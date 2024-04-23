https://ria.ru/20240423/s500-1941758214.html

Российская армия получит первые образцы С-500 в этом году

Российская армия получит первые образцы С-500 в этом году - РИА Новости, 23.04.2024

Российская армия получит первые образцы С-500 в этом году

Российская армия получит в 2024 году первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях, зенитные ракетные комплексы С-400,... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:25

2024-04-23T13:25

2024-04-23T13:25

новое оружие россии

безопасность

россия

сергей шойгу

с-500 (зенитный ракетный комплекс)

с-400 «триумф»

с-300в4

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российская армия получит в 2024 году первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях, зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У" и РЛС нового поколения, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В текущем году в войска поступят: первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях – зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны; зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У"; радиолокационные станции нового поколения", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20231219/konstruktory-1916726095.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, с-500 (зенитный ракетный комплекс), с-400 «триумф», с-300в4, вооруженные силы рф