Запад не считает украинцев достойными защиты, заявил Медведчук
Медведчук: Запад не защищает Украину, лишь снабжает оружием
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Запад не считает украинцев достойными защиты, может только поставлять оружие, также поощряет нападки на каноническую Украинскую православную церковь, заявил РИА Новости лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Если судить по современным меркам нацистской идеологии, которую сегодня сделали для Украины государственной, Богдан Хмельницкий - форменный сепаратист и агент Кремля. Но не будь Хмельницкого и его казаков, то и не было бы в будущем Украины как таковой. Ее бы ополячили, окатоличили, а юг так и остался бы под Турцией. Более того, тогда были присоединены четыре области современной Украины, которые не были никакой Украиной, а являлись территорией, находящейся под Польшей", - говорится в статье политика, написанной для РИА Новости.
Медведчук отмечает, что "для Запада это были русские, что на самом деле так и было, а не украинцы, и они хотели перекрестить их в поляков".
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"События ХVII века были масштабной гражданской войной, которая определяла вектор развития. И, как видим, западный вектор тогда проиграл. А произошло это потому, что представители "западной цивилизации" видели в этих людях холопов и рабов, а русские - братьев и единоверцев", - считает он.
Медведчук полагает, что с тех пор ситуация не изменилась. "Запад также не считает украинцев достойными защиты, может только поставлять оружие, также поощряет нападки на единственную каноническую православную церковь, также пытается стереть память о былом единстве народов", - написал политик.
В последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".