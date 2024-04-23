Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил под стражей фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Ашурова - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:18 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/sud-1941850759.html
Суд оставил под стражей фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Ашурова
Суд оставил под стражей фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Ашурова - РИА Новости, 23.04.2024
Суд оставил под стражей фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Ашурова
Тверской областной суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции о заключении под стражу мужчины, фиктивно зарегистрировавшего в своем жилище братьев... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:18
2024-04-23T18:18
происшествия
россия
брянская область
тверь
московский городской суд
крокус сити холл
осаго
теракт в "крокус сити холле"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
РЯЗАНЬ, 23 апр - РИА Новости. Тверской областной суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции о заключении под стражу мужчины, фиктивно зарегистрировавшего в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде. Как сообщал ранее Московский районный суд Твери, в отношении Ашурова, обвиняемого в фиктивной регистрации граждан Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Из материалов дела следует, что в его жилище были фиктивно "зарегистрированы Исломов А.И. и Исломов Д.И., которые привлекаются к уголовной ответственности по ст. 205 УК РФ за совершение теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в городе Красногорск Московской области". "По поводу Ашурова. Без изменения оставили", - сообщили в Тверском областном суде. Как уточнили РИА Новости в Московском районном суде, постановление обжаловал защитник. Жалоба была принята к рассмотрению и направлена в областной суд. Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен. Оба брата Исломовых - граждане РФ, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России. Никто из Исломовых виновным себя не считает, Мосгорсуд признал законным их аресты. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240325/arestovannyy-1935776325.html
https://ria.ru/20240411/krokus-1939367731.html
https://ria.ru/20240326/krokus-1935835300.html
россия
брянская область
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, брянская область, тверь, московский городской суд, крокус сити холл, осаго
Происшествия, Россия, Брянская область, Тверь, Московский городской суд, Крокус Сити Холл, ОСАГО, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Суд оставил под стражей фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Ашурова

Суд оставил под стражей мужчину, фиктивно зарегистрировавшего братьев Исломовых

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 23 апр - РИА Новости. Тверской областной суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции о заключении под стражу мужчины, фиктивно зарегистрировавшего в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде.
Как сообщал ранее Московский районный суд Твери, в отношении Ашурова, обвиняемого в фиктивной регистрации граждан Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Из материалов дела следует, что в его жилище были фиктивно "зарегистрированы Исломов А.И. и Исломов Д.И., которые привлекаются к уголовной ответственности по ст. 205 УК РФ за совершение теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в городе Красногорск Московской области".
Диловар Исломов в суде - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Один из арестованных по делу "Крокуса" привлекался за хищение шоколадок
25 марта, 22:51
"По поводу Ашурова. Без изменения оставили", - сообщили в Тверском областном суде.
Как уточнили РИА Новости в Московском районном суде, постановление обжаловал защитник. Жалоба была принята к рассмотрению и направлена в областной суд.
Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл после теракта - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Дочь возможного пособника боевиков из "Крокуса" утверждает, что он в Польше
11 апреля, 14:50
Оба брата Исломовых - граждане РФ, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России. Никто из Исломовых виновным себя не считает, Мосгорсуд признал законным их аресты.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Аминчон Исломов, задержанный по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл, в здании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Арестованный по делу "Крокус Сити Холла" работал водителем автобуса
26 марта, 11:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияБрянская областьТверьМосковский городской судКрокус Сити ХоллОСАГО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала