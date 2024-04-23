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В СФ предложили решение проблемы с патентами лиц из недружественных стран - РИА Новости, 23.04.2024
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12:24 23.04.2024 (обновлено: 12:30 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/patenty-1941738585.html
В СФ предложили решение проблемы с патентами лиц из недружественных стран
В СФ предложили решение проблемы с патентами лиц из недружественных стран - РИА Новости, 23.04.2024
В СФ предложили решение проблемы с патентами лиц из недружественных стран
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил в упрощенном порядке выдавать лицензию на использование патентных решений лиц из недружественных... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:24
2024-04-23T12:30
экономика
технологии
россия
андрей кутепов
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил в упрощенном порядке выдавать лицензию на использование патентных решений лиц из недружественных стран, прекративших работать в России, документ направлен на согласование в правительство РФ. Изменения предлагается внести в статью 1362 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. "В связи с началом специальной военной операции многие западные патентообладатели ушли или объявили об уходе с российского рынка, оставив после себя современное технологическое оборудование. Российские правообладатели не могут использовать соответствующее оборудование в силу того, что патентные решения, которые лежат в основе его использования, охраняются зарубежными патентами", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. Кроме того, у российских правообладателей отсутствуют лицензии на непосредственное применение технологий, а также законодательная возможность использования объектов патентных прав, принадлежащих ушедшим зарубежным правообладателям без их согласия, отмечается в проекте. Аналогичная проблема проявляется тогда, когда необходимо при обратном инжиниринге воспроизвести изделие, которое охраняется российским патентом на территории РФ. Соответствующие ограничения в виде запрета на использование нарушают сложившееся технологические цепочки и останавливают большой процесс производства, что является недопустимым, отмечает Кутепов. "В соответствии с вышеизложенной проблематикой возникает необходимость разрешения использования на территории России объектов патентных прав, принадлежащих зарубежным патентообладателям, которые прямо заявили о нежелании работать на российском рынке, без их согласия, с уведомлением и с выплатой соразмерной компенсации", - считает парламентарий. Согласно ГК РФ, заинтересованное лицо вправе обратиться за выдачей принудительной лицензии к патентообладателю, если тот не использует или недостаточно использует свой патент на изобретение или промышленный образец в течение четырех лет, а полезная модель - в течение трех лет со дня выдачи патента, говорится в проекте. "Но в нынешних условиях у отечественных производителей нет возможности ждать три-четыре года", - отмечается в документе. "Законопроектом предлагается предоставить возможность лицензиатам обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории РФ изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии с положениями статьи 1362 ГК РФ", - уточняется в законопроекте. Отдельно оговариваются и условия для этого, в частности, если патентообладатель связан с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, в том числе если такой патентообладатель имеет гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности являются такие государства. Еще одно условие – если патентообладатель "в одностороннем порядке полностью или частично отказался от исполнения лицензионного договора о предоставлении права использования объекта патентных прав по основаниям, не связанным с нарушением лицензиатом своих обязательств по такому договору, либо предпринимает действия, затрудняющие осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования такого объекта в установленных договором пределах, и при этом указанные отказ либо действия патентообладателя приводят к недоступности на территории РФ соответствующего объекта патентных прав, созданных с его использованием, а также товаров, в которых выражен такой объект".
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экономика, технологии, россия, андрей кутепов, совет федерации рф
Экономика, Технологии, Россия, Андрей Кутепов, Совет Федерации РФ
В СФ предложили решение проблемы с патентами лиц из недружественных стран

Кутепов предложил упрощенную выдачу лицензий при уходе патентообладателей из РФ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил в упрощенном порядке выдавать лицензию на использование патентных решений лиц из недружественных стран, прекративших работать в России, документ направлен на согласование в правительство РФ.
Изменения предлагается внести в статью 1362 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.
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"В связи с началом специальной военной операции многие западные патентообладатели ушли или объявили об уходе с российского рынка, оставив после себя современное технологическое оборудование. Российские правообладатели не могут использовать соответствующее оборудование в силу того, что патентные решения, которые лежат в основе его использования, охраняются зарубежными патентами", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, у российских правообладателей отсутствуют лицензии на непосредственное применение технологий, а также законодательная возможность использования объектов патентных прав, принадлежащих ушедшим зарубежным правообладателям без их согласия, отмечается в проекте.
Аналогичная проблема проявляется тогда, когда необходимо при обратном инжиниринге воспроизвести изделие, которое охраняется российским патентом на территории РФ. Соответствующие ограничения в виде запрета на использование нарушают сложившееся технологические цепочки и останавливают большой процесс производства, что является недопустимым, отмечает Кутепов.
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"В соответствии с вышеизложенной проблематикой возникает необходимость разрешения использования на территории России объектов патентных прав, принадлежащих зарубежным патентообладателям, которые прямо заявили о нежелании работать на российском рынке, без их согласия, с уведомлением и с выплатой соразмерной компенсации", - считает парламентарий.
Согласно ГК РФ, заинтересованное лицо вправе обратиться за выдачей принудительной лицензии к патентообладателю, если тот не использует или недостаточно использует свой патент на изобретение или промышленный образец в течение четырех лет, а полезная модель - в течение трех лет со дня выдачи патента, говорится в проекте.
"Но в нынешних условиях у отечественных производителей нет возможности ждать три-четыре года", - отмечается в документе.
"Законопроектом предлагается предоставить возможность лицензиатам обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории РФ изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии с положениями статьи 1362 ГК РФ", - уточняется в законопроекте.
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Отдельно оговариваются и условия для этого, в частности, если патентообладатель связан с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, в том числе если такой патентообладатель имеет гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности являются такие государства.
Еще одно условие – если патентообладатель "в одностороннем порядке полностью или частично отказался от исполнения лицензионного договора о предоставлении права использования объекта патентных прав по основаниям, не связанным с нарушением лицензиатом своих обязательств по такому договору, либо предпринимает действия, затрудняющие осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования такого объекта в установленных договором пределах, и при этом указанные отказ либо действия патентообладателя приводят к недоступности на территории РФ соответствующего объекта патентных прав, созданных с его использованием, а также товаров, в которых выражен такой объект".
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