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После выборов в США будут более здравые мысли о России, считает Матвиенко
После выборов в США будут более здравые мысли о России, считает Матвиенко - РИА Новости, 23.04.2024
После выборов в США будут более здравые мысли о России, считает Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что после выборов в США появятся более здравые мысли о перспективах противостояния с РФ. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:05
2024-04-23T11:05
2024-04-23T11:43
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что после выборов в США появятся более здравые мысли о перспективах противостояния с РФ. "Думаю, что после выборной кампании все-таки появятся более здравые мысли о перспективах противостояния", - сказала она в интервью РИА Новости. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, украина, россия, валентина матвиенко, конгресс сша, совет федерации рф, сша
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После выборов в США будут более здравые мысли о России, считает Матвиенко
Матвиенко: после выборов в США появятся здравые мысли о противостоянии с Россией