим между русскими и украинцами, которые вышли из одного народа, а украинский национализм являлся панской забавой. При этом паны часто и не были этническими украинцами. Для украинца находиться в Российском государстве было благом, поскольку находиться в зависимости от обезумевшей и продажной польской шляхты было просто опасно для жизни.Сегодня ситуация повторяется. Украиной управляют обезумевшие, недалекие и алчные правители, многие из которых не являются этническими украинцами, а своих граждан почитают за рабочий скот и пушечное мясо.Что представляли собой граждане Украины в 1991 году? Были ли они все этническими украинцами, а те из них, кто были, говорили ли они на украинском языке? Нацистская пропаганда объявляет это тяжелым наследием "советской оккупации", но это бред. Этнические русские не приходили завоевывать Украину. Обычно украинцы сами просили их освободить от поляков, шведов, немцев, турок.В 1991 году Украину населяли не украинцы, а советские люди, в переводе на современный язык, россияне. Сегодня россиянин не обязательно этнический русский, поэтому сегодняшнему украинцу стать россиянином легче легкого, как это было всегда в истории. Отсюда и ненависть западных пропагандистов ко всему советскому, русскому, к любой совместной истории двух народов. О том, что современная Украина до сих пор населена россиянами, говорит то, что без пророссийских сил ни один украинский президент не выигрывал. Но как только он становился паном и забывал русские корни, его тут же меняли.Регионы, которые вошли в состав России, тут же вспоминают свои русские корни и обратно ни за что уже не хотят. На Западе это понимали, а потому вкладывали миллиарды в антироссийскую пропаганду на Украине. Большие надежды вызывал конфликт на Донбассе, который удалось перекинуть на всю Украину. Да только этот конфликт еще больше катализировал возвращение регионов Украины в родную гавань.Вспомнить все"Сразу отмечу: то, что происходит на Украине, — особый случай, — заявил Дмитрий Медведев, — Речь не идет о расширении границ нашего государства методом эффективной оккупации, а так называемая Украина вовсе не rei occupandi. Мы защищаем именно наши территории, которые всегда были и будут исторической Россией. Наши действия — это вынужденный, но вполне действенный ответ на русофобскую политику бандеровского режима и "коллективного Запада", его стремление разрушить нашу государственность".Задача западной информационной войны зазомбировать россиян, будь они украинцы, русские или же другой этнической принадлежности, чтобы они забыли, что они россияне, и начали служить интересам других стран. На Украине гражданам предлагалось "вспомнить", что они украинцы. Но дело в том, что украинцы — это часть Русского мира и истории, а потому никто ничего и не забывал.И тогда Украине придумали фальшивую историю, которую и требовали "вспомнить". Им навязывали мнение, что Россия приходила сюда грабить, что уничтожала все украинское, что борьба с Россией и есть истинное назначение Украины. "Наши враги постоянно твердят, будто главной целью России является "захват" украинских земель, неких "несметных сокровищ Незалежной": пшеницы, стали, газа, угля. Но на деле оказывается, что нет в бандеровской "Украине" ничего такого особенного в плане экономики, чем Россия — в отличие от Запада — не обладала бы сама и в гораздо более серьезных объемах, — отмечает Дмитрий Медведев, — На "Украине" главное богатство для нас совсем иного рода. Великая ценность, которую мы не уступим никому и ни за что, — это люди. Близкие нам и родные. Англосаксы последовательно зомбируют их. Немалая часть жителей "Украины" сейчас растеряна, озлоблена, переживает сильнейший стресс и полностью дезориентирована. Наша задача — наглядно показать им, кто есть кто. Снять с них антирусский дурманящий морок. Вернуть людей в наш периметр. Предложенная одним из бывших руководителей этой "Незалежной" концепция "Украина — не Россия" должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия".Медведев вовсе не говорит о неизбежности "оккупации" Украины, он говорит, что, когда Запад подтолкнул Киев на противостояние с Москвой, то это создало ситуацию, которую сейчас и наблюдаем: "Не попади "Украина" в глупейшую ловушку, расставленную США и их союзниками для противостояния с нашей страной при помощи создания "анти-России", все было бы иначе. Как справедливо отметил наш президент, если бы Россию не начали уничтожать на ее же исторических территориях, действительно, ничего бы не было".Уничтожение европейского вектораРоссийские лидеры никогда не говорят о том, что Европа — это всегда плохо, чем отличаются от западных русофобов, занимающих в ЕС большие должности. Сегодня в Европе, как и на Украине, уничтожается восточный, пророссийский вектор. Но уничтожение этого вектора приводит к тому, что в России и дружественных ей странах исчезает вектор западный. И хуже от этого становится больше всего Европе."В целом мы до поры до времени были готовы продолжать такую же конструктивную линию и с Евросоюзом, — заявил Дмитрий Медведев, — Напомню, что в лучшие годы наш товарооборот доходил почти до 500 миллиардов евро. Но страны — члены Евросоюза выбрали для себя иной путь: стать для США instrumentum vocale (говорящими орудиями), как в Древнем Риме называли рабов. Так же, как и они, европейские страны находятся в собственности Америки. И по ее велению делают ставку на конфронтацию и разрушение всего, что создавалось с большим трудом. История, безусловно, все расставит по своим местам. Население Европы рано или поздно даст жесткую оценку своим предателям, которые принесли его благополучие в жертву заокеанским хозяевам. Но не в оценках дело. Вопрос — какую еще цену придется заплатить Европе за совершенные фатальные ошибки. И как это отразится на судьбах сотен миллионов ее жителей".Те, украинцы, которые поверили антироссийским пропагандистам, стали европейцами в том плане, что терпят поражение от российской армии, и понимают, что Россию им не победить. Но если граждане Украины вспомнят не иллюзорную лживую историю, а реальную, то поймут, что россияне — это они, что они очень нужны для строительства новой и сильной России, которая желает строить справедливый мир для всех стран и народов.Россия всегда побеждала потому, что целью ее войн было не обогащение, не желание навязать свою культуру и правила игры, а справедливость, как ее понимала тогда эпоха. Сегодня справедливость в демонтаже диктата коллективного Запада, для чего в мире уже созданы экономические и политические условия. И чем больше Запад будет влезать в войну, тем больше потеряет. А чем меньше украинцев будут поддерживать эту войну, тем лучше в первую очередь для них самих.Председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук

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россия, украина, виктор медведчук, европа, евросоюз