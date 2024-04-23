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После выборов в США будут более здравые мысли о России, считает Матвиенко

После выборов в США будут более здравые мысли о России, считает Матвиенко - РИА Новости, 23.04.2024

После выборов в США будут более здравые мысли о России, считает Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что после выборов в США появятся более здравые мысли о перспективах противостояния с РФ. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T11:05

2024-04-23T11:05

2024-04-23T11:43

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политика

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конгресс сша

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что после выборов в США появятся более здравые мысли о перспективах противостояния с РФ. "Думаю, что после выборной кампании все-таки появятся более здравые мысли о перспективах противостояния", - сказала она в интервью РИА Новости. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.

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Кирилл Волков

политика, украина, россия, валентина матвиенко, конгресс сша, совет федерации рф, сша