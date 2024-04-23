https://ria.ru/20240423/tolstoy-1941896408.html

Толстой заявил, что за любым госзаказом в киноиндустрии стоит зритель

Толстой заявил, что за любым госзаказом в киноиндустрии стоит зритель - РИА Новости, 23.04.2024

Толстой заявил, что за любым госзаказом в киноиндустрии стоит зритель

Председатель совета Фонда кино, советник президента РФ Владимир Толстой заявил, что за любым государственным заказом в сфере киноиндустрии стоит зритель,... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T23:30

2024-04-23T23:30

2024-04-23T23:30

выставка-форум "россия"

россия

владимир толстой

фонд кино

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Председатель совета Фонда кино, советник президента РФ Владимир Толстой заявил, что за любым государственным заказом в сфере киноиндустрии стоит зритель, который оценивает качество контента. Ранее Минкультуры РФ сообщило о том, что Фонд кино отобрал 19 сценаристов для участия в программе "Автор". "Зрительский кинематограф действует в условиях коммерческой конкурентности… Есть другие виды кинематографа, есть авторское кино - там коммерческие законы отступают на второй план, есть государственный заказ. Но дальше за всем этим стоит зритель, который идет в кино, смотрит и оценивает. Зрителю важно, чтобы фильм был хороший, качественный, настоящий - и авторский, и сделанный по государственному заказу, и на массовую аудиторию рассчитанный. Они должны все соответствовать высокому стандарту качества, соревноваться друг с другом по тому, как они сделаны", - сказал он в ходе встречи с участниками программы на выставке-форуме "Россия". По словам Толстого, фильмы, которые нужны государству, нужно делать очень талантливо. "Зрителя не обманешь. Реагирует он именно на талантливого создателя", - добавил он. Толстой отметил, что в моменте, когда встречаются сценарист, продюсер и режиссер, может произойти борьба. Сценарист, в свою очередь, должен быть готов столкнуться с этим вызовом. "Автор" – социальная отраслевая программа поддержки сценаристов, которая проводится Фондом кино с 2023 года. Стипендиаты старше 18 лет ежемесячно могут получать поддержку в размере 150 тысяч рублей, а также правовую поддержку после завершения стипендиальной программы в области реализации прав на созданный сценарий.

https://ria.ru/20240412/kino-1939587403.html

https://radiosputnik.ru/20240125/komandir-1923519958.html

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россия, владимир толстой, фонд кино, выставка-форум "россия"