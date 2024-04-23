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"Новое явление". Пушков заметил необычную деталь в протестах в США - РИА Новости, 23.04.2024
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01:28 23.04.2024 (обновлено: 01:45 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/pushkov-1941656935.html
"Новое явление". Пушков заметил необычную деталь в протестах в США
"Новое явление". Пушков заметил необычную деталь в протестах в США - РИА Новости, 23.04.2024
"Новое явление". Пушков заметил необычную деталь в протестах в США
Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал масштабы протестов в США против израильской операции в секторе... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T01:28
2024-04-23T01:45
в мире
израиль
сша
алексей пушков
джо байден
совет федерации рф
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал масштабы протестов в США против израильской операции в секторе Газа, отметив, что для Вашингтона, всегда поддерживающего Израиль, это "качественно новое явление". В США после начала палестино-израильского конфликта регулярно проходят акции протеста против израильской операции в секторе Газа и американской военной помощи еврейскому государству. В последнюю неделю наиболее ожесточенные протесты развернулись в двух университетах Штатов: Колумбийском и Йельском. В обоих учебных заведениях, по информации СМИ, в ходе демонстраций были арестованы десятки студентов. Затем президент Джо Байден заявил, что осуждает антисемитские протесты, а также тех, "кто не понимает, что происходит с палестинцами". Однако пока неясно, осудил ли он именно студенческие протесты, либо в целом высказал негодование касательно антиизраильских манифестаций. "Такого масштаба выступлений против политики Израиля в Америке, всегда поддерживавшей Израиль и симпатизировавшей ему, еще никогда не было. Качественно новое явление для США", - написал Пушков в Telegram-канале.
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израиль
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в мире, израиль, сша, алексей пушков, джо байден, совет федерации рф, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Алексей Пушков, Джо Байден, Совет Федерации РФ, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Новое явление". Пушков заметил необычную деталь в протестах в США

Пушков: протесты в США против операции Израиля достигли невиданных масштабов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал масштабы протестов в США против израильской операции в секторе Газа, отметив, что для Вашингтона, всегда поддерживающего Израиль, это "качественно новое явление".
В США после начала палестино-израильского конфликта регулярно проходят акции протеста против израильской операции в секторе Газа и американской военной помощи еврейскому государству. В последнюю неделю наиболее ожесточенные протесты развернулись в двух университетах Штатов: Колумбийском и Йельском. В обоих учебных заведениях, по информации СМИ, в ходе демонстраций были арестованы десятки студентов. Затем президент Джо Байден заявил, что осуждает антисемитские протесты, а также тех, "кто не понимает, что происходит с палестинцами". Однако пока неясно, осудил ли он именно студенческие протесты, либо в целом высказал негодование касательно антиизраильских манифестаций.
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"Такого масштаба выступлений против политики Израиля в Америке, всегда поддерживавшей Израиль и симпатизировавшей ему, еще никогда не было. Качественно новое явление для США", - написал Пушков в Telegram-канале.
 
В миреИзраильСШААлексей ПушковДжо БайденСовет Федерации РФСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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