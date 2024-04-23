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Российская армия получит первые образцы С-500 в этом году - РИА Новости, 23.04.2024
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Новое оружие России
 
13:25 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/s500-1941758214.html
Российская армия получит первые образцы С-500 в этом году
Российская армия получит первые образцы С-500 в этом году - РИА Новости, 23.04.2024
Российская армия получит первые образцы С-500 в этом году
Российская армия получит в 2024 году первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях, зенитные ракетные комплексы С-400,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:25
2024-04-23T13:25
новое оружие россии
безопасность
россия
сергей шойгу
с-500 (зенитный ракетный комплекс)
с-400 «триумф»
с-300в4
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российская армия получит в 2024 году первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях, зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У" и РЛС нового поколения, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В текущем году в войска поступят: первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях – зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны; зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У"; радиолокационные станции нового поколения", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
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безопасность, россия, сергей шойгу, с-500 (зенитный ракетный комплекс), с-400 «триумф», с-300в4, вооруженные силы рф
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, С-500 (зенитный ракетный комплекс), С-400 «Триумф», С-300В4, Вооруженные силы РФ
Российская армия получит первые образцы С-500 в этом году

Шойгу: Россия получит в 2024 году первые образцы С-500 в двух модификациях

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российская армия получит в 2024 году первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях, зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У" и РЛС нового поколения, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В текущем году в войска поступят: первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях – зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны; зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У"; радиолокационные станции нового поколения", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
В России разрабатывают новое оружие за четыре-семь месяцев, заявил Шойгу
19 декабря 2023, 15:14
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияСергей ШойгуС-500 (зенитный ракетный комплекс)С-400 «Триумф»С-300В4Вооруженные силы РФ
 
 
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