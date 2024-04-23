https://ria.ru/20240423/ukraina-1941679951.html

Медведчук рассказал, кто управляет Украиной

Медведчук рассказал, кто управляет Украиной - РИА Новости, 23.04.2024

Медведчук рассказал, кто управляет Украиной

В настоящее время Украиной управляют обезумившие, недалекие и алчные правители, многие из которых не являются этническими украинцами, заявил РИА Новости лидер... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T08:53

2024-04-23T08:53

2024-04-23T09:10

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виктор медведчук

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В настоящее время Украиной управляют обезумившие, недалекие и алчные правители, многие из которых не являются этническими украинцами, заявил РИА Новости лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Украина не сформировалась как отдельное государство, а была в составе Российской империи и обрела государственность только в составе СССР. Короткий период УНР (Украинской народной республики – ред.) был продиктован германской оккупацией, а не каким-либо национально-освободительным движением. И в 1991 году, во время обретения Украиной независимости в результате распада СССР никакого национально-освободительного движения и в помине не было", - говорится в статье Медведчука, написанной для РИА Новости. Он считает, что легкость присоединения украинских земель к России объясняется просто. "Уклад простого народа был неотличим между русскими и украинцами, которые вышли из одного народа, а украинский национализм являлся панской забавой. При этом паны часто и не были этническими украинцами. Для украинца находиться в Российском государстве было благом, поскольку находиться в зависимости от обезумившей и продажной польской шляхты было просто опасно для жизни", - отмечает политик в статье. Медведчук считает, что в настоящее время ситуация повторяется. "Украиной управляют обезумившие, недалекие и алчные правители, многие из которых не являются этническими украинцами, а своих граждан почитают за рабочий скот и пушечное мясо", - пишет политик. Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука>>>

https://ria.ru/20240331/ukraina-1936894330.html

https://ria.ru/20240415/ukraina-1940047901.html

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в мире, россия, виктор медведчук, украина