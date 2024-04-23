Рейтинг@Mail.ru
Жителей Татарстана призвали сидеть дома из-за непогоды - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 23.04.2024 (обновлено: 17:48 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/tatarstan-1941839287.html
Жителей Татарстана призвали сидеть дома из-за непогоды
Жителей Татарстана призвали сидеть дома из-за непогоды - РИА Новости, 23.04.2024
Жителей Татарстана призвали сидеть дома из-за непогоды
Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал в Telegram-канале жителей республики сидеть дома из-за сильного ветра, грозы и града. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:39
2024-04-23T17:48
буинский район
буинск
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941841839_0:129:1249:832_1920x0_80_0_0_55e82db2425288a55b9e339122569881.png
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал в Telegram-канале жителей республики сидеть дома из-за сильного ветра, грозы и града. "В республике сегодня местами сильный ветер, гроза, град. Уже есть разрушения в некоторых районах. В такую погоду лучше оставаться дома", - написал он. Ранее Гидрометцентр республики предупредил о том, что в Татарстане 23 апреля ожидаются ливни с грозами и градом, а также сильный ветер порывами до 15-20 метров в секунду. Глава Буинского района Татарстана Ранис Камартдинов сообщал, что из-за сильного ветра в Буинске поломаны деревья, повреждены заборы и автомобили.
буинский район
буинск
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941841839_0:12:1249:949_1920x0_80_0_0_4609e78abc7c9bbcae62af88ddd8f456.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
буинский район, буинск, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество
Буинский район, Буинск, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), Общество
Жителей Татарстана призвали сидеть дома из-за непогоды

Минниханов призвал жителей Татарстана сидеть дома из-за сильного ветра и грозы

© Рустам Минниханов/TelegramНебывало сильный град в Татарстане. 23 апреля 2024
Небывало сильный град в Татарстане. 23 апреля 2024
© Рустам Минниханов/Telegram
Небывало сильный град в Татарстане. 23 апреля 2024
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал в Telegram-канале жителей республики сидеть дома из-за сильного ветра, грозы и града.
"В республике сегодня местами сильный ветер, гроза, град. Уже есть разрушения в некоторых районах. В такую погоду лучше оставаться дома", - написал он.
Ранее Гидрометцентр республики предупредил о том, что в Татарстане 23 апреля ожидаются ливни с грозами и градом, а также сильный ветер порывами до 15-20 метров в секунду. Глава Буинского района Татарстана Ранис Камартдинов сообщал, что из-за сильного ветра в Буинске поломаны деревья, повреждены заборы и автомобили.
 
Буинский районБуинскРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала