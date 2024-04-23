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В Молдавии проходят обыски у оппозиционеров, заявила депутат Таубер - РИА Новости, 23.04.2024
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10:17 23.04.2024 (обновлено: 10:57 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/tauber-1941698743.html
В Молдавии проходят обыски у оппозиционеров, заявила депутат Таубер
В Молдавии проходят обыски у оппозиционеров, заявила депутат Таубер - РИА Новости, 23.04.2024
В Молдавии проходят обыски у оппозиционеров, заявила депутат Таубер
Молдавская полиция проводит обыски у оппозиционеров, сообщила РИА Новости депутат парламента Марина Таубер. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:17
2024-04-23T10:57
молдавия
в мире
марина таубер
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КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. Молдавская полиция проводит обыски у оппозиционеров, сообщила РИА Новости депутат парламента Марина Таубер.&quot;Есть информация про обыски у оппозиции, но пока подтвердить количество людей и все детали дать не могу, потому что мы только узнали. И сейчас общаемся с адвокатами и проводим анализ ситуации&quot;, — сказала она.В воскресенье, 21 апреля, в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС. На нем лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа". Исполнительным секретарем национального совета блока избрали главу Гагаузии Евгению Гуцул. Илан Шор стал председателем исполкома, а Марина Таубер — секретарем.После этого нескольких участников съезда задержали в аэропорту по возвращении в Кишинев и несколько часов допрашивали. Лидер партии "Возрождение" Наталья Параска рассказала, что сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии разговаривали с ней два часа, причем угрожали ей уголовной ответственностью за поездку в Москву.На этом фоне некоторые молдавские политики выступили с резкими заявлениями. Вице-председатель правящей партии "Действие и солидарность" министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил избавиться от оппозиции, а лидер Национальной партии Молдовы Драгош Галбур написал в соцсетях, что участников съезда, где был создан блок "Победа", нужно убивать.Молдавская оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют руководство страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе властей партию "Шор" запретили, представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием их сторонников.
https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941648205.html
https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html
https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941668401.html
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молдавия, в мире, марина таубер
Молдавия, В мире, Марина Таубер
В Молдавии проходят обыски у оппозиционеров, заявила депутат Таубер

Таубер: масштабы обысков у оппозиционеров в Молдавии пока неизвестны

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Кишиневе
Сотрудники полиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Сотрудники полиции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. Молдавская полиция проводит обыски у оппозиционеров, сообщила РИА Новости депутат парламента Марина Таубер.
«

"Есть информация про обыски у оппозиции, но пока подтвердить количество людей и все детали дать не могу, потому что мы только узнали. И сейчас общаемся с адвокатами и проводим анализ ситуации", — сказала она.

Наталья Параска - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Лидер "Возрождения" заявила об угрозах со стороны СБ Молдавии
22 апреля, 23:05
В воскресенье, 21 апреля, в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС. На нем лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа". Исполнительным секретарем национального совета блока избрали главу Гагаузии Евгению Гуцул. Илан Шор стал председателем исполкома, а Марина Таубер — секретарем.
После этого нескольких участников съезда задержали в аэропорту по возвращении в Кишинев и несколько часов допрашивали. Лидер партии "Возрождение" Наталья Параска рассказала, что сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии разговаривали с ней два часа, причем угрожали ей уголовной ответственностью за поездку в Москву.
Изображение сгенерировано ИИ
Майя Санду готовит новый "поход на Гагаузию"
19 апреля, 08:00
На этом фоне некоторые молдавские политики выступили с резкими заявлениями. Вице-председатель правящей партии "Действие и солидарность" министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил избавиться от оппозиции, а лидер Национальной партии Молдовы Драгош Галбур написал в соцсетях, что участников съезда, где был создан блок "Победа", нужно убивать.
Молдавская оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют руководство страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе властей партию "Шор" запретили, представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием их сторонников.
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Евросоюз хочет превратить Молдавию в поле боя, заявил Шор
Вчера, 06:33
 
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