https://ria.ru/20240423/shoygu-1941755074.html

Российские войска расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке

Российские войска расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке - РИА Новости, 23.04.2024

Российские войска расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке

Российские войска в результате активных боевых действий взяли под контроль населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР, расширяется зона... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:14

2024-04-23T13:14

2024-04-23T13:24

россия

донецкая народная республика

сергей шойгу

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские войска в результате активных боевых действий взяли под контроль населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР, расширяется зона контроля в Бердычах и Георгиевке, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Идет расширение зоны контроля на Бердычах и Георгиевке", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1918018224.html

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россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, безопасность