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Российские войска расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 23.04.2024 (обновлено: 13:24 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/shoygu-1941755074.html
Российские войска расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке
Российские войска расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке - РИА Новости, 23.04.2024
Российские войска расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке
Российские войска в результате активных боевых действий взяли под контроль населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР, расширяется зона... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:14
2024-04-23T13:24
россия
донецкая народная республика
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские войска в результате активных боевых действий взяли под контроль населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР, расширяется зона контроля в Бердычах и Георгиевке, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Идет расширение зоны контроля на Бердычах и Георгиевке", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1918018224.html
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россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, безопасность
Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российские войска расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке

Шойгу: ВС России расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские войска в результате активных боевых действий взяли под контроль населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР, расширяется зона контроля в Бердычах и Георгиевке, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Идет расширение зоны контроля на Бердычах и Георгиевке", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
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