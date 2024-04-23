https://ria.ru/20240423/putin-1941863756.html

Путин вручил государственные награды за вклад в строительство БАМа

Путин вручил государственные награды за вклад в строительство БАМа - РИА Новости, 23.04.2024

Путин вручил государственные награды за вклад в строительство БАМа

Президент РФ Владимир Путин вручает государственные награды работникам транспортной отрасли, внесшим вклад в строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ),... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T19:09

2024-04-23T19:09

2024-04-23T19:09

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручает государственные награды работникам транспортной отрасли, внесшим вклад в строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ), которая в этом году отмечает полувековой юбилей. Путин во вторник принял участие в торжественном праздничном мероприятии по случаю 50-летия с начала создания БАМа. Звания Герой труда Российской федерации удостоен дорожный мастер филиала РЖД в Хабаровском крае Сергей Нечаев, ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени - президент "Бамовского содружества" Ефим Басин, ордена "За заслуги перед отечеством" второй степени – гендиректор РЖД Олег Белозеров. Орденом "За заслуги перед отечеством" третьей степени Путин наградит первого заместителя гендиректора "Строй-трест" Олега Фердмана. Орден "За доблестный труд" будет вручен главному инспектору управления генеральных инспекторов Миноборорны РФ Григорию Когатько и ведущему инженеру отдела управления железнодорожных войск Восточного военного округа Александру Якимову. Коллектив акционерного общества "Бамтоннельстрой-Мост" удостоен ордена "За доблестный труд", награду во время церемонии примет председатель совета директоров Руслан Байсаров. Гендиректор "Управляющей компании "Бамстроймеханизация" Вусал Исмаилзадэ примет орден "За доблестный труд" коллективу "Группы компаний 1520". Среди участников награждения также бывший начальник БАМ Салман Бабаев и бывший министр путей сообщения РФ Геннадий Фадеев. Они удостоены ордена Александра Невского. Подполковнику железнодорожных войск Минобороны РФ Алексею Волкову Путин вручит орден "За военные заслуги", руководителю филиала "Бамовского содружества" в Краснодарском крае Олегу Егорову – орден Почета. Еще четыре участника церемонии будут награждены орденом Дружбы: машинист тепловоза Александр Васин, бригадир Абдул Мирзоев, водитель "Мостоотряд-43" Петр Свигачев и профессор кафедры Российского университета транспорта Эрнст Спиридонов. БАМ - это железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России, протяженностью 4324 километра. Одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Она пересекает три часовых пояса и шесть регионов России. В ее строительстве принимали участие более двух миллионов человек.

https://ria.ru/20240423/putin-1941862218.html

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общество, россия, хабаровский край, краснодарский край, владимир путин, сергей нечаев (дипломат), ефим басин, ржд