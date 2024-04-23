https://ria.ru/20240423/putin-1941819942.html

Путин пожелал успехов Подносовой на посту председателя Верховного суда

Путин пожелал успехов Подносовой на посту председателя Верховного суда - РИА Новости, 23.04.2024

Путин пожелал успехов Подносовой на посту председателя Верховного суда

Президент России Владимир Путин пожелал успехов Ирине Подносовой на должности председателя Верховного суда РФ. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T16:59

2024-04-23T16:59

2024-04-23T17:01

политика

россия

ирина подносова

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов Ирине Подносовой на должности председателя Верховного суда РФ. Ранее Совет Федерации проголосовал за назначение зампреда Верховного суда РФ Подносовой на должность председателя суда. Кроме того, постановление Совета Федерации о ее назначении председателем Верховного суда РФ было опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Я хочу пожелать вам успехов", - сказал Путин на встрече с Подносовой.

https://ria.ru/20240417/podnosova-1940579047.html

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политика, россия, ирина подносова, владимир путин, совет федерации рф