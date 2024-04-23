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Новые регионы России быстро вспоминают русские корни, заявил Медведчук - РИА Новости, 23.04.2024
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09:27 23.04.2024 (обновлено: 09:36 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/rossiya-1941685687.html
Новые регионы России быстро вспоминают русские корни, заявил Медведчук
Новые регионы России быстро вспоминают русские корни, заявил Медведчук - РИА Новости, 23.04.2024
Новые регионы России быстро вспоминают русские корни, заявил Медведчук
Новые регионы РФ быстро вспоминают русские корни и обратно на Украину не хотят, заявил РИА Новости лидер запрещенной украинской партии "Оппозиционная платформа... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T09:27
2024-04-23T09:36
россия
украина
донецкая народная республика
виктор медведчук
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новые регионы РФ быстро вспоминают русские корни и обратно на Украину не хотят, заявил РИА Новости лидер запрещенной украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Регионы, которые вошли в состав России, тут же вспоминают свои русские корни и обратно ни за что уже не хотят. На Западе это понимали, а потому вкладывали миллиарды в антироссийскую пропаганду на Украине. Большие надежды вызывал конфликт на Донбассе, который удалось перекинуть на всю Украину. Да только этот конфликт еще больше катализировал возвращение регионов Украины в родную гавань", - говорится в статье политика, написанной для РИА Новости. По словам Медведчука, "задача западной информационной войны зазомбировать россиян, будь они украинцы, русские или же другой этнической принадлежности, чтобы они забыли, что они россияне и начали служить интересам других стран". "На Украине гражданам предлагалось "вспомнить", что они украинцы. Но дело в том, что украинцы - это часть Русского мира и истории, а потому никто ничего и не забывал", - считает политик. Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав РФ и образовании новых регионов. В состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября 2022 года. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука&gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940047901.html
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941683681.html
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россия, украина, донецкая народная республика, виктор медведчук, владимир путин
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Виктор Медведчук, Владимир Путин
Новые регионы России быстро вспоминают русские корни, заявил Медведчук

Медведчук: вошедшие в состав России регионы не хотят возвращения на Украину

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новые регионы РФ быстро вспоминают русские корни и обратно на Украину не хотят, заявил РИА Новости лидер запрещенной украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Регионы, которые вошли в состав России, тут же вспоминают свои русские корни и обратно ни за что уже не хотят. На Западе это понимали, а потому вкладывали миллиарды в антироссийскую пропаганду на Украине. Большие надежды вызывал конфликт на Донбассе, который удалось перекинуть на всю Украину. Да только этот конфликт еще больше катализировал возвращение регионов Украины в родную гавань", - говорится в статье политика, написанной для РИА Новости.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Зеленский разрушил Украину до основания, заявил Медведчук
15 апреля, 06:58
По словам Медведчука, "задача западной информационной войны зазомбировать россиян, будь они украинцы, русские или же другой этнической принадлежности, чтобы они забыли, что они россияне и начали служить интересам других стран".
"На Украине гражданам предлагалось "вспомнить", что они украинцы. Но дело в том, что украинцы - это часть Русского мира и истории, а потому никто ничего и не забывал", - считает политик.
Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав РФ и образовании новых регионов. В состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября 2022 года.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука>>>
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Медведчук заявил, что этнические русские не приходили завоевывать Украину
Вчера, 09:18
 
РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВиктор МедведчукВладимир Путин
 
 
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