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Медведчук рассказал, кто управляет Украиной - РИА Новости, 23.04.2024
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08:53 23.04.2024 (обновлено: 09:10 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941679951.html
Медведчук рассказал, кто управляет Украиной
Медведчук рассказал, кто управляет Украиной - РИА Новости, 23.04.2024
Медведчук рассказал, кто управляет Украиной
В настоящее время Украиной управляют обезумившие, недалекие и алчные правители, многие из которых не являются этническими украинцами, заявил РИА Новости лидер... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T08:53
2024-04-23T09:10
в мире
россия
виктор медведчук
украина
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В настоящее время Украиной управляют обезумившие, недалекие и алчные правители, многие из которых не являются этническими украинцами, заявил РИА Новости лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Украина не сформировалась как отдельное государство, а была в составе Российской империи и обрела государственность только в составе СССР. Короткий период УНР (Украинской народной республики – ред.) был продиктован германской оккупацией, а не каким-либо национально-освободительным движением. И в 1991 году, во время обретения Украиной независимости в результате распада СССР никакого национально-освободительного движения и в помине не было", - говорится в статье Медведчука, написанной для РИА Новости. Он считает, что легкость присоединения украинских земель к России объясняется просто. "Уклад простого народа был неотличим между русскими и украинцами, которые вышли из одного народа, а украинский национализм являлся панской забавой. При этом паны часто и не были этническими украинцами. Для украинца находиться в Российском государстве было благом, поскольку находиться в зависимости от обезумившей и продажной польской шляхты было просто опасно для жизни", - отмечает политик в статье. Медведчук считает, что в настоящее время ситуация повторяется. "Украиной управляют обезумившие, недалекие и алчные правители, многие из которых не являются этническими украинцами, а своих граждан почитают за рабочий скот и пушечное мясо", - пишет политик. Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука&gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240331/ukraina-1936894330.html
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940047901.html
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в мире, россия, виктор медведчук, украина
В мире, Россия, Виктор Медведчук, Украина
Медведчук рассказал, кто управляет Украиной

Медведчук: Украиной руководят обезумевшие, недалекие и алчные правители

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В настоящее время Украиной управляют обезумившие, недалекие и алчные правители, многие из которых не являются этническими украинцами, заявил РИА Новости лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Украина не сформировалась как отдельное государство, а была в составе Российской империи и обрела государственность только в составе СССР. Короткий период УНР (Украинской народной республики – ред.) был продиктован германской оккупацией, а не каким-либо национально-освободительным движением. И в 1991 году, во время обретения Украиной независимости в результате распада СССР никакого национально-освободительного движения и в помине не было", - говорится в статье Медведчука, написанной для РИА Новости.
Киев - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
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Он считает, что легкость присоединения украинских земель к России объясняется просто. "Уклад простого народа был неотличим между русскими и украинцами, которые вышли из одного народа, а украинский национализм являлся панской забавой. При этом паны часто и не были этническими украинцами. Для украинца находиться в Российском государстве было благом, поскольку находиться в зависимости от обезумившей и продажной польской шляхты было просто опасно для жизни", - отмечает политик в статье.
Медведчук считает, что в настоящее время ситуация повторяется. "Украиной управляют обезумившие, недалекие и алчные правители, многие из которых не являются этническими украинцами, а своих граждан почитают за рабочий скот и пушечное мясо", - пишет политик.
Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука>>>
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
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15 апреля, 06:58
 
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