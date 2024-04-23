https://ria.ru/20240423/putin-1941819942.html
Путин пожелал успехов Подносовой на посту председателя Верховного суда
Путин пожелал успехов Подносовой на посту председателя Верховного суда - РИА Новости, 23.04.2024
Путин пожелал успехов Подносовой на посту председателя Верховного суда
Президент России Владимир Путин пожелал успехов Ирине Подносовой на должности председателя Верховного суда РФ. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:59
2024-04-23T16:59
2024-04-23T17:01
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов Ирине Подносовой на должности председателя Верховного суда РФ. Ранее Совет Федерации проголосовал за назначение зампреда Верховного суда РФ Подносовой на должность председателя суда. Кроме того, постановление Совета Федерации о ее назначении председателем Верховного суда РФ было опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Я хочу пожелать вам успехов", - сказал Путин на встрече с Подносовой.
https://ria.ru/20240417/podnosova-1940579047.html
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политика, россия, ирина подносова, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Россия, Ирина Подносова, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин пожелал успехов Подносовой на посту председателя Верховного суда
Путин пожелал председателю ВС Ирине Подносовой успехов