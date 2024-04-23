https://ria.ru/20240423/plan-1941676044.html

Медведчук раскрыл план Запада в отношении России

Медведчук раскрыл план Запада в отношении России - РИА Новости, 23.04.2024

Медведчук раскрыл план Запада в отношении России

План Запада заключается в уничтожении русской цивилизации, чтобы устранить со своего пути опасного конкурента, заявил РИА Новости лидер запрещенной на Украине... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T08:17

2024-04-23T08:17

2024-04-23T09:06

в мире

россия

виктор медведчук

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. План Запада заключается в уничтожении русской цивилизации, чтобы устранить со своего пути опасного конкурента, заявил РИА Новости лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Стратегические границы России, как любой великой мировой державы, находятся далеко за пределами ее территории. И в их основе не военная сила и желание переделать политическую карту, а принципы равноправия, взаимной выгоды и партнерства. В этом суть нового международного порядка, который постепенно приходит на смену однополярному миру", - говорится в статье политика, написанной для РИА Новости. По его словам, "западные пропагандисты пытаются представить подобные заявления, как оправдание некой "захватнической политики" России, особенно для украинцев". Медведчук отметил, что "они пытаются трактовать их в том русле, что Россия просто не может жить без захвата соседей, а потому такое государство должно быть уничтожено, расчленено на мелкие государства и вытеснено из "цивилизации". Реальная ситуация, по его словам, прямо противоположная. "Как раз план Запада и означает уничтожение реальной русской цивилизации, чтобы устранить со своего пути опасного конкурента. Россия не в первый раз объявлена "варварской страной" с целью организации на нее очередного крестового похода, который принесет ей "культуру и свободу", а на деле новые крестоносцы вновь попытаются ее уничтожить. И Россия поднимается против очередных крестоносцев, чтобы отправить их туда, куда отправляла их предков", - сказал он. Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука >>

https://ria.ru/20240423/zapad-1941584809.html

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в мире, россия, виктор медведчук