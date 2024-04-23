https://ria.ru/20240423/nato-1941781269.html
Главы МИД стран НАТО встретятся в Чехии 30-31 мая
Главы МИД стран НАТО встретятся в Чехии 30-31 мая - РИА Новости, 23.04.2024
Главы МИД стран НАТО встретятся в Чехии 30-31 мая
Неформальное заседание глав МИД стран НАТО пройдет в Праге 30-31 мая, сообщает пресс-служба альянса. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:08
2024-04-23T15:08
2024-04-23T15:12
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Неформальное заседание глав МИД стран НАТО пройдет в Праге 30-31 мая, сообщает пресс-служба альянса."Неформальная встреча Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел пройдет в Праге, Чехия 30-31 мая, председательствовать на встрече будет генсек Йенс Столтенберг", - указывается в сообщении.
https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, нато
Главы МИД стран НАТО встретятся в Чехии 30-31 мая
Главы МИД стран НАТО проведут неформальное заседание в Чехии 30-31 мая
БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Неформальное заседание глав МИД стран НАТО пройдет в Праге 30-31 мая, сообщает пресс-служба альянса.
"Неформальная встреча Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел пройдет в Праге, Чехия
30-31 мая, председательствовать на встрече будет генсек Йенс Столтенберг
", - указывается в сообщении.