https://ria.ru/20240423/ukraina-1941682325.html

Матвиенко назвала киевский режим террористическим

Матвиенко назвала киевский режим террористическим - РИА Новости, 23.04.2024

Матвиенко назвала киевский режим террористическим

Признать Украину государством-террористом невозможно, а киевский режим, безусловно, террористический, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T09:09

2024-04-23T09:09

2024-04-23T10:02

в мире

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валентина матвиенко

центральное разведывательное управление (цру)

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Признать Украину государством-террористом невозможно, а киевский режим, безусловно, террористический, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости. "Что касается признания Украины государством-террористом, ну это невозможно, потому что в международном праве нет такого понятия "государство-террорист", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос, нужно ли признать нынешнюю Украину государством террористов. При этом она назвала террористическим сам нынешний киевский режим. "А вот киевский режим - это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре. С момента кровавого государственного переворота. И это суть, основа этого режима, выпестованного коллективным Западом вот в такой форме, в таком виде, который есть. Ведь все террористические акты, их уже большое количество на территории России, это все организовывал киевский режим, безусловно, при разработке, поддержке ЦРУ и других западных разведок", - добавила спикер Совфеда.

https://ria.ru/20240124/terrorist-1923232751.html

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Матвиенко: признание Украины государством-террористом невозможно Признать Украину государством-террористом невозможно, а киевский режим, безусловно, террористический, заявила Матвиенко в интервью РИА Новости. 2024-04-23T09:09 true PT2M33S

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в мире, украина, россия, валентина матвиенко, центральное разведывательное управление (цру), совет федерации рф