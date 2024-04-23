https://ria.ru/20240423/raketa-1941661079.html

Многоразовая ракета "Ангара-А5В" превосходит Falcon 9 по грузоподъемности

Многоразовая ракета "Ангара-А5В" превосходит Falcon 9 по грузоподъемности - РИА Новости, 23.04.2024

Многоразовая ракета "Ангара-А5В" превосходит Falcon 9 по грузоподъемности

Ракета "Ангара-А5В" с водородной третьей ступенью сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 27 тонн полезной нагрузки, если ее оснастят возвращаемыми... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T03:38

2024-04-23T03:38

2024-04-23T04:17

космос - риа наука

алексей варочко

илон маск

гкнпц имени м. в. хруничева

spacex

ангара (ракета)

наука

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Ракета "Ангара-А5В" с водородной третьей ступенью сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 27 тонн полезной нагрузки, если ее оснастят возвращаемыми первой и второй ступенями, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко. "Грузоподъемность ракеты "Ангара-А5ВМ" в многоразовом исполнении по расчетам, проведенным в рамках выполненных работ, оценивается на уровне ракеты "Ангара-А5М", то есть 27 тонн на низкую околоземную орбиту", - сказал Варочко. Он добавил, что предприятие предложило использовать в многоразовом варианте связку первой и второй ступеней этой ракеты "Ангара-А5М" или ракеты "Ангара-А5В". По словам гендиректора Центра Хруничева, в рамках защищенного эскизного проекта по созданию "Ангары-А5В" были подтверждены все теоретические расчеты. Продолжение работ по этой тематике планируется в следующем программном периоде (2026-2035 годы). "На сегодняшний день планируется обеспечить не менее 10 повторных пусков, которые должны подтвердить экономическую целесообразность данного технического решения", - сказал Варочко, отвечая на вопрос, насколько экономически более эффективной будет многоразовая версия по сравнению с обычной. Самая часто летающая из современных многоразовых ракет Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX может выводить на низкую околоземную орбиту около 22,8 тонны, что соответствует тяжелому классу ракет. Однако такой грузоподъемности она достигает в версии для одноразового использования. Многоразовый Falcon 9 выводит на орбиту 17,5 тонны. Версия ракеты "Ангара-А5В" с водородной третьей ступенью, как ожидается, сможет выводить на низкую околоземную орбиту 37,5 тонны в одноразовом варианте. Чтобы отнести ее к классу сверхтяжелых ракет, такой грузоподъемности недостаточно. Разработчики условно называют ее ракетой тяжелого класса повышенной грузоподъемности. Единственной многоразовой ракетой большей грузоподъемности, чем Falcon 9, совершившей хотя бы один пуск, является сверхтяжелая Falcon Heavy того же производителя. В варианте с возвращаемыми ступенями она может выводить на орбиту до 50 тонн, в полностью одноразовой версии – до 64 тонн.

https://ria.ru/20240417/angara-1940631086.html

https://ria.ru/20240417/raketa-1940514120.html

https://ria.ru/20240412/kosmos-1938024806.html

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космос - риа наука, алексей варочко, илон маск, гкнпц имени м. в. хруничева, spacex, ангара (ракета)