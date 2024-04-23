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После выборов в США будут более здравые мысли о России, считает Матвиенко - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:05 23.04.2024 (обновлено: 11:43 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/ssha-1941711354.html
После выборов в США будут более здравые мысли о России, считает Матвиенко
После выборов в США будут более здравые мысли о России, считает Матвиенко - РИА Новости, 23.04.2024
После выборов в США будут более здравые мысли о России, считает Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что после выборов в США появятся более здравые мысли о перспективах противостояния с РФ. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:05
2024-04-23T11:43
специальная военная операция на украине
политика
украина
россия
валентина матвиенко
конгресс сша
совет федерации рф
сша
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что после выборов в США появятся более здравые мысли о перспективах противостояния с РФ. "Думаю, что после выборной кампании все-таки появятся более здравые мысли о перспективах противостояния", - сказала она в интервью РИА Новости. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
https://ria.ru/20240423/zapad-1941584809.html
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политика, украина, россия, валентина матвиенко, конгресс сша, совет федерации рф, сша
Специальная военная операция на Украине, Политика, Украина, Россия, Валентина Матвиенко, Конгресс США, Совет Федерации РФ, США
После выборов в США будут более здравые мысли о России, считает Матвиенко

Матвиенко: после выборов в США появятся здравые мысли о противостоянии с Россией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИнтервью Валентины Матвиенко гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Интервью Валентины Матвиенко гендиректору России сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Интервью Валентины Матвиенко гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что после выборов в США появятся более здравые мысли о перспективах противостояния с РФ.
"Думаю, что после выборной кампании все-таки появятся более здравые мысли о перспективах противостояния", - сказала она в интервью РИА Новости.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад нашел слабую точку России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаУкраинаРоссияВалентина МатвиенкоКонгресс СШАСовет Федерации РФСША
 
 
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