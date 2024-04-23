Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвала поставку ракет Киеву показательным выступлением США - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 23.04.2024 (обновлено: 13:39 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/matvienko-1941708005.html
Матвиенко назвала поставку ракет Киеву показательным выступлением США
Матвиенко назвала поставку ракет Киеву показательным выступлением США - РИА Новости, 23.04.2024
Матвиенко назвала поставку ракет Киеву показательным выступлением США
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости назвала решение Вашингтона поставить Киеву ракеты ATACMS показательными выступлениями перед... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:55
2024-04-23T13:39
сша
киев
в мире
россия
украина
марк уорнер
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941675787_0:219:3067:1944_1920x0_80_0_0_c99d2025975b8d196e0a1e3c56a2f94f.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости назвала решение Вашингтона поставить Киеву ракеты ATACMS показательными выступлениями перед выборами."Это такие, знаете, показательные выступления. Не могут не понимать американцы и европейцы, что битва проиграна, что Россию победить оружием невозможно. Но у них предвыборная кампания, они не могут дать повод для пораженческих настроений, потому что это будет полное разочарование американцев, кстати, тоже большинство которых против войны. Но им надо к выборам подойти героями", — сказала она.Матвиенко подчеркнула, что поставки этих ракет не смогут коренным образом повлиять на ход специальной военной операции, их будут сбивать так же, как и все другие ракеты.Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект о конфискации суверенных активов России в пользу Украины. Глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер предположил, что США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, они будут включать оперативно-тактические ракеты ATACMS.
https://ria.ru/20240423/epokha-1941669973.html
сша
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941675787_812:357:3067:2048_1920x0_80_0_0_9d4f34218b8721e9f564a19a17dec2ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, киев, в мире, россия, украина, марк уорнер, валентина матвиенко, совет федерации рф
США, Киев, В мире, Россия, Украина, Марк Уорнер, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко назвала поставку ракет Киеву показательным выступлением США

Матвиенко: США надо к выборам подойти героями

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИнтервью Валентины Матвиенко гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Интервью Валентины Матвиенко гендиректору России сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Интервью Валентины Матвиенко гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости назвала решение Вашингтона поставить Киеву ракеты ATACMS показательными выступлениями перед выборами.
"Это такие, знаете, показательные выступления. Не могут не понимать американцы и европейцы, что битва проиграна, что Россию победить оружием невозможно. Но у них предвыборная кампания, они не могут дать повод для пораженческих настроений, потому что это будет полное разочарование американцев, кстати, тоже большинство которых против войны. Но им надо к выборам подойти героями", — сказала она.
Куда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARSКуда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS
Инфографика
Матвиенко подчеркнула, что поставки этих ракет не смогут коренным образом повлиять на ход специальной военной операции, их будут сбивать так же, как и все другие ракеты.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
Глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер предположил, что США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, они будут включать оперативно-тактические ракеты ATACMS.
Изображение сгенерировано ИИ
В отношениях России и США настала новая эпоха
Вчера, 08:00
 
СШАКиевВ миреРоссияУкраинаМарк УорнерВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала