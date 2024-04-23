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Жителей Татарстана призвали сидеть дома из-за непогоды
Жителей Татарстана призвали сидеть дома из-за непогоды - РИА Новости, 23.04.2024
Жителей Татарстана призвали сидеть дома из-за непогоды
Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал в Telegram-канале жителей республики сидеть дома из-за сильного ветра, грозы и града. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:39
2024-04-23T17:39
2024-04-23T17:48
буинский район
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рустам минниханов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал в Telegram-канале жителей республики сидеть дома из-за сильного ветра, грозы и града. "В республике сегодня местами сильный ветер, гроза, град. Уже есть разрушения в некоторых районах. В такую погоду лучше оставаться дома", - написал он. Ранее Гидрометцентр республики предупредил о том, что в Татарстане 23 апреля ожидаются ливни с грозами и градом, а также сильный ветер порывами до 15-20 метров в секунду. Глава Буинского района Татарстана Ранис Камартдинов сообщал, что из-за сильного ветра в Буинске поломаны деревья, повреждены заборы и автомобили.
буинский район
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буинский район, буинск, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество
Буинский район, Буинск, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), Общество
Жителей Татарстана призвали сидеть дома из-за непогоды
Минниханов призвал жителей Татарстана сидеть дома из-за сильного ветра и грозы