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Столтенберг утверждает, что НАТО не ищет конфликта с Россией - РИА Новости, 23.04.2024
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17:34 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/nato-1941837744.html
Столтенберг утверждает, что НАТО не ищет конфликта с Россией
Столтенберг утверждает, что НАТО не ищет конфликта с Россией - РИА Новости, 23.04.2024
Столтенберг утверждает, что НАТО не ищет конфликта с Россией
НАТО не ищет конфликта с Россией, но будет стоять на страже безопасности стран-союзниц, сказал генсек организации Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:34
2024-04-23T17:34
россия
в мире
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. НАТО не ищет конфликта с Россией, но будет стоять на страже безопасности стран-союзниц, сказал генсек организации Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Польше. "Мы не ищем конфликта с Россией, но мы будем обеспечивать безопасность наших народов", - сказал он. В этой связи генсек отметил, что союзники "должны брать пример с Великобритании", ранее обязавшейся тратить 2,5% ВВП на оборону к 2030 году. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240422/stsenarii-1941350334.html
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россия, в мире, нато, йенс столтенберг
Россия, В мире, НАТО, Йенс Столтенберг
Столтенберг утверждает, что НАТО не ищет конфликта с Россией

Столтенберг: НАТО не ищет конфликта с Россией, но обеспечит свою безопасность

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. НАТО не ищет конфликта с Россией, но будет стоять на страже безопасности стран-союзниц, сказал генсек организации Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Польше.
"Мы не ищем конфликта с Россией, но мы будем обеспечивать безопасность наших народов", - сказал он. В этой связи генсек отметил, что союзники "должны брать пример с Великобритании", ранее обязавшейся тратить 2,5% ВВП на оборону к 2030 году.
Изображение сгенерировано ИИ
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22 апреля, 08:00
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"
11 апреля, 08:00
 
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