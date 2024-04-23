https://ria.ru/20240423/nato-1941757101.html
Шойгу оценил численность группировки войск НАТО у границ России
Шойгу оценил численность группировки войск НАТО у границ России - РИА Новости, 23.04.2024
Шойгу оценил численность группировки войск НАТО у границ России
Группировка войск усиления НАТО у границ РФ сейчас насчитывает до 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других бронемашин, в Германии на базе... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:19
2024-04-23T13:19
2024-04-23T13:30
россия
сергей шойгу
нато
безопасность
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Группировка войск усиления НАТО у границ РФ сейчас насчитывает до 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других бронемашин, в Германии на базе объединенного командования вооруженных сил США в европейской зоне развернут штаб "Группы содействия безопасности Украины", сообщил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Сегодня группировка войск усиления НАТО у наших границ насчитывает до 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин. В Германии на базе объединенного командования вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в Европейской зоне развернут штаб "Группы содействия безопасности Украины", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
https://ria.ru/20240422/stsenarii-1941350334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей шойгу, нато, безопасность
Россия, Сергей Шойгу, НАТО, Безопасность
Шойгу оценил численность группировки войск НАТО у границ России
Шойгу: НАТО держит у границ России около 33 тысяч человек и 300 танков
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Группировка войск усиления НАТО у границ РФ сейчас насчитывает до 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других бронемашин, в Германии на базе объединенного командования вооруженных сил США в европейской зоне развернут штаб "Группы содействия безопасности Украины", сообщил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня группировка войск усиления НАТО у наших границ насчитывает до 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин. В Германии на базе объединенного командования вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в Европейской зоне развернут штаб "Группы содействия безопасности Украины", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.