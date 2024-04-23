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Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 23.04.2024 (обновлено: 14:25 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/poteri-1941753505.html
Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации
Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации - РИА Новости, 23.04.2024
Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации
С начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек, сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:08
2024-04-23T14:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. С начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек, сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства."Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих. Киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленном натовскими инструкторами. Наши военнослужащие развеяли миф о превосходстве западного вооружения", — сказал министр.По его словам, для недопущения краха украинской армии Вашингтон намерен выделить Киеву почти 61 миллиард долларов. При этом большая часть денег пойдет на финансирование американского военно-промышленного комплекса. Россия, в свою очередь, продолжит совершенствовать состав и структуру армии соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками. Сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения, продолжают выдавливать противника, продолжил Шойгу.Он напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.Высокий боевой потенциал российских войск позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника и не давать ему удерживать линию обороны, констатировал генерал армии.Он подчеркнул, что Вооруженные силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации.
https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
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вооруженные силы украины, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации

Шойгу оценил потери ВСУ с начала СВО в 500 тысяч военнослужащих

© AP Photo / Boghdan KutiepovПогибший украинский военнослужащий
Погибший украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Погибший украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. С начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек, сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
"Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих. Киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленном натовскими инструкторами. Наши военнослужащие развеяли миф о превосходстве западного вооружения", — сказал министр.
Изображение сгенерировано ИИ
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По его словам, для недопущения краха украинской армии Вашингтон намерен выделить Киеву почти 61 миллиард долларов. При этом большая часть денег пойдет на финансирование американского военно-промышленного комплекса. Россия, в свою очередь, продолжит совершенствовать состав и структуру армии соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками.
Сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения, продолжают выдавливать противника, продолжил Шойгу.
Он напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
Высокий боевой потенциал российских войск позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника и не давать ему удерживать линию обороны, констатировал генерал армии.
Он подчеркнул, что Вооруженные силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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