https://ria.ru/20240423/matvienko-1941684468.html
Трибунал может показать миру злодеяния киевского режима, заявила Матвиенко
Трибунал может показать миру злодеяния киевского режима, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.04.2024
Трибунал может показать миру злодеяния киевского режима, заявила Матвиенко
Трибунал может показать миру все злодеяния киевского нацистского режима, заявила РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T09:24
2024-04-23T09:24
2024-04-23T09:39
в мире
валентина матвиенко
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Трибунал может показать миру все злодеяния киевского нацистского режима, заявила РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ранее в интервью агентству она выразила надежду, что трибунал над представителями киевского режима состоится. "Если говорить о трибунале, то это такая возможность показать всему миру все те злодеяния, которые натворил киевский нацистский бандеровский режим, и судить их по всем заслугам. Если они, конечно, доживут до трибунала", - сказала Матвиенко.
https://ria.ru/20240421/natsizm-1941255577.html
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в мире, валентина матвиенко, совет федерации рф
В мире, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Трибунал может показать миру злодеяния киевского режима, заявила Матвиенко
Матвиенко: трибунал может показать миру злодеяния киевского нацистского режима