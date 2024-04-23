https://ria.ru/20240423/servis-1941734949.html

Сервис "Подбор маркетплейсов" расширяет горизонты для экспортеров России

Сервис "Подбор маркетплейсов" расширяет горизонты для экспортеров России - РИА Новости, 23.04.2024

Сервис "Подбор маркетплейсов" расширяет горизонты для экспортеров России

Сервис "Подбор маркетплейсов", успешно функционирующий на цифровой платформе "Мой экспорт" с 2021 года, продолжает активно развиваться, предлагая российским... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:15

2024-04-23T12:15

2024-04-23T12:15

экономика

россия

вьетнам

экспорт

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928796_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_129ab1f6150694bd2d8009f5668a2a01.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сервис "Подбор маркетплейсов", успешно функционирующий на цифровой платформе "Мой экспорт" с 2021 года, продолжает активно развиваться, предлагая российским производителям новые возможности для продвижения своей продукции на международном уровне, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В рамках последнего обновления сервис пополнился рядом онлайн-каналов продаж, включая национальные магазины на ЛеснойРесурс.РФ, Sendo, TikTok Shop и маркетплейсе NetTreeMarket", - говорится в сообщении."Подбор маркетплейсов" представляет собой инновационный бесплатный и мгновенный автоматический инструмент, предназначенный для поиска и подбора зарубежных онлайн-площадок для реализации российской продукции. С его помощью экспортеры могут легко найти наиболее подходящие маркетплейсы для своих товаров, опираясь на экспертную информацию о зарубежных торговых онлайн-площадках, стратегию развития компании.Национальные магазины, входящие в программу развития коллективных витрин российских товаров на зарубежных маркетплейсах, теперь доступны на таких платформах, как TikTok Shop во Вьетнаме, Sendo - одной из ведущих торговых площадок Вьетнама, ЛеснойРесурс.РФ - крупнейшем ресурсе в лесной отрасли, и NetTreeMarket.com - международной B2B-площадке для товаров деревообработки.TikTok Shop предлагает уникальную возможность интеграции бизнес-аккаунтов с интернет-магазинами прямо в популярной социальной сети, облегчая покупателям процесс выбора и покупки товаров. Sendo с более чем 10 миллионами товаров в ассортименте открывает доступ к широкой аудитории потребителей во Вьетнаме.ЛеснойРесурс.РФ и NetTreeMarket.com специализируются на продукции лесной промышленности, предоставляя платформы для взаимодействия бизнеса и потребителей в этом сегменте. На портале ЛеснойРесурс.РФ зарегистрировано более 20 тысяч компаний и предприятий. Ежемесячно портал посещают пользователи из более чем 110 стран мира.Через сервис "Подбор маркетплейсов" компании могут получить доступ к более чем 200 международным онлайн-каналам продаж. За 3,5 года работы платформы "Мой экспорт" по количеству оказанных услуг сервис "Подбор маркетплейсов" находится на пятом месте. Наибольшей востребованностью (по количеству компаний, получивших услугу) сервис пользуется в таких регионах, как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Башкирия и Татарстан. Особенно сервис популярен у микропредприятий и компаний малого и среднего бизнеса.

https://ria.ru/20240422/produktsiya-1941577419.html

https://ria.ru/20240422/sertifikat-1941560923.html

россия

вьетнам

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, вьетнам, экспорт, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц)