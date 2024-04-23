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Толстой заявил, что за любым госзаказом в киноиндустрии стоит зритель - РИА Новости, 23.04.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
23:30 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/tolstoy-1941896408.html
Толстой заявил, что за любым госзаказом в киноиндустрии стоит зритель
Толстой заявил, что за любым госзаказом в киноиндустрии стоит зритель - РИА Новости, 23.04.2024
Толстой заявил, что за любым госзаказом в киноиндустрии стоит зритель
Председатель совета Фонда кино, советник президента РФ Владимир Толстой заявил, что за любым государственным заказом в сфере киноиндустрии стоит зритель,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T23:30
2024-04-23T23:30
выставка-форум "россия"
россия
владимир толстой
фонд кино
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Председатель совета Фонда кино, советник президента РФ Владимир Толстой заявил, что за любым государственным заказом в сфере киноиндустрии стоит зритель, который оценивает качество контента. Ранее Минкультуры РФ сообщило о том, что Фонд кино отобрал 19 сценаристов для участия в программе "Автор". "Зрительский кинематограф действует в условиях коммерческой конкурентности… Есть другие виды кинематографа, есть авторское кино - там коммерческие законы отступают на второй план, есть государственный заказ. Но дальше за всем этим стоит зритель, который идет в кино, смотрит и оценивает. Зрителю важно, чтобы фильм был хороший, качественный, настоящий - и авторский, и сделанный по государственному заказу, и на массовую аудиторию рассчитанный. Они должны все соответствовать высокому стандарту качества, соревноваться друг с другом по тому, как они сделаны", - сказал он в ходе встречи с участниками программы на выставке-форуме "Россия". По словам Толстого, фильмы, которые нужны государству, нужно делать очень талантливо. "Зрителя не обманешь. Реагирует он именно на талантливого создателя", - добавил он. Толстой отметил, что в моменте, когда встречаются сценарист, продюсер и режиссер, может произойти борьба. Сценарист, в свою очередь, должен быть готов столкнуться с этим вызовом. "Автор" – социальная отраслевая программа поддержки сценаристов, которая проводится Фондом кино с 2023 года. Стипендиаты старше 18 лет ежемесячно могут получать поддержку в размере 150 тысяч рублей, а также правовую поддержку после завершения стипендиальной программы в области реализации прав на созданный сценарий.
https://ria.ru/20240412/kino-1939587403.html
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РИА Новости
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россия, владимир толстой, фонд кино, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Владимир Толстой, Фонд кино, Выставка-форум "Россия"
Толстой заявил, что за любым госзаказом в киноиндустрии стоит зритель

Толстой: за любым государственным заказом в сфере киноиндустрии стоит зритель

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВладимир Толстой
Владимир Толстой - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Владимир Толстой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Председатель совета Фонда кино, советник президента РФ Владимир Толстой заявил, что за любым государственным заказом в сфере киноиндустрии стоит зритель, который оценивает качество контента.
Ранее Минкультуры РФ сообщило о том, что Фонд кино отобрал 19 сценаристов для участия в программе "Автор".
Цирк, спектакли, танцы. Как проходит выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошло шествие "Искусство цирка", приуроченное к Международному дню цирка

Выставка Россия. Шествие Искусство цирка

На ВДНХ прошло шествие "Искусство цирка", приуроченное к Международному дню цирка

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В нем приняли участие более двухсот акробатов, жонглеров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов.

Выставка Россия. Шествие Искусство цирка

В нем приняли участие более двухсот акробатов, жонглеров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости выставки "Россия" приняли участие в настоящих народных гуляньях с песнями, хороводами и играми.

Выставка Россия. Народные гулянья с Хороводами России

Гости выставки "Россия" приняли участие в настоящих народных гуляньях с песнями, хороводами и играми.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители могли попасть на встречу с фигуристом Романом Костомаровым, Денисом Проценко, директором ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" и съемочной группой фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

Выставка Россия. Творческая встреча со съемочной группой и Романом Костомаровым

Посетители могли попасть на встречу с фигуристом Романом Костомаровым, Денисом Проценко, директором ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" и съемочной группой фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.

Выставка Россия. Концерт Музыка в отражении истории

Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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Зрители и участники танцевального флешмоба смогли спеть и станцевать под песню "Прекрасное далеко".

Выставка Россия. Танцевальный флешмоб

Зрители и участники танцевального флешмоба смогли спеть и станцевать под песню "Прекрасное далеко".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Москве установили рекорд России по самой массовой зарядке.

Выставка Россия. Открытие спортивной программы выставки Россия: установка рекорда по массовой зарядке

В Москве установили рекорд России по самой массовой зарядке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Дом культуры" дети увидели спектакль "Финист – ясный сокол".

Выставка Россия. Детский спектакль Финист – ясный сокол

В павильоне "Дом культуры" дети увидели спектакль "Финист – ясный сокол".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В парке "Ростокинский акведук" прошел субботник "Еловая аллея".

Выставка Россия. Субботник Еловая аллея

В парке "Ростокинский акведук" прошел субботник "Еловая аллея".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
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На выставке "Россия" подвели итоги работы Минздрава в 2023 году и определили задачи на ближайший год.

Выставка Россия. Расширенное заседание коллегии Минздрава России на тему: Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2023 году и задачах на 2024 год

На выставке "Россия" подвели итоги работы Минздрава в 2023 году и определили задачи на ближайший год.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

На ВДНХ прошло шествие "Искусство цирка", приуроченное к Международному дню цирка

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

В нем приняли участие более двухсот акробатов, жонглеров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Гости выставки "Россия" приняли участие в настоящих народных гуляньях с песнями, хороводами и играми.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Посетители могли попасть на встречу с фигуристом Романом Костомаровым, Денисом Проценко, директором ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" и съемочной группой фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Зрители и участники танцевального флешмоба смогли спеть и станцевать под песню "Прекрасное далеко".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В Москве установили рекорд России по самой массовой зарядке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

В павильоне "Дом культуры" дети увидели спектакль "Финист – ясный сокол".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В парке "Ростокинский акведук" прошел субботник "Еловая аллея".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

На выставке "Россия" подвели итоги работы Минздрава в 2023 году и определили задачи на ближайший год.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Зрительский кинематограф действует в условиях коммерческой конкурентности… Есть другие виды кинематографа, есть авторское кино - там коммерческие законы отступают на второй план, есть государственный заказ. Но дальше за всем этим стоит зритель, который идет в кино, смотрит и оценивает. Зрителю важно, чтобы фильм был хороший, качественный, настоящий - и авторский, и сделанный по государственному заказу, и на массовую аудиторию рассчитанный. Они должны все соответствовать высокому стандарту качества, соревноваться друг с другом по тому, как они сделаны", - сказал он в ходе встречи с участниками программы на выставке-форуме "Россия".
По словам Толстого, фильмы, которые нужны государству, нужно делать очень талантливо. "Зрителя не обманешь. Реагирует он именно на талантливого создателя", - добавил он.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Толстой призвал снимать фильмы об СВО на основе хорошего материала
12 апреля, 13:02
Толстой отметил, что в моменте, когда встречаются сценарист, продюсер и режиссер, может произойти борьба. Сценарист, в свою очередь, должен быть готов столкнуться с этим вызовом.
"Автор" – социальная отраслевая программа поддержки сценаристов, которая проводится Фондом кино с 2023 года. Стипендиаты старше 18 лет ежемесячно могут получать поддержку в размере 150 тысяч рублей, а также правовую поддержку после завершения стипендиальной программы в области реализации прав на созданный сценарий.
100-летие кинотеатра Художественный в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Премьера фильма "Командир" состоялась на выставке-форуме "Россия"
25 января, 21:00
 
Выставка-форум "Россия"РоссияВладимир ТолстойФонд киноВыставка-форум "Россия"
 
 
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