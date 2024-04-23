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Генсек НАТО заявил, что альянс не планирует больше размещать ядерное оружие - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:26 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/stoltenberg-1941867699.html
Генсек НАТО заявил, что альянс не планирует больше размещать ядерное оружие
Генсек НАТО заявил, что альянс не планирует больше размещать ядерное оружие - РИА Новости, 23.04.2024
Генсек НАТО заявил, что альянс не планирует больше размещать ядерное оружие
У НАТО нет планов дополнительно размещать ядерное оружие в странах альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T19:26
2024-04-23T19:26
в мире
йенс столтенберг
нато
специальная военная операция на украине
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. У НАТО нет планов дополнительно размещать ядерное оружие в странах альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. "У НАТО нет планов дополнительно размещать оружие в других странах НАТО", - сказал он.
https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html
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в мире, йенс столтенберг, нато
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Генсек НАТО заявил, что альянс не планирует больше размещать ядерное оружие

Столтенберг: у НАТО нет планов дополнительно размещать ядерное оружие

© AP Photo / Mindaugas KulbisЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. У НАТО нет планов дополнительно размещать ядерное оружие в странах альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
"У НАТО нет планов дополнительно размещать оружие в других странах НАТО", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ
Политика ЕС потерпела крах. Теперь официально. И на всех направлениях
16 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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