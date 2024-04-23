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Запад не считает украинцев достойными защиты, заявил Медведчук - РИА Новости, 23.04.2024
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08:35 23.04.2024 (обновлено: 09:11 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941678012.html
Запад не считает украинцев достойными защиты, заявил Медведчук
Запад не считает украинцев достойными защиты, заявил Медведчук - РИА Новости, 23.04.2024
Запад не считает украинцев достойными защиты, заявил Медведчук
Запад не считает украинцев достойными защиты, может только поставлять оружие, также поощряет нападки на каноническую Украинскую православную церковь, заявил РИА РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T08:35
2024-04-23T09:11
украина
россия
богдан хмельницкий
виктор медведчук
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Запад не считает украинцев достойными защиты, может только поставлять оружие, также поощряет нападки на каноническую Украинскую православную церковь, заявил РИА Новости лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Если судить по современным меркам нацистской идеологии, которую сегодня сделали для Украины государственной, Богдан Хмельницкий - форменный сепаратист и агент Кремля. Но не будь Хмельницкого и его казаков, то и не было бы в будущем Украины как таковой. Ее бы ополячили, окатоличили, а юг так и остался бы под Турцией. Более того, тогда были присоединены четыре области современной Украины, которые не были никакой Украиной, а являлись территорией, находящейся под Польшей", - говорится в статье политика, написанной для РИА Новости. Медведчук отмечает, что "для Запада это были русские, что на самом деле так и было, а не украинцы, и они хотели перекрестить их в поляков". "События ХVII века были масштабной гражданской войной, которая определяла вектор развития. И, как видим, западный вектор тогда проиграл. А произошло это потому, что представители "западной цивилизации" видели в этих людях холопов и рабов, а русские - братьев и единоверцев", - считает он. Медведчук полагает, что с тех пор ситуация не изменилась. "Запад также не считает украинцев достойными защиты, может только поставлять оружие, также поощряет нападки на единственную каноническую православную церковь, также пытается стереть память о былом единстве народов", - написал политик. В последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука&gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941664949.html
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
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украина, россия, богдан хмельницкий, виктор медведчук, в мире
Украина, Россия, Богдан Хмельницкий, Виктор Медведчук, В мире
Запад не считает украинцев достойными защиты, заявил Медведчук

Медведчук: Запад не защищает Украину, лишь снабжает оружием

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Запад не считает украинцев достойными защиты, может только поставлять оружие, также поощряет нападки на каноническую Украинскую православную церковь, заявил РИА Новости лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Если судить по современным меркам нацистской идеологии, которую сегодня сделали для Украины государственной, Богдан Хмельницкий - форменный сепаратист и агент Кремля. Но не будь Хмельницкого и его казаков, то и не было бы в будущем Украины как таковой. Ее бы ополячили, окатоличили, а юг так и остался бы под Турцией. Более того, тогда были присоединены четыре области современной Украины, которые не были никакой Украиной, а являлись территорией, находящейся под Польшей", - говорится в статье политика, написанной для РИА Новости.
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Медведчук отмечает, что "для Запада это были русские, что на самом деле так и было, а не украинцы, и они хотели перекрестить их в поляков".
«
"События ХVII века были масштабной гражданской войной, которая определяла вектор развития. И, как видим, западный вектор тогда проиграл. А произошло это потому, что представители "западной цивилизации" видели в этих людях холопов и рабов, а русские - братьев и единоверцев", - считает он.
Медведчук полагает, что с тех пор ситуация не изменилась. "Запад также не считает украинцев достойными защиты, может только поставлять оружие, также поощряет нападки на единственную каноническую православную церковь, также пытается стереть память о былом единстве народов", - написал политик.
В последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука>>>
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