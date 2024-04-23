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В Молдавии увидели в создании блока "Победа" предпосылки измены родине - РИА Новости, 23.04.2024
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11:29 23.04.2024 (обновлено: 12:11 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941717435.html
В Молдавии увидели в создании блока "Победа" предпосылки измены родине
В Молдавии увидели в создании блока "Победа" предпосылки измены родине - РИА Новости, 23.04.2024
В Молдавии увидели в создании блока "Победа" предпосылки измены родине
В создании оппозиционного блока "Победа" могут быть элементы госизмены, заявил исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну, его слова приводит... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:29
2024-04-23T12:11
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. В создании оппозиционного блока "Победа" могут быть элементы госизмены, заявил исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну, его слова приводит кишиневское издание "Газета на страже"."Генеральная прокуратура Молдавии расследует действия нескольких политиков, аффилированных с группой Шора, создавшей в воскресенье в Москве блок "Победа". С нашей точки зрения, эта акция несет угрозу безопасности государства и является очередным проявлением преступной группировки "Шор". Каждое подобное действие группировки будет соответственно квалифицировано. Компонент "измена родине" также рассматривается в связи с событиями, свидетелями которых мы все стали", — сказал исполняющий обязанности генпрокурора. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС. На нем лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа". Исполнительным секретарем национального совета блока избрали главу Гагаузии Евгению Гуцул. Илан Шор стал председателем исполкома, а Марина Таубер — секретарем.Нескольких участников съезда задержали в аэропорту по возвращении в Кишинев и несколько часов допрашивали. Лидер партии "Возрождение" Наталья Параска рассказала, что сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии разговаривали с ней два часа, причем угрожали ей уголовной ответственностью за поездку в Москву.На этом фоне некоторые молдавские политики выступили с резкими заявлениями. Вице-председатель правящей партии "Действие и солидарность" министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил избавиться от оппозиции, а лидер Национальной партии Молдовы Драгош Галбур написал в соцсетях, что участников съезда, где был создан блок "Победа", нужно убивать.Молдавская оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют руководство страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе властей партию "Шор" запретили, представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием их сторонников.
https://ria.ru/20240423/kandidatura-1941673228.html
https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941668401.html
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
В Молдавии увидели в создании блока "Победа" предпосылки измены родине

Генпрокуратура Молдавии выявила предпосылки госизмены в создании блока "Победа"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСъезд молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление Республики Молдова в ЕАЭС и выступающих против интеграции с Европейским союзом
Съезд молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление Республики Молдова в ЕАЭС и выступающих против интеграции с Европейским союзом - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Съезд молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление Республики Молдова в ЕАЭС и выступающих против интеграции с Европейским союзом
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КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. В создании оппозиционного блока "Победа" могут быть элементы госизмены, заявил исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну, его слова приводит кишиневское издание "Газета на страже".
"Генеральная прокуратура Молдавии расследует действия нескольких политиков, аффилированных с группой Шора, создавшей в воскресенье в Москве блок "Победа". С нашей точки зрения, эта акция несет угрозу безопасности государства и является очередным проявлением преступной группировки "Шор". Каждое подобное действие группировки будет соответственно квалифицировано. Компонент "измена родине" также рассматривается в связи с событиями, свидетелями которых мы все стали", — сказал исполняющий обязанности генпрокурора.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Блок "Победа" выдвинет в президенты Молдавии лучшую кандидатуру, заявил Шор
Вчера, 07:49
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС. На нем лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа". Исполнительным секретарем национального совета блока избрали главу Гагаузии Евгению Гуцул. Илан Шор стал председателем исполкома, а Марина Таубер — секретарем.
Нескольких участников съезда задержали в аэропорту по возвращении в Кишинев и несколько часов допрашивали. Лидер партии "Возрождение" Наталья Параска рассказала, что сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии разговаривали с ней два часа, причем угрожали ей уголовной ответственностью за поездку в Москву.
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Евросоюз хочет превратить Молдавию в поле боя, заявил Шор
Вчера, 06:33
На этом фоне некоторые молдавские политики выступили с резкими заявлениями. Вице-председатель правящей партии "Действие и солидарность" министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил избавиться от оппозиции, а лидер Национальной партии Молдовы Драгош Галбур написал в соцсетях, что участников съезда, где был создан блок "Победа", нужно убивать.
Молдавская оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют руководство страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе властей партию "Шор" запретили, представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием их сторонников.
Изображение сгенерировано ИИ
Майя Санду готовит новый "поход на Гагаузию"
19 апреля, 08:00
 
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