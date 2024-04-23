"Новое явление". Пушков заметил необычную деталь в протестах в США
Пушков: протесты в США против операции Израиля достигли невиданных масштабов
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал масштабы протестов в США против израильской операции в секторе Газа, отметив, что для Вашингтона, всегда поддерживающего Израиль, это "качественно новое явление".
В США после начала палестино-израильского конфликта регулярно проходят акции протеста против израильской операции в секторе Газа и американской военной помощи еврейскому государству. В последнюю неделю наиболее ожесточенные протесты развернулись в двух университетах Штатов: Колумбийском и Йельском. В обоих учебных заведениях, по информации СМИ, в ходе демонстраций были арестованы десятки студентов. Затем президент Джо Байден заявил, что осуждает антисемитские протесты, а также тех, "кто не понимает, что происходит с палестинцами". Однако пока неясно, осудил ли он именно студенческие протесты, либо в целом высказал негодование касательно антиизраильских манифестаций.
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"Такого масштаба выступлений против политики Израиля в Америке, всегда поддерживавшей Израиль и симпатизировавшей ему, еще никогда не было. Качественно новое явление для США", - написал Пушков в Telegram-канале.