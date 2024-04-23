https://ria.ru/20240423/nato-1941757101.html

Шойгу оценил численность группировки войск НАТО у границ России

Шойгу оценил численность группировки войск НАТО у границ России - РИА Новости, 23.04.2024

Шойгу оценил численность группировки войск НАТО у границ России

Группировка войск усиления НАТО у границ РФ сейчас насчитывает до 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других бронемашин, в Германии на базе... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:19

2024-04-23T13:19

2024-04-23T13:30

россия

сергей шойгу

нато

безопасность

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Группировка войск усиления НАТО у границ РФ сейчас насчитывает до 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других бронемашин, в Германии на базе объединенного командования вооруженных сил США в европейской зоне развернут штаб "Группы содействия безопасности Украины", сообщил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Сегодня группировка войск усиления НАТО у наших границ насчитывает до 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин. В Германии на базе объединенного командования вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в Европейской зоне развернут штаб "Группы содействия безопасности Украины", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

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россия

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Кирилл Волков

россия, сергей шойгу, нато, безопасность