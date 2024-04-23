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В Оренбургской области за сутки от воды освободилось 44 жилых дома

В Оренбургской области за сутки от воды освободилось 44 жилых дома - РИА Новости, 23.04.2024

В Оренбургской области за сутки от воды освободилось 44 жилых дома

За сутки в Оренбуржье от воды освободилось 44 жилых дома, подтопило 103 дома, сообщило правительство Оренбургской области в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T09:58

2024-04-23T09:58

2024-04-23T10:01

происшествия

жилье

беляевский район

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

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УФА, 23 апр - РИА Новости. За сутки в Оренбуржье от воды освободилось 44 жилых дома, подтопило 103 дома, сообщило правительство Оренбургской области в Telegram-канале. "За сутки освободилось от воды 44 жилых дома (Кувандыкский городской округ - 33, Беляевский район - 1, Бугуруслан - 10) и 148 приусадебных участков (Кувандыкский городской округ - 96, Беляевский район - 9, Бугуруслан - 43)",- говорится в сообщении областного правительства. По данным властей, также за сутки оказались подтопленными 103 жилых дома и 132 приусадебных участка.

беляевский район

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, беляевский район, оренбургская область, наводнения в россии — 2024