https://ria.ru/20240423/shoygu-1941755074.html
Российские войска расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке
Российские войска расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке - РИА Новости, 23.04.2024
Российские войска расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке
Российские войска в результате активных боевых действий взяли под контроль населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР, расширяется зона... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:14
2024-04-23T13:14
2024-04-23T13:24
россия
донецкая народная республика
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские войска в результате активных боевых действий взяли под контроль населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР, расширяется зона контроля в Бердычах и Георгиевке, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Идет расширение зоны контроля на Бердычах и Георгиевке", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1918018224.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, безопасность
Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российские войска расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке
Шойгу: ВС России расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке в ДНР