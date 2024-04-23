https://ria.ru/20240423/matvienko-1941684468.html

Трибунал может показать миру злодеяния киевского режима, заявила Матвиенко

Трибунал может показать миру злодеяния киевского режима, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.04.2024

Трибунал может показать миру злодеяния киевского режима, заявила Матвиенко

Трибунал может показать миру все злодеяния киевского нацистского режима, заявила РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T09:24

2024-04-23T09:24

2024-04-23T09:39

в мире

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Трибунал может показать миру все злодеяния киевского нацистского режима, заявила РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ранее в интервью агентству она выразила надежду, что трибунал над представителями киевского режима состоится. "Если говорить о трибунале, то это такая возможность показать всему миру все те злодеяния, которые натворил киевский нацистский бандеровский режим, и судить их по всем заслугам. Если они, конечно, доживут до трибунала", - сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20240421/natsizm-1941255577.html

https://ria.ru/20240130/sud-1924273567.html

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в мире, валентина матвиенко, совет федерации рф