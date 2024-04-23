https://ria.ru/20240423/poteri-1941753505.html

Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации

Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации - РИА Новости, 23.04.2024

Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации

С начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек, сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:08

2024-04-23T13:08

2024-04-23T14:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. С начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек, сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства."Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих. Киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленном натовскими инструкторами. Наши военнослужащие развеяли миф о превосходстве западного вооружения", — сказал министр.По его словам, для недопущения краха украинской армии Вашингтон намерен выделить Киеву почти 61 миллиард долларов. При этом большая часть денег пойдет на финансирование американского военно-промышленного комплекса. Россия, в свою очередь, продолжит совершенствовать состав и структуру армии соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками. Сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения, продолжают выдавливать противника, продолжил Шойгу.Он напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.Высокий боевой потенциал российских войск позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника и не давать ему удерживать линию обороны, констатировал генерал армии.Он подчеркнул, что Вооруженные силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации.

https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), украина