Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации
Шойгу оценил потери ВСУ с начала СВО в 500 тысяч военнослужащих
© AP Photo / Boghdan KutiepovПогибший украинский военнослужащий
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Погибший украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. С начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек, сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
"Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих. Киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленном натовскими инструкторами. Наши военнослужащие развеяли миф о превосходстве западного вооружения", — сказал министр.
По его словам, для недопущения краха украинской армии Вашингтон намерен выделить Киеву почти 61 миллиард долларов. При этом большая часть денег пойдет на финансирование американского военно-промышленного комплекса. Россия, в свою очередь, продолжит совершенствовать состав и структуру армии соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками.
Сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения, продолжают выдавливать противника, продолжил Шойгу.
Он напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
Высокий боевой потенциал российских войск позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника и не давать ему удерживать линию обороны, констатировал генерал армии.
Он подчеркнул, что Вооруженные силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации.
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