https://ria.ru/20240423/pavodok-1941711045.html

В Оренбуржье опровергли претензии женщины о невыплатах за паводок

В Оренбуржье опровергли претензии женщины о невыплатах за паводок - РИА Новости, 23.04.2024

В Оренбуржье опровергли претензии женщины о невыплатах за паводок

Власти Оренбуржья опровергли претензии женщины, которая якобы не получила выплаты после гибели супруга в зоне спецоперации и за затопленный дом. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T11:05

2024-04-23T11:05

2024-04-23T11:05

происшествия

жилье

орск

санкт-петербург

новотроицк

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939964217_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_680878127af7c59514437e92c7dee92b.jpg

УФА, 23 апр - РИА Новости. Власти Оренбуржья опровергли претензии женщины, которая якобы не получила выплаты после гибели супруга в зоне спецоперации и за затопленный дом. Ранее в соцсетях распространилось видео со встречи мэра Орска Василия Козупицы с жителями затопленных территорий города. На кадрах женщина заявляет мэру, что не получила выплаты за гибель мужа в зоне спецоперации и ей не оказали финансовую помощь в связи с паводком. "Социальные службы города выясняют обстоятельства этой женщины. На данный момент известно, что женщина прописана в Санкт-Петербурге, полгода назад приехала в Орск, остановилась у знакомых, не прописана в Орске, нигде официально не работает. Дом, в котором она гостила, оказался в затопленной части. Жалоб на невыплаты от хозяина дома не поступало", - сказали РИА Новости в правительстве области. Собеседник агентства пояснил, о чем говорила женщина, когда заявила, что она вдова участника СВО. "Выяснили, что речь идёт о бойце из Новотроицка, его мать получила региональные выплаты, она не жаловалась на неполучение федеральных выплат. Погибший воин не был женат", - сказал он. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. По последним данным регионального правительства, в Орске затопленными остаются 282 дома с приусадебными участками. Всего по области поступило более 404 тысяч заявления от жителей на получение выплат, финансовую помощь получили более 45 тысяч пострадавших от паводка.

https://ria.ru/20240422/vdova-1941404117.html

https://ria.ru/20240418/damba-1940898568.html

орск

санкт-петербург

новотроицк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, орск, санкт-петербург, новотроицк, наводнения в россии — 2024