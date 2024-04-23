Суд оставил под стражей фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Ашурова
Суд оставил под стражей мужчину, фиктивно зарегистрировавшего братьев Исломовых
Автомобиль полиции. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 23 апр - РИА Новости. Тверской областной суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции о заключении под стражу мужчины, фиктивно зарегистрировавшего в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде.
Как сообщал ранее Московский районный суд Твери, в отношении Ашурова, обвиняемого в фиктивной регистрации граждан Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Из материалов дела следует, что в его жилище были фиктивно "зарегистрированы Исломов А.И. и Исломов Д.И., которые привлекаются к уголовной ответственности по ст. 205 УК РФ за совершение теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в городе Красногорск Московской области".
"По поводу Ашурова. Без изменения оставили", - сообщили в Тверском областном суде.
Как уточнили РИА Новости в Московском районном суде, постановление обжаловал защитник. Жалоба была принята к рассмотрению и направлена в областной суд.
Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен.
Оба брата Исломовых - граждане РФ, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России. Никто из Исломовых виновным себя не считает, Мосгорсуд признал законным их аресты.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.