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Генпрокуратура заявила о выросшем риске диверсий и терактов в России - РИА Новости, 23.04.2024
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12:14 23.04.2024 (обновлено: 12:26 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/terakty-1941734848.html
Генпрокуратура заявила о выросшем риске диверсий и терактов в России
Генпрокуратура заявила о выросшем риске диверсий и терактов в России - РИА Новости, 23.04.2024
Генпрокуратура заявила о выросшем риске диверсий и терактов в России
В России существенно возросли риски диверсий и террористических актов, принимаемых мер недостаточно, заявил первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:14
2024-04-23T12:26
россия
генеральная прокуратура рф
анатолий разинкин
безопасность
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В России существенно возросли риски диверсий и террористических актов, принимаемых мер недостаточно, заявил первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин."Риски совершения диверсий и террористических актов в нашей стране существенно возросли... В прошлом году проверяли безопасность мест массового пребывания людей, критически важных объектов. И нами выявлено более 200 тысяч нарушений в этой сфере, о чем это говорит? О том, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам еще недостаточны", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
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россия, генеральная прокуратура рф, анатолий разинкин, безопасность
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Анатолий Разинкин, Безопасность
Генпрокуратура заявила о выросшем риске диверсий и терактов в России

Генпрокуратура назвала принимаемые антитеррористические меры недостаточными

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В России существенно возросли риски диверсий и террористических актов, принимаемых мер недостаточно, заявил первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин.
"Риски совершения диверсий и террористических актов в нашей стране существенно возросли... В прошлом году проверяли безопасность мест массового пребывания людей, критически важных объектов. И нами выявлено более 200 тысяч нарушений в этой сфере, о чем это говорит? О том, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам еще недостаточны", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Сотрудник ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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2 апреля, 08:00
 
РоссияГенеральная прокуратура РФАнатолий РазинкинБезопасность
 
 
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