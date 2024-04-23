https://ria.ru/20240423/servis-1941734949.html
Сервис "Подбор маркетплейсов" расширяет горизонты для экспортеров России
Сервис "Подбор маркетплейсов" расширяет горизонты для экспортеров России - РИА Новости, 23.04.2024
Сервис "Подбор маркетплейсов" расширяет горизонты для экспортеров России
Сервис "Подбор маркетплейсов", успешно функционирующий на цифровой платформе "Мой экспорт" с 2021 года, продолжает активно развиваться, предлагая российским... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:15
2024-04-23T12:15
2024-04-23T12:15
экономика
россия
вьетнам
экспорт
вэб.рф (вэб)
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928796_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_129ab1f6150694bd2d8009f5668a2a01.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сервис "Подбор маркетплейсов", успешно функционирующий на цифровой платформе "Мой экспорт" с 2021 года, продолжает активно развиваться, предлагая российским производителям новые возможности для продвижения своей продукции на международном уровне, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В рамках последнего обновления сервис пополнился рядом онлайн-каналов продаж, включая национальные магазины на ЛеснойРесурс.РФ, Sendo, TikTok Shop и маркетплейсе NetTreeMarket", - говорится в сообщении."Подбор маркетплейсов" представляет собой инновационный бесплатный и мгновенный автоматический инструмент, предназначенный для поиска и подбора зарубежных онлайн-площадок для реализации российской продукции. С его помощью экспортеры могут легко найти наиболее подходящие маркетплейсы для своих товаров, опираясь на экспертную информацию о зарубежных торговых онлайн-площадках, стратегию развития компании.Национальные магазины, входящие в программу развития коллективных витрин российских товаров на зарубежных маркетплейсах, теперь доступны на таких платформах, как TikTok Shop во Вьетнаме, Sendo - одной из ведущих торговых площадок Вьетнама, ЛеснойРесурс.РФ - крупнейшем ресурсе в лесной отрасли, и NetTreeMarket.com - международной B2B-площадке для товаров деревообработки.TikTok Shop предлагает уникальную возможность интеграции бизнес-аккаунтов с интернет-магазинами прямо в популярной социальной сети, облегчая покупателям процесс выбора и покупки товаров. Sendo с более чем 10 миллионами товаров в ассортименте открывает доступ к широкой аудитории потребителей во Вьетнаме.ЛеснойРесурс.РФ и NetTreeMarket.com специализируются на продукции лесной промышленности, предоставляя платформы для взаимодействия бизнеса и потребителей в этом сегменте. На портале ЛеснойРесурс.РФ зарегистрировано более 20 тысяч компаний и предприятий. Ежемесячно портал посещают пользователи из более чем 110 стран мира.Через сервис "Подбор маркетплейсов" компании могут получить доступ к более чем 200 международным онлайн-каналам продаж. За 3,5 года работы платформы "Мой экспорт" по количеству оказанных услуг сервис "Подбор маркетплейсов" находится на пятом месте. Наибольшей востребованностью (по количеству компаний, получивших услугу) сервис пользуется в таких регионах, как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Башкирия и Татарстан. Особенно сервис популярен у микропредприятий и компаний малого и среднего бизнеса.
https://ria.ru/20240422/produktsiya-1941577419.html
https://ria.ru/20240422/sertifikat-1941560923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вьетнам, экспорт, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Вьетнам, Экспорт, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сервис "Подбор маркетплейсов", успешно функционирующий на цифровой платформе "Мой экспорт" с 2021 года, продолжает активно развиваться, предлагая российским производителям новые возможности для продвижения своей продукции на международном уровне, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В рамках последнего обновления сервис пополнился рядом онлайн-каналов продаж, включая национальные магазины на ЛеснойРесурс.РФ, Sendo, TikTok Shop и маркетплейсе NetTreeMarket", - говорится в сообщении.
"Подбор маркетплейсов" представляет собой инновационный бесплатный и мгновенный автоматический инструмент, предназначенный для поиска и подбора зарубежных онлайн-площадок для реализации российской продукции. С его помощью экспортеры могут легко найти наиболее подходящие маркетплейсы для своих товаров, опираясь на экспертную информацию о зарубежных торговых онлайн-площадках, стратегию развития компании.
Национальные магазины, входящие в программу развития коллективных витрин российских товаров на зарубежных маркетплейсах, теперь доступны на таких платформах, как TikTok Shop во Вьетнаме
, Sendo - одной из ведущих торговых площадок Вьетнама, ЛеснойРесурс.РФ - крупнейшем ресурсе в лесной отрасли, и NetTreeMarket.com - международной B2B-площадке для товаров деревообработки.
TikTok Shop предлагает уникальную возможность интеграции бизнес-аккаунтов с интернет-магазинами прямо в популярной социальной сети, облегчая покупателям процесс выбора и покупки товаров. Sendo с более чем 10 миллионами товаров в ассортименте открывает доступ к широкой аудитории потребителей во Вьетнаме.
ЛеснойРесурс.РФ и NetTreeMarket.com специализируются на продукции лесной промышленности, предоставляя платформы для взаимодействия бизнеса и потребителей в этом сегменте. На портале ЛеснойРесурс.РФ зарегистрировано более 20 тысяч компаний и предприятий. Ежемесячно портал посещают пользователи из более чем 110 стран мира.
Через сервис "Подбор маркетплейсов" компании могут получить доступ к более чем 200 международным онлайн-каналам продаж. За 3,5 года работы платформы "Мой экспорт" по количеству оказанных услуг сервис "Подбор маркетплейсов" находится на пятом месте. Наибольшей востребованностью (по количеству компаний, получивших услугу) сервис пользуется в таких регионах, как Москва
, Московская область
, Санкт-Петербург
, Башкирия и Татарстан. Особенно сервис популярен у микропредприятий и компаний малого и среднего бизнеса.