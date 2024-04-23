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Эксперты назвали страны, которые россияне могут посетить без загранпаспорта - РИА Новости, 23.04.2024
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Туризм
 
05:14 23.04.2024 (обновлено: 09:07 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/puteshestviya-1941528495.html
Эксперты назвали страны, которые россияне могут посетить без загранпаспорта
Эксперты назвали страны, которые россияне могут посетить без загранпаспорта - РИА Новости, 23.04.2024
Эксперты назвали страны, которые россияне могут посетить без загранпаспорта
Эксперты определили страны, для посещения которых россиянам не нужны не только визы, но и загранпаспорт, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T05:14
2024-04-23T09:07
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Эксперты определили страны, для посещения которых россиянам не нужны не только визы, но и загранпаспорт, сообщает АТОР.БелоруссияДобраться туда можно самолетом, поездом или автомобилем. Прямые рейсы в Минск выполняются из Москвы и из более чем десяти городов России. Из столицы можно улететь также в Брест, а в Гомель — еще и из Петербурга.Авиабилеты из Москвы в Минск с отправлением 27 апреля стоят от 10,2 тысячи рублей. Двухдневный экскурсионный тур — от 28 тысяч рублей за двоих, дорогу надо оплатить отдельно.КазахстанИз Москвы и регионов есть прямые рейсы в Астану, Алма-Ату, Актау и Шымкент.Авиабилеты из Москвы в Астану с вылетом 27 апреля — от 18,2 тысячи рублей, в Актау — от 13 тысяч рублей. Стоимость экскурсионных программ — от 72 тысяч рублей за три дня на двоих (не включены билеты на самолет).Недельный отдых на Каспии в первом в стране курортном отеле класса люкс Rixos Water World Aktau — от 177 тысяч рублей на двоих. Авиаперелет включен.КиргизияИз Москвы и нескольких регионов есть прямые рейсы в Бишкек и Ош.Авиабилет на перелет между двух столиц — от 14 тысяч рублей. Недельная экскурсионка — от 150 тысяч рублей на двоих. Билеты надо оплатить дополнительно.АрменияПо внутреннему паспорту можно въехать только через международные аэропорты Еревана и Гюмри.Авиабилеты на перелет между двух столиц с отправлением 27 апреля — от 21 тысячи рублей. Экскурсионные туры на пять дней стоят от 73 тысяч рублей на двоих без трат на дорогу.АбхазияДобраться из России можно автомобильным либо железнодорожным транспортом, но удобнее всего долететь до Сочи, откуда через границу туристов перевозят маршрутки.Авиабилеты с отправлением 27 апреля — от 11 тысяч рублей. Экскурсионные туры — от 36 тысяч рублей на четыре дня за двоих (дорогу надо будет оплатить отдельно).Южная ОсетияДобраться из России можно автотранспортом по Транскавказской автомагистрали, но лучше – самолетом до Владикавказа, а оттуда на автобусе или такси до Цхинвала.Авиабилеты из Москвы во Владикавказ с отправлением 27 апреля — от 11 тысяч рублей. Экскурсионные туры на пять дней — от 32 тысяч рублей на двоих, дорогу нужно оплатить отдельно.
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туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), белоруссия, россия, южная осетия, абхазия, армения, киргизия, казахстан
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Белоруссия, Россия, Южная Осетия, Абхазия, Армения, Киргизия, Казахстан
Эксперты назвали страны, которые россияне могут посетить без загранпаспорта

В АТОР назвали шесть стран, которые россияне могут посещать без загранпаспорта

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПродавец чурчхелы за прилавком на рынке в городе Новый Афон в Абхазии
Продавец чурчхелы за прилавком на рынке в городе Новый Афон в Абхазии - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Эксперты определили страны, для посещения которых россиянам не нужны не только визы, но и загранпаспорт, сообщает АТОР.

Белоруссия

Добраться туда можно самолетом, поездом или автомобилем. Прямые рейсы в Минск выполняются из Москвы и из более чем десяти городов России. Из столицы можно улететь также в Брест, а в Гомель — еще и из Петербурга.
Авиабилеты из Москвы в Минск с отправлением 27 апреля стоят от 10,2 тысячи рублей. Двухдневный экскурсионный тур — от 28 тысяч рублей за двоих, дорогу надо оплатить отдельно.

Казахстан

Из Москвы и регионов есть прямые рейсы в Астану, Алма-Ату, Актау и Шымкент.
Авиабилеты из Москвы в Астану с вылетом 27 апреля — от 18,2 тысячи рублей, в Актау — от 13 тысяч рублей. Стоимость экскурсионных программ — от 72 тысяч рублей за три дня на двоих (не включены билеты на самолет).
Недельный отдых на Каспии в первом в стране курортном отеле класса люкс Rixos Water World Aktau — от 177 тысяч рублей на двоих. Авиаперелет включен.

Киргизия

Из Москвы и нескольких регионов есть прямые рейсы в Бишкек и Ош.
Авиабилет на перелет между двух столиц — от 14 тысяч рублей. Недельная экскурсионка — от 150 тысяч рублей на двоих. Билеты надо оплатить дополнительно.

Армения

По внутреннему паспорту можно въехать только через международные аэропорты Еревана и Гюмри.
Авиабилеты на перелет между двух столиц с отправлением 27 апреля — от 21 тысячи рублей. Экскурсионные туры на пять дней стоят от 73 тысяч рублей на двоих без трат на дорогу.

Абхазия

Добраться из России можно автомобильным либо железнодорожным транспортом, но удобнее всего долететь до Сочи, откуда через границу туристов перевозят маршрутки.
Авиабилеты с отправлением 27 апреля — от 11 тысяч рублей. Экскурсионные туры — от 36 тысяч рублей на четыре дня за двоих (дорогу надо будет оплатить отдельно).

Южная Осетия

Добраться из России можно автотранспортом по Транскавказской автомагистрали, но лучше – самолетом до Владикавказа, а оттуда на автобусе или такси до Цхинвала.
Авиабилеты из Москвы во Владикавказ с отправлением 27 апреля — от 11 тысяч рублей. Экскурсионные туры на пять дней — от 32 тысяч рублей на двоих, дорогу нужно оплатить отдельно.
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