https://ria.ru/20240423/terakty-1941734848.html
Генпрокуратура заявила о выросшем риске диверсий и терактов в России
Генпрокуратура заявила о выросшем риске диверсий и терактов в России - РИА Новости, 23.04.2024
Генпрокуратура заявила о выросшем риске диверсий и терактов в России
В России существенно возросли риски диверсий и террористических актов, принимаемых мер недостаточно, заявил первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:14
2024-04-23T12:14
2024-04-23T12:26
россия
генеральная прокуратура рф
анатолий разинкин
безопасность
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В России существенно возросли риски диверсий и террористических актов, принимаемых мер недостаточно, заявил первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин."Риски совершения диверсий и террористических актов в нашей стране существенно возросли... В прошлом году проверяли безопасность мест массового пребывания людей, критически важных объектов. И нами выявлено более 200 тысяч нарушений в этой сфере, о чем это говорит? О том, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам еще недостаточны", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная прокуратура рф, анатолий разинкин, безопасность
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Анатолий Разинкин, Безопасность
Генпрокуратура заявила о выросшем риске диверсий и терактов в России
Генпрокуратура назвала принимаемые антитеррористические меры недостаточными