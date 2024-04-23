https://ria.ru/20240423/nato-1941781269.html

Главы МИД стран НАТО встретятся в Чехии 30-31 мая

Главы МИД стран НАТО встретятся в Чехии 30-31 мая - РИА Новости, 23.04.2024

Главы МИД стран НАТО встретятся в Чехии 30-31 мая

Неформальное заседание глав МИД стран НАТО пройдет в Праге 30-31 мая, сообщает пресс-служба альянса. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T15:08

2024-04-23T15:08

2024-04-23T15:12

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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Неформальное заседание глав МИД стран НАТО пройдет в Праге 30-31 мая, сообщает пресс-служба альянса."Неформальная встреча Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел пройдет в Праге, Чехия 30-31 мая, председательствовать на встрече будет генсек Йенс Столтенберг", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html

чехия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, чехия, нато