https://ria.ru/20240423/stoltenberg-1941867699.html

Генсек НАТО заявил, что альянс не планирует больше размещать ядерное оружие

Генсек НАТО заявил, что альянс не планирует больше размещать ядерное оружие - РИА Новости, 23.04.2024

Генсек НАТО заявил, что альянс не планирует больше размещать ядерное оружие

У НАТО нет планов дополнительно размещать ядерное оружие в странах альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T19:26

2024-04-23T19:26

2024-04-23T19:26

в мире

йенс столтенберг

нато

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. У НАТО нет планов дополнительно размещать ядерное оружие в странах альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. "У НАТО нет планов дополнительно размещать оружие в других странах НАТО", - сказал он.

https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html

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в мире, йенс столтенберг, нато