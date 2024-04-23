Рейтинг@Mail.ru
Многоразовая ракета "Ангара-А5В" превосходит Falcon 9 по грузоподъемности - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:38 23.04.2024 (обновлено: 04:17 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/raketa-1941661079.html
Многоразовая ракета "Ангара-А5В" превосходит Falcon 9 по грузоподъемности
Многоразовая ракета "Ангара-А5В" превосходит Falcon 9 по грузоподъемности - РИА Новости, 23.04.2024
Многоразовая ракета "Ангара-А5В" превосходит Falcon 9 по грузоподъемности
Ракета "Ангара-А5В" с водородной третьей ступенью сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 27 тонн полезной нагрузки, если ее оснастят возвращаемыми... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T03:38
2024-04-23T04:17
космос - риа наука
алексей варочко
илон маск
гкнпц имени м. в. хруничева
spacex
ангара (ракета)
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939269306_547:806:2582:1950_1920x0_80_0_0_486583c039e9deb974aede991c5d5058.jpg
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Ракета "Ангара-А5В" с водородной третьей ступенью сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 27 тонн полезной нагрузки, если ее оснастят возвращаемыми первой и второй ступенями, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко. "Грузоподъемность ракеты "Ангара-А5ВМ" в многоразовом исполнении по расчетам, проведенным в рамках выполненных работ, оценивается на уровне ракеты "Ангара-А5М", то есть 27 тонн на низкую околоземную орбиту", - сказал Варочко. Он добавил, что предприятие предложило использовать в многоразовом варианте связку первой и второй ступеней этой ракеты "Ангара-А5М" или ракеты "Ангара-А5В". По словам гендиректора Центра Хруничева, в рамках защищенного эскизного проекта по созданию "Ангары-А5В" были подтверждены все теоретические расчеты. Продолжение работ по этой тематике планируется в следующем программном периоде (2026-2035 годы). "На сегодняшний день планируется обеспечить не менее 10 повторных пусков, которые должны подтвердить экономическую целесообразность данного технического решения", - сказал Варочко, отвечая на вопрос, насколько экономически более эффективной будет многоразовая версия по сравнению с обычной. Самая часто летающая из современных многоразовых ракет Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX может выводить на низкую околоземную орбиту около 22,8 тонны, что соответствует тяжелому классу ракет. Однако такой грузоподъемности она достигает в версии для одноразового использования. Многоразовый Falcon 9 выводит на орбиту 17,5 тонны. Версия ракеты "Ангара-А5В" с водородной третьей ступенью, как ожидается, сможет выводить на низкую околоземную орбиту 37,5 тонны в одноразовом варианте. Чтобы отнести ее к классу сверхтяжелых ракет, такой грузоподъемности недостаточно. Разработчики условно называют ее ракетой тяжелого класса повышенной грузоподъемности. Единственной многоразовой ракетой большей грузоподъемности, чем Falcon 9, совершившей хотя бы один пуск, является сверхтяжелая Falcon Heavy того же производителя. В варианте с возвращаемыми ступенями она может выводить на орбиту до 50 тонн, в полностью одноразовой версии – до 64 тонн.
https://ria.ru/20240417/angara-1940631086.html
https://ria.ru/20240417/raketa-1940514120.html
https://ria.ru/20240412/kosmos-1938024806.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939269306_231:141:2774:2048_1920x0_80_0_0_36060999e0e4413047da66b8a0dba60a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, алексей варочко, илон маск, гкнпц имени м. в. хруничева, spacex, ангара (ракета)
Космос - РИА Наука, Алексей Варочко, Илон Маск, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, SpaceX, Ангара (ракета), Наука
Многоразовая ракета "Ангара-А5В" превосходит Falcon 9 по грузоподъемности

Разработчик Варочко: "Ангара-А5В" будет выводить на 10 тонн больше, чем Falcon 9

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРакета "Ангара-А5"
Ракета Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Ракета "Ангара-А5". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Ракета "Ангара-А5В" с водородной третьей ступенью сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 27 тонн полезной нагрузки, если ее оснастят возвращаемыми первой и второй ступенями, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко.
"Грузоподъемность ракеты "Ангара-А5ВМ" в многоразовом исполнении по расчетам, проведенным в рамках выполненных работ, оценивается на уровне ракеты "Ангара-А5М", то есть 27 тонн на низкую околоземную орбиту", - сказал Варочко.
В одном из цехов производственного объединения Полет – филиала АО ГКНПЦ им. М. В. Хруничева в Омске - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Борисов рассказал, когда запустят ракету "Ангара-А5М"
17 апреля, 17:40
Он добавил, что предприятие предложило использовать в многоразовом варианте связку первой и второй ступеней этой ракеты "Ангара-А5М" или ракеты "Ангара-А5В". По словам гендиректора Центра Хруничева, в рамках защищенного эскизного проекта по созданию "Ангары-А5В" были подтверждены все теоретические расчеты. Продолжение работ по этой тематике планируется в следующем программном периоде (2026-2035 годы).
"На сегодняшний день планируется обеспечить не менее 10 повторных пусков, которые должны подтвердить экономическую целесообразность данного технического решения", - сказал Варочко, отвечая на вопрос, насколько экономически более эффективной будет многоразовая версия по сравнению с обычной.
Самая часто летающая из современных многоразовых ракет Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX может выводить на низкую околоземную орбиту около 22,8 тонны, что соответствует тяжелому классу ракет. Однако такой грузоподъемности она достигает в версии для одноразового использования. Многоразовый Falcon 9 выводит на орбиту 17,5 тонны.
Запуск первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Маск заявил, что с нетерпением ждет полета российской многоразовой ракеты
17 апреля, 09:36
Версия ракеты "Ангара-А5В" с водородной третьей ступенью, как ожидается, сможет выводить на низкую околоземную орбиту 37,5 тонны в одноразовом варианте. Чтобы отнести ее к классу сверхтяжелых ракет, такой грузоподъемности недостаточно. Разработчики условно называют ее ракетой тяжелого класса повышенной грузоподъемности.
Единственной многоразовой ракетой большей грузоподъемности, чем Falcon 9, совершившей хотя бы один пуск, является сверхтяжелая Falcon Heavy того же производителя. В варианте с возвращаемыми ступенями она может выводить на орбиту до 50 тонн, в полностью одноразовой версии – до 64 тонн.
Космический челнок - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
"Нас наверняка дурачат". Сможет ли человечество колонизировать Луну
12 апреля, 08:00
 
НаукаКосмос - РИА НаукаАлексей ВарочкоИлон МаскГКНПЦ имени М. В. ХруничеваSpaceXАнгара (ракета)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала