https://ria.ru/20240423/terakty-1941734848.html

Генпрокуратура заявила о выросшем риске диверсий и терактов в России

Генпрокуратура заявила о выросшем риске диверсий и терактов в России - РИА Новости, 23.04.2024

Генпрокуратура заявила о выросшем риске диверсий и терактов в России

В России существенно возросли риски диверсий и террористических актов, принимаемых мер недостаточно, заявил первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:14

2024-04-23T12:14

2024-04-23T12:26

россия

генеральная прокуратура рф

анатолий разинкин

безопасность

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В России существенно возросли риски диверсий и террористических актов, принимаемых мер недостаточно, заявил первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин."Риски совершения диверсий и террористических актов в нашей стране существенно возросли... В прошлом году проверяли безопасность мест массового пребывания людей, критически важных объектов. И нами выявлено более 200 тысяч нарушений в этой сфере, о чем это говорит? О том, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам еще недостаточны", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, генеральная прокуратура рф, анатолий разинкин, безопасность