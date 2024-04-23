https://ria.ru/20240423/shoygu-1941760427.html

Шойгу рассказал, на что уйдет большая часть пакета помощи США Украине

Шойгу рассказал, на что уйдет большая часть пакета помощи США Украине - РИА Новости, 23.04.2024

Шойгу рассказал, на что уйдет большая часть пакета помощи США Украине

Большая часть из выделенных США Украине более 60 миллиардов долларов пойдет на финансирование американского ВПК, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:32

2024-04-23T13:32

2024-04-23T13:45

украина

россия

сша

сергей шойгу

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Большая часть из выделенных США Украине более 60 миллиардов долларов пойдет на финансирование американского ВПК, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. "Вашингтон для недопущения краха вооруженных сил Украины намерен выделить почти 61 миллиард долларов киевскому режиму. Большая часть ассигнований уйдет на финансирование ВПК Соединенных Штатов. Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы", - сказал он.

https://ria.ru/20240202/ukraina-1925012260.html

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, сергей шойгу