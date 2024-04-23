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РЖД в деталях показали поездку беспилотного поезда на МЦК - РИА Новости, 23.04.2024
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14:04 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/rzhd-1941766384.html
РЖД в деталях показали поездку беспилотного поезда на МЦК
РЖД в деталях показали поездку беспилотного поезда на МЦК - РИА Новости, 23.04.2024
РЖД в деталях показали поездку беспилотного поезда на МЦК
РЖД готовят к запуску первые беспилотные поезда на Московском центральном кольце (МЦК): они отправятся с первыми обычными пассажирами уже летом 2024 года, а во... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T14:04
2024-04-23T14:04
технологии
олег белозеров
сергей кудряшов
дмитрий пегов
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. РЖД готовят к запуску первые беспилотные поезда на Московском центральном кольце (МЦК): они отправятся с первыми обычными пассажирами уже летом 2024 года, а во вторник специалисты компании в деталях показали поездку такого состава и рассказали о всех нюансах его работы. Корреспондент РИА Новости стал одним из пассажиров такого поезда. Пока так можно прокатиться только по специальному приглашению от РЖД. Компания несколько лет ведет работу над проектом по запуску беспилотных поездов "Ласточка". Полигоном для тестирования стало МЦК. Здесь же такие составы будут ходить и с пассажирами. Почему для пилотного проекта было выбрано именно МЦК, в интервью РИА Новости рассказывали и гендиректор РЖД Олег Белозеров, и замгендиректора компании Дмитрий Пегов (курировал ранее пассажирские перевозки). Итак, МЦК компактно расположено, имеет по периметру ограждение, ограничивающее доступ на пути, и нуждается в беспилотных технологиях для сокращения интервала курсирования поездов. Белозеров напоминал, что сейчас интервал составляет 4 минуты. По его словам, с интервалом 3 минуты система управления, выстроенная исключительно на человеческих ресурсах, не справится, и для него нужно как раз переходить на беспилотное движение. Ничего необычного"Ласточка" ждет нас на платформе МЦК. Поезд с виду ничем не отличается от привычных. Но если хорошо приглядеться, то можно заметить на передней части поезда различные сенсоры - датчики технического зрения. Они мониторят препятствия на пути движения и передают информацию в систему управления и безопасности для остановки состава в автоматическом режиме при обнаружении препятствий. Заходим в поезд. Внутри тоже все, как в традиционных "Ласточках", только пассажиров нет. "Салон поезда ничем не отличается от "Ласточек" с машинистом, курсирующих по МЦК", - говорит руководитель испытаний беспилотной "Ласточки" Сергей Кудряшов. Самое интересное начинается в кабине машиниста. Да, он пока будет присутствовать, хотя "Ласточка" и управляется автоматически. Это так называемый третий уровень. Следующий - четвертый уровень - человека в кабине нет. Такие поезда планируется пустить на МЦК в 2026 году. Состав будет разработан на платформе полностью российского аналога "Ласточки" - поезда "Финист". Этим летом на МЦК будут беспилотные "Ласточки" с третьим уровнем - то есть машинист будет в кабине. Но он не управляет поездом, а на месте следит за работой системы. Удаленно - в центре дистанционного управления - находится еще и машинист-оператор. Это новая профессия. Такой специалист может контролировать работу сразу двух беспилотных "Ласточек", а в перспективе и четырех. Страшно интересно Поезд начинает движение. Машинист Александр Горланов в начале сидит за пультом управления. Проверяют работу систем, потом просто отходит и поезд дальше едет сам. Горланов стоит сбоку от пульта управления и спокойно наблюдает за работой машины. Мы едем по МЦК. Поезд сам разгоняется. Перед ближайшей станцией начинает замедляться. Тоже сам. Останавливается. Дальше проверяем реакцию "Ласточки" на препятствие на путях. Перед поездом на рельсы ставят манекен. "Ласточка" сигналит и замедляется. Как только препятствие убирают с пути, поезд возобновляет движение. Кудряшов рассказывает, что одним из важных моментов, которые тестируются, стали сценарии при посадке и высадке пассажиров. В частности, отрабатываются случаи, когда может задавить дверью часть одежды или сумку. Здесь на дверях установлены специальные датчики, которые сразу реагируют в таких ситуациях и дают сигнал автоматизированной системе, не давая поезду отправиться. Люди на платформах не высказывают удивления при виде нашего уникального состава. Да и неудивительно - поезд как поезд. Вот, если бы его как-то обозначить – цветом или каким-то стикером: вот беспилотная "Ласточка". Точно сразу бы на платформах все вытащили мобильные телефоны и наполнили соцсети видео с "Ласточкой" без машиниста. Как именно беспилотная "Ласточка" будет выделена из общей "стаи", пока официально не объявлено. Глава РЖД Белозеров говорил РИА Новости, что в отношении окраски беспилотного поезда компания посоветуется, прежде всего, с пассажирами, каким бы они хотели его видеть. По его словам, в компании придерживались мнения, что такой поезд было бы интересно и правильно выделить цветовой гаммой. Понятно, что люди реагируют на инновации по-разному: кто-то захочет специально выбрать для поездки именно беспилотный поезд, а кому-то, наоборот, принципиально ехать на "традиционном" транспорте исключительно с сидящим в кабине машинистом. Поэтому как-то обозначить поезд, наверное, надо. Это вопрос ближе к запуску точно решат, а мы, пассажиры, пока будем ждать запланированного появления беспилотных поездов на МЦК, чтобы посмотреть со стороны или прокатиться.
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Испытания беспилотной "Ласточки"
РЖД готовят к запуску беспилотную "Ласточку" - корреспондент РИА Новости прокатилась в кабине такого состава. Сначала машинист садится за пульт управления и проверяет работу всех систем, а дальше просто отходит - и поезд едет сам. Работающие по такому принципу беспилотные "Ласточки" выведут на МЦК уже летом: машинист будет внутри, но компьютер все сделает за него. В ходе испытаний проверяют в том числе и реакцию системы на препятствия на путях - для этого перед поездом ставят манекен. В итоге "Ласточка" сигналит и замедляется, а как только манекен убирают, поезд едет дальше.
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технологии, олег белозеров, сергей кудряшов, дмитрий пегов, московское центральное кольцо (мцк)
Технологии, Олег Белозеров, Сергей Кудряшов, Дмитрий Пегов, Московское центральное кольцо (МЦК)
РЖД в деталях показали поездку беспилотного поезда на МЦК

РЖД планируют запустить первые беспилотные поезда на МЦК летом 2024 года

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. РЖД готовят к запуску первые беспилотные поезда на Московском центральном кольце (МЦК): они отправятся с первыми обычными пассажирами уже летом 2024 года, а во вторник специалисты компании в деталях показали поездку такого состава и рассказали о всех нюансах его работы.
Корреспондент РИА Новости стал одним из пассажиров такого поезда. Пока так можно прокатиться только по специальному приглашению от РЖД.
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Компания несколько лет ведет работу над проектом по запуску беспилотных поездов "Ласточка". Полигоном для тестирования стало МЦК. Здесь же такие составы будут ходить и с пассажирами.
Почему для пилотного проекта было выбрано именно МЦК, в интервью РИА Новости рассказывали и гендиректор РЖД Олег Белозеров, и замгендиректора компании Дмитрий Пегов (курировал ранее пассажирские перевозки). Итак, МЦК компактно расположено, имеет по периметру ограждение, ограничивающее доступ на пути, и нуждается в беспилотных технологиях для сокращения интервала курсирования поездов.
Белозеров напоминал, что сейчас интервал составляет 4 минуты. По его словам, с интервалом 3 минуты система управления, выстроенная исключительно на человеческих ресурсах, не справится, и для него нужно как раз переходить на беспилотное движение.
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Ничего необычного

"Ласточка" ждет нас на платформе МЦК. Поезд с виду ничем не отличается от привычных. Но если хорошо приглядеться, то можно заметить на передней части поезда различные сенсоры - датчики технического зрения. Они мониторят препятствия на пути движения и передают информацию в систему управления и безопасности для остановки состава в автоматическом режиме при обнаружении препятствий.
Заходим в поезд. Внутри тоже все, как в традиционных "Ласточках", только пассажиров нет.
"Салон поезда ничем не отличается от "Ласточек" с машинистом, курсирующих по МЦК", - говорит руководитель испытаний беспилотной "Ласточки" Сергей Кудряшов.
Самое интересное начинается в кабине машиниста. Да, он пока будет присутствовать, хотя "Ласточка" и управляется автоматически. Это так называемый третий уровень. Следующий - четвертый уровень - человека в кабине нет. Такие поезда планируется пустить на МЦК в 2026 году. Состав будет разработан на платформе полностью российского аналога "Ласточки" - поезда "Финист".
Этим летом на МЦК будут беспилотные "Ласточки" с третьим уровнем - то есть машинист будет в кабине. Но он не управляет поездом, а на месте следит за работой системы. Удаленно - в центре дистанционного управления - находится еще и машинист-оператор. Это новая профессия. Такой специалист может контролировать работу сразу двух беспилотных "Ласточек", а в перспективе и четырех.
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Страшно интересно

Поезд начинает движение. Машинист Александр Горланов в начале сидит за пультом управления. Проверяют работу систем, потом просто отходит и поезд дальше едет сам. Горланов стоит сбоку от пульта управления и спокойно наблюдает за работой машины.
Мы едем по МЦК. Поезд сам разгоняется. Перед ближайшей станцией начинает замедляться. Тоже сам. Останавливается.
Дальше проверяем реакцию "Ласточки" на препятствие на путях. Перед поездом на рельсы ставят манекен. "Ласточка" сигналит и замедляется. Как только препятствие убирают с пути, поезд возобновляет движение.
Кудряшов рассказывает, что одним из важных моментов, которые тестируются, стали сценарии при посадке и высадке пассажиров. В частности, отрабатываются случаи, когда может задавить дверью часть одежды или сумку. Здесь на дверях установлены специальные датчики, которые сразу реагируют в таких ситуациях и дают сигнал автоматизированной системе, не давая поезду отправиться.
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Люди на платформах не высказывают удивления при виде нашего уникального состава. Да и неудивительно - поезд как поезд. Вот, если бы его как-то обозначить – цветом или каким-то стикером: вот беспилотная "Ласточка". Точно сразу бы на платформах все вытащили мобильные телефоны и наполнили соцсети видео с "Ласточкой" без машиниста.
Как именно беспилотная "Ласточка" будет выделена из общей "стаи", пока официально не объявлено. Глава РЖД Белозеров говорил РИА Новости, что в отношении окраски беспилотного поезда компания посоветуется, прежде всего, с пассажирами, каким бы они хотели его видеть. По его словам, в компании придерживались мнения, что такой поезд было бы интересно и правильно выделить цветовой гаммой.
Понятно, что люди реагируют на инновации по-разному: кто-то захочет специально выбрать для поездки именно беспилотный поезд, а кому-то, наоборот, принципиально ехать на "традиционном" транспорте исключительно с сидящим в кабине машинистом. Поэтому как-то обозначить поезд, наверное, надо.
Это вопрос ближе к запуску точно решат, а мы, пассажиры, пока будем ждать запланированного появления беспилотных поездов на МЦК, чтобы посмотреть со стороны или прокатиться.
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ТехнологииОлег БелозеровСергей КудряшовДмитрий ПеговМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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