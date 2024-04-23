Матвиенко назвала поставку ракет Киеву показательным выступлением США
Матвиенко: США надо к выборам подойти героями
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИнтервью Валентины Матвиенко гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Интервью Валентины Матвиенко гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости назвала решение Вашингтона поставить Киеву ракеты ATACMS показательными выступлениями перед выборами.
"Это такие, знаете, показательные выступления. Не могут не понимать американцы и европейцы, что битва проиграна, что Россию победить оружием невозможно. Но у них предвыборная кампания, они не могут дать повод для пораженческих настроений, потому что это будет полное разочарование американцев, кстати, тоже большинство которых против войны. Но им надо к выборам подойти героями", — сказала она.
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Матвиенко подчеркнула, что поставки этих ракет не смогут коренным образом повлиять на ход специальной военной операции, их будут сбивать так же, как и все другие ракеты.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
Глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер предположил, что США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, они будут включать оперативно-тактические ракеты ATACMS.
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