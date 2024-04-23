https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941717435.html

В Молдавии увидели в создании блока "Победа" предпосылки измены родине

В Молдавии увидели в создании блока "Победа" предпосылки измены родине - РИА Новости, 23.04.2024

В Молдавии увидели в создании блока "Победа" предпосылки измены родине

В создании оппозиционного блока "Победа" могут быть элементы госизмены, заявил исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну, его слова приводит... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T11:29

2024-04-23T11:29

2024-04-23T12:11

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молдавия

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КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. В создании оппозиционного блока "Победа" могут быть элементы госизмены, заявил исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну, его слова приводит кишиневское издание "Газета на страже"."Генеральная прокуратура Молдавии расследует действия нескольких политиков, аффилированных с группой Шора, создавшей в воскресенье в Москве блок "Победа". С нашей точки зрения, эта акция несет угрозу безопасности государства и является очередным проявлением преступной группировки "Шор". Каждое подобное действие группировки будет соответственно квалифицировано. Компонент "измена родине" также рассматривается в связи с событиями, свидетелями которых мы все стали", — сказал исполняющий обязанности генпрокурора. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС. На нем лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа". Исполнительным секретарем национального совета блока избрали главу Гагаузии Евгению Гуцул. Илан Шор стал председателем исполкома, а Марина Таубер — секретарем.Нескольких участников съезда задержали в аэропорту по возвращении в Кишинев и несколько часов допрашивали. Лидер партии "Возрождение" Наталья Параска рассказала, что сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии разговаривали с ней два часа, причем угрожали ей уголовной ответственностью за поездку в Москву.На этом фоне некоторые молдавские политики выступили с резкими заявлениями. Вице-председатель правящей партии "Действие и солидарность" министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил избавиться от оппозиции, а лидер Национальной партии Молдовы Драгош Галбур написал в соцсетях, что участников съезда, где был создан блок "Победа", нужно убивать.Молдавская оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют руководство страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе властей партию "Шор" запретили, представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием их сторонников.

https://ria.ru/20240423/kandidatura-1941673228.html

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