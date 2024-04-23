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Шойгу рассказал, на что уйдет большая часть пакета помощи США Украине - РИА Новости, 23.04.2024
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13:32 23.04.2024 (обновлено: 13:45 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/shoygu-1941760427.html
Шойгу рассказал, на что уйдет большая часть пакета помощи США Украине
Шойгу рассказал, на что уйдет большая часть пакета помощи США Украине - РИА Новости, 23.04.2024
Шойгу рассказал, на что уйдет большая часть пакета помощи США Украине
Большая часть из выделенных США Украине более 60 миллиардов долларов пойдет на финансирование американского ВПК, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:32
2024-04-23T13:45
украина
россия
сша
сергей шойгу
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Большая часть из выделенных США Украине более 60 миллиардов долларов пойдет на финансирование американского ВПК, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. "Вашингтон для недопущения краха вооруженных сил Украины намерен выделить почти 61 миллиард долларов киевскому режиму. Большая часть ассигнований уйдет на финансирование ВПК Соединенных Штатов. Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы", - сказал он.
https://ria.ru/20240202/ukraina-1925012260.html
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украина, россия, сша, сергей шойгу
Украина, Россия, США, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал, на что уйдет большая часть пакета помощи США Украине

Шойгу: большая часть нового американского пакета помощи Украине уйдет на ВПК США

© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Большая часть из выделенных США Украине более 60 миллиардов долларов пойдет на финансирование американского ВПК, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«
"Вашингтон для недопущения краха вооруженных сил Украины намерен выделить почти 61 миллиард долларов киевскому режиму. Большая часть ассигнований уйдет на финансирование ВПК Соединенных Штатов. Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы", - сказал он.
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